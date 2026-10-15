ইসলাম গ্রহণ করলে মিলবে না আগের পিছিয়ে পড়া কোটার সুবিধা: সুপ্রিম কোর্ট

ইসলাম গ্রহণ করলে মিলবে না আগের পিছিয়ে পড়া কোটার সুবিধা: সুপ্রিম কোর্ট
Converted Muslims can't claim quota benefits: মামলার সূত্রপাত তামিলনাড়ুর বাসিন্দা সমীর আহমেদের আবেদনকে কেন্দ্র করে । তিনি 2015 সালে হিন্দু ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।
By PTI
Published : October 15, 2026 at 2:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 অক্টোবর: হিন্দু সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেই আগের জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে সংরক্ষণের সুবিধা দাবি করতে পারবেন না । এমনই গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট । শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, আগের সামাজিক ব্যবস্থায় যে পিছিয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা ছিল, ধর্মান্তরের পর তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন ধর্মীয়-সামাজিক পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করে সংরক্ষণের অধিকার দাবি করা যায় না । একই সঙ্গে আদালত জানিয়েছে, হিন্দু, শিখ বা বৌদ্ধ ধর্মের বাইরে অন্য ধর্ম পালনকারী ব্যক্তিকে তফসিলি জাতির সদস্য হিসেবেও গণ্য করা যায় না ।
বৃহস্পতিবার বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র এবং বিচারপতি শ্রী চন্দ্রশেখরের বেঞ্চ তামিলনাড়ু সরকারের আবেদন খারিজ করে এই রায় দিয়েছে । মাদ্রাজ হাইকোর্টের আগের রায় বহাল রেখেছে শীর্ষ আদালত । সেই রায়ে বলা হয়েছিল, শুধুমাত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে কোনও ব্যক্তি তামিলনাড়ুর 'অনগ্রসর শ্রেণি (মুসলিম)' বিভাগে সংরক্ষণের অধিকারী হয়ে যাবেন না । ধর্মান্তরিত মুসলিমদের সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়ার জন্য তামিলনাড়ু সরকারের জারি করা নির্দেশও অসাংবিধানিক বলে খারিজ করেছিল হাইকোর্ট ।
সংবিধানের 16(4) অনুচ্ছেদ নিয়ে কী বলল আদালত ?
সংবিধানের 16(4) অনুচ্ছেদে সরকারি চাকরিতে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার সুযোগ রয়েছে । তবে, সেই সুবিধা নির্দিষ্ট সামাজিক ও সাংবিধানিক শর্তের ভিত্তিতে প্রযোজ্য । সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, কোনও ব্যক্তি যে সামাজিক পরিচয়ের ভিত্তিতে আগে সংরক্ষণের সুবিধা পেতেন, ধর্মান্তরের পর সেই পরিচয়কে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্য ধর্মের অধীনে থাকা কোনও স্বীকৃত অনগ্রসর শ্রেণির পরিচয় হিসেবে ধরে নেওয়া যায় না ।
আদালত জানিয়েছে, হিন্দু সমাজের কোনও ব্যক্তি ইসলাম, খ্রিস্টান বা অন্য কোনও অ-হিন্দু ধর্মীয়-সামাজিক ব্যবস্থায় ধর্মান্তরিত হলে, শুধু আগের জাতিগত পরিচয় এবং সেই পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত সামাজিক পিছিয়ে পড়ার ইতিহাসের ভিত্তিতে সংরক্ষণের দাবি করতে পারবেন না । ধর্মান্তরের পরে তিনি যে সম্প্রদায়ের সদস্য হয়েছেন, সেই সম্প্রদায় রাজ্যের স্বীকৃত অনগ্রসর শ্রেণির তালিকায় রয়েছে কি না এবং সংশ্লিষ্ট আইনি শর্ত পূরণ হচ্ছে কি না, তা গুরুত্বপূর্ণ ।
শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, ধর্মান্তর নিজে থেকেই কোনও ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট স্বীকৃত অনগ্রসর শ্রেণির সদস্য করে তোলে না । আগের জাতি বা সম্প্রদায়ের পরিচয়কে নতুন ধর্মীয় পরিচয়ের অধীনে থাকা অন্য কোনও সংরক্ষিত সম্প্রদায়ের পরিচয় হিসেবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা যায় না । কোনও ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হয়েছেন বলেই তাঁকে 'মুসলিম লেব্বাই' বা অন্য কোনও নির্দিষ্ট অনগ্রসর মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্য বলে গণ্য করা যাবে না ।
তফসিলি জাতির মর্যাদা নিয়েও স্পষ্ট বার্তা
তফসিলি জাতির মর্যাদা প্রসঙ্গেও আদালত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছে । বেঞ্চ জানিয়েছে, সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট বিধিতে নির্ধারিত ধর্মীয় শর্ত অনুযায়ী হিন্দু, শিখ বা বৌদ্ধ ধর্মের বাইরে অন্য ধর্ম পালনকারী ব্যক্তিকে তফসিলি জাতির সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না । ফলে ধর্মান্তরের পর আগের তফসিলি জাতির পরিচয়ের ভিত্তিতে সংরক্ষণের সুবিধা দাবি করার প্রশ্নেও সাংবিধানিক বিধি প্রযোজ্য হবে ।
আদালত এটাও স্পষ্ট করেছে, কেউ যদি অ-হিন্দু ধর্ম গ্রহণের পরে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরে আসেন, তাহলে তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আগের জাতিগত পরিচয় ও সংরক্ষণের অধিকার ফিরে পাবেন, এমন নয় । সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট তথ্য ও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে হবে । আগের জাতিগত বা সামাজিক পরিচয় বাস্তবিকভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে কি না এবং সংবিধান ও আইনের শর্ত পূরণ হচ্ছে কি না, তা যাচাই করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ।
কীভাবে শুরু হয়েছিল মামলা ?
মামলার সূত্রপাত তামিলনাড়ুর বাসিন্দা সমীর আহমেদের আবেদনকে কেন্দ্র করে । তিনি 2015 সালে হিন্দু ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন । 2016 সালে সরকারি গেজেটে তাঁর ধর্মান্তরের বিষয়টি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় । পরে ইসলামি রীতি মেনে বিয়ে করেন তিনি । এরপর সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে 'মুসলিম লেব্বাই' সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে পরিচয়পত্র বা শংসাপত্র চেয়ে আবেদন করেন ।
সমীরের আবেদন ঘিরেই প্রশ্ন ওঠে, হিন্দু সমাজের কোনও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁকে কি সরাসরি তামিলনাড়ুর অনগ্রসর মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় ? রাজ্য সরকার এই বিষয়ে 2024 সালের 9 মার্চ একটি নির্দেশ জারি করেছিল । সেই নির্দেশের বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জ করা হয় মাদ্রাজ হাইকোর্টে ।
তামিলনাড়ু সরকারের যুক্তি কী ছিল ?
রাজ্য সরকারের বক্তব্য ছিল, সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে শুধু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে সংরক্ষণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, সেই লক্ষ্যেই 2024 সালের নির্দেশ জারি করা হয়েছিল । তামিলনাড়ু অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার যোগ্য ব্যক্তিদের 'অনগ্রসর শ্রেণি (মুসলিম)' সম্প্রদায়ের শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষমতা রাখে বলেও দাবি করা হয়েছিল ।
রাজ্যের যুক্তি অনুযায়ী, অনগ্রসর শ্রেণি, অতি অনগ্রসর শ্রেণি, বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত কিছু সম্প্রদায় এবং তফসিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে যোগ্যতা যাচাই করে শংসাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব। কিন্তু এই যুক্তি গ্রহণ করেনি মাদ্রাজ হাইকোর্ট ।
গত 25 জুন হাইকোর্ট জানিয়ে দেয়, কেবল ধর্মান্তরের ভিত্তিতে কোনও ব্যক্তি অনগ্রসর মুসলিম শ্রেণির সংরক্ষণের অধিকারী হতে পারেন না । সেই সঙ্গে 2024 সালের 9 মার্চের সরকারি নির্দেশকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে আদালত । হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় তামিলনাড়ু সরকার । গত 7 অগস্ট শীর্ষ আদালত মামলার রায় স্থগিত রেখেছিল । বৃহস্পতিবার সেই আবেদন খারিজ করে দেওয়া হল ।
রায়ের তাৎপর্য কোথায় ?
এই রায়ের মূল বক্তব্য, ধর্মীয় পরিচয় পরিবর্তন এবং সংরক্ষণের অধিকার- দু'টি বিষয়কে এক করে দেখা যাবে না । কোনও ব্যক্তি আগে যে সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন, সেই পরিচয় ধর্মান্তরের পর অন্য কোনও স্বীকৃত অনগ্রসর শ্রেণির পরিচয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রূপান্তরিত হবে না । সংরক্ষণের সুবিধা পেতে হলে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি এবং প্রযোজ্য সাংবিধানিক ও আইনি শর্ত পূরণ করতে হবে ।