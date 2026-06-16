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প্রেসক্রিপশন ছাড়া মিলবে না কাশির সিরাপ, নিয়ম সংশোধন কেন্দ্রীয় সরকারের

কাশির সিরাপ অবৈধভাবে বিক্রি থেকে শুরু করে বিনা প্রেসক্রিপশনে রমরমিয়ে বিক্রির কারবার চলছে ৷ এমনকী কাশির সিরাপ খেয়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে ৷

Cough Syrup
কাশির সিরাপ বিক্রিতে কড়াকড়ি (ইটিভি ভারত)
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By PTI

Published : June 16, 2026 at 7:17 PM IST

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নয়াদিল্লি, 16 জুন: কাশির সিরাপ কিনতে হলে এবার চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন বাধ্যতামূলক করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ৷ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাশির সিরাপ খেয়ে শিশুদের অসুস্থ হওয়া, এমনকী মৃত্যুর ঘটনাও সামনে এসেছে ৷ এবার কাশি উপশমকারী সিরাপ-সহ অন্য যে কোনও সিরাপ বিক্রি নিয়ন্ত্রণে ‘ড্রাগস রুলস, 1945’ সংশোধন করল মন্ত্রক ৷

মঙ্গলবার একটি নোটিশ জারি করে এই সংশোধনের কথা জানিয়েছে জেপি নাড্ডার মন্ত্রক ৷ এই নোটিশ অনুযায়ী, সংশোধনের মাধ্যমে ‘ক্লাস অফ ড্রাগস’ (ওষুধের শ্রেণি)-র অন্তর্গত ‘তপশিল কে’ (Schedule K)-র ক্রমিক নং 13-র এন্ট্রি 7 থেকে 'Syrup' (সিরাপ) শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে ৷

এই সংশোধনীটির আগে, 'তপশিল K'-র 13 নম্বর এন্ট্রিতে এক হাজারের কম জনসংখ্যাবিশিষ্ট গ্রামে কাশির সিরাপ বিক্রির ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল ৷ বিক্রির জন্য খুচরো বিক্রির লাইসেন্স সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলা বাধ্যতামূলক ছিল না ৷ এবার 'সিরাপ' শব্দটি বাদ দেওয়ায় কাশির সিরাপ বিক্রির এই ছাড়পত্র পাওয়া যাবে না ৷

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "এর ফলে, ছোট ছোট গ্রামগুলিতে এখন শুধু যথাযথ লাইসেন্স আছে, এমন ফার্মেসি বা ওষুধের দোকানের মাধ্যমে কাশির সিরাপ বিক্রি ও বিতরণ করতে হবে ৷ এই প্রক্রিয়াটি 'ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট, 1940' এবং এর অধীনে প্রণয়ন করা নিয়মের বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হতে হবে ৷"

Government Amendment foe Syrup Sale
কাশির সিরাপ উৎসাপদন ও বিক্রি নিয়ে সংশোধনী নোটিশ (ছবি: স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত)

সরকারি গেজেটে প্রকাশিত 'ড্রাগস (ফিফত অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস, 2026'-এর মাধ্যমে এই সংশোধনীটি জারি করা হয়েছে ৷ 'ড্রাগস রুলস, 1945'-এর 'শিডিউল কে' (Schedule K)-তে নির্দিষ্ট কয়েকটি শ্রেণির ওষুধের ক্ষেত্রে 'ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট, 1940' এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মের কিছু বিধান থেকে ছাড় বা অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে ৷ এতে এমন সব ওষুধের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে, যে ওষুধগুলির নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে 'ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট ও রুলস'-এর আওতায় উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম থেকে অব্যাহতি পেয়েছে ৷

গত বছরের ডিসেম্বরে সরকার সংশ্লিষ্ট অংশীদারিদের কাছ থেকে এই বিষয়ে পরামর্শের পাশাপাশি আপত্তির দিকগুলি নিয়ে একটি খসড়া বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল ৷ সেই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় এই পদক্ষেপটি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রক ।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জনস্বাস্থ্য ও সুরক্ষার বর্তমান চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সিরাপ জাতীয় ওষুধের নিয়ন্ত্রণজনিত তদারকি জোরদার করার লক্ষ্যে এই সংশোধন ৷ এর সঙ্গে ছাড়পত্র দেওয়ার কাঠামোটি বিন্যস্ত করার উদ্দেশেও এই সংশোধনী আনা হয়েছে ৷ স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, "এই পদক্ষেপটি কাশি উপশমকারী সিরাপের (কাফ সিরাপ) বিতরণ ও বিক্রিকে দায়িত্বশীল করে তুলবে ৷ একই সঙ্গে সারা দেশে নিয়ন্ত্রণমূলক মানদণ্ডগুলির যথাযথ পালন নিশ্চিত করবে ৷"

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে কাশি উপশমকারী সিরাপের উৎপাদনকারী সংস্থা থেকে শুরু করে সিরাপের ডিস্ট্রিবিউটর এবং খুচরা বিক্রেতাদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন 'ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট, 1940' এবং 'ড্রাগস রুলস, 1945'-এর অধীনে প্রযোজ্য লাইসেন্সিং ও নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তাবলী কঠোরভাবে মেনে চলে ৷

বেশ কয়েকটি দেশে বিষক্রিয়াজনিত কারণে শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ৷ এর পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কাশি উপশমকারী সিরাপ এবং অন্যান্য তরল ওরাল ওষুধের (মুখে খাওয়ার তরল ওষুধ) উপর নিয়ন্ত্রণমূলক নজরদারি বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, সর্বশেষ এই সংশোধনীর ফলে সিরাপ-ভিত্তিক ওষুধগুলির ক্ষেত্রে 'ট্রেসেবিলিটি' অর্থাৎ সিরাপের উৎপাদন ও সরবরাহ উৎস শনাক্তকরণ ব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক তদারকি আরও জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ কারণ এই সংশোধনীর মাধ্যমে সিরাপ উৎপাদনকারী সংস্থা থেকে বিক্রেতাদের কঠোর লাইসেন্সিং ও গুণমান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত শর্তাবলী মেনে চলা নিশ্চিত করা হবে ৷

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