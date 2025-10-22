সরকারের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ী চাকরি, ফের নয়া প্রতিশ্রুতি লালু-পুত্র তেজস্বীর

সরকারের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ী চাকরি, ফের নয়া প্রতিশ্রুতি লালু-পুত্র তেজস্বীর
বিহারের প্রতিটি পরিবারে সরকারি চাকরি দেওয়ার ঘোষণা আগেই করেছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব ৷ এবার অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী করার কথা দিলেন ৷
Published : October 22, 2025 at 5:54 PM IST
পটনা, 22 অক্টোবর: ইন্ডিয়া শিবির ক্ষমতায় এলে রাজ্যের সব চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ী সরকারি চাকরি দেওয়া হবে ৷ এছাড়া 2 লক্ষ 'জীবিকা দিদি' কমিউনিটি মোবিলাইজারদের চাকরিও স্থায়ী করে দেওয়া হবে ৷ প্রতি মাসে তাঁদের বেতন হবে 30 হাজার টাকা ৷ বুধবার বড় ঘোষণা করলেন বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব ৷ তাঁর এই প্রতিশ্রুতিকে কটাক্ষ করেছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী ৷
তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "তাঁর বাবা (লালুপ্রসাদ যাদব) 15 বছর ধরে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ৷ 94 হাজার মানুষও চাকরি পায়নি ৷ এদিকে নীতীশ কুমারের সরকার তার পুরো শাসনকালে 18 লক্ষ মানুষকে চাকরি দিয়েছে ৷ নীতীশ কুমার কাজ করেন, ঘোষণা করেন না ৷"
এর আগে তিনি বিহারবাসীকে কথা দিয়েছিলেন, বিধানসভা নির্বাচনে আরজেডি জয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে তার 20 দিনের মধ্যে নয়া আইন এনে বিহারে প্রতিটি পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে ৷ সরকার গড়ার 20 মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করা হবে ৷
सरकार की गलत नीतियों के कारण शारीरिक मानसिक और आर्थिक शोषण झेल रही जीविका दीदियों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने वाली ऐतिहासिक घोषणाएं की है।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 22, 2025
𝟏. जीविका 𝐂𝐌𝐬 (कम्युनिटी मोबिलाइजर) को स्थाई कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎/-₹ प्रतिमाह दिया… pic.twitter.com/7TdOWONPYV
বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় বিহারের গ্রামীণ জীবনের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'বিহার রুরাল লাইভলিহুডস প্রজেক্ট' (বিআরএলপি) চালু করেছে নীতীশ সরকার ৷ স্থানীয় স্তরে এরই নাম জীবিকা ৷ এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত মহিলাদের 'জীবিকা দিদি' বলা হয় ৷ গ্রামের দুঃস্থদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ৷
পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (এসএইচজি) হয়ে কাজ করেন 'কমিউনিটি মোবিলাইজার' ৷ তাঁদের প্রধান দায়িত্ব, এসএইচজি-র বৈঠকের ব্যবস্থা করা ৷ হিসেবনিকেশ রাখা এবং সেই সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করা ৷ এই গোষ্ঠীগুলির যাবতীয় দায়দায়িত্ব কমিউনিটি মোবিলাইজারদের ৷ রাজ্যে 1.45 কোটি জীবিকা দিদি কাজ করছেন ৷
এদিন সাংবাদিক বৈঠকে লালুযাদব ও রাবড়ি দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র তেজস্বী জানান, জীবিকা দিদিরা যে ঋণ নিয়েছেন, তার সুদ পুরোপুরি মকুব করবে ইন্ডিয়া শিবিরের সরকার ৷ তেজস্বী বলেন, "সরকারি দফতরগুলিতে যত চুক্তিভিত্তিক কর্মী কাজ করছেন, তাঁদের সবাইকে স্থায়ী করে দেওয়া হবে ৷ 'জীবিকা দিদি'দের উন্নয়ন নিয়ে এনডিএ সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই ৷ তাঁরা দিনের পর দিন কষ্ট করেই চলেছেন ৷"
বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি ঘোষণা করছি, আমাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনলে আমরা জীবিকা দিদির মধ্যে থেকে 2 লক্ষ 'কমিউনিটি মোবিলাইজার' তৈরি করা হবে ৷ তাঁদের প্রতি মাসে 30 হাজার টাকা করে বেতন দেওয়া হবে ৷" তিনি আরও জানান, জীবিকা দিদিরা যে ঋণ নিয়েছেন, তার সুদ মকুব করবে সরকার ৷ আগামী দু'বছরের জন্য সুদ ছাড়া তাঁদের ঋণ দেওয়া হবে ৷
#WATCH | #BiharElection2025 | Gayaji: On RJD leader Tejashwi Yadav's statement for Bihar CM Nitish Kumar, Deputy CM Samrat Choudhary says, " this is the misfortune of lalu ji's family; a family where lalu yadav is the senior-most leader - should the son of a former cm make such… pic.twitter.com/cHVEJQjRFX— ANI (@ANI) October 22, 2025
তেজস্বীর প্রতিশ্রুতি, "আমাদের সরকার রাজ্যের সব জীবিকা দিদির জন্য 5 লক্ষ টাকা মূল্যের স্বাস্থ্য বিমা করে দেবে ৷ তাঁরা সরকারের অন্য কাজকর্ম করলে প্রতি মাসে 2 হাজার টাকা ভাতা পাবেন ৷"
তিনি অভিযোগ করেন, "ভোটের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর্ব মিটেছে ৷ এবার প্রচার তুঙ্গে ৷ বিহারের মানুষ পরিবর্তন আনতে বদ্ধপরিকর ৷ মানুষ এই ডাবল ইঞ্জিন এনডিএ সরকার নিয়ে ক্লান্ত ৷ এই সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত ৷ এই সরকারের আমলে অপরাধ বেড়ে গিয়েছে ৷ বেকারত্ব ও পরিযায়ী সমস্যা নিয়ে মানুষ হতাশ হয়ে গিয়েছে ৷"
তাঁর এই প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা বলে কটাক্ষ করেছে শাসক শিবির ৷ উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সম্রাট চৌধরী বলেন, "আরজেডি নেতা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ৷ কোনও দিন করে উঠতে পারবেন না ৷ আরজেডি নেতারা রাজ্যের মানুষকে নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা করে না ৷"
আগামী 6 ও 11 নভেম্বর বিহারের 243টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন ৷ দু'দফায় ভোটের মনোনয়নপত্র পেশের সময়ও অতিক্রান্ত ৷ এদিকে এনডিএ জোটের আসন বণ্টন প্রকাশ্যে এলেও 'ইন্ডিয়া' শিবিরের মধ্যে এনিয়ে চাপানউতোর চলছে বলে খবর ৷ যদিও এই মনোমালিন্য উড়িয়ে দিয়েছে কংগ্রেস ও আরজেডি দু'পক্ষই ৷