বকেয়া টাকা চাইতে চাইতেই মৃত্যু ঠিকাদারের, সরকারি সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ দিল আদালত

বকেয়া টাকা চাইতে চাইতেই মৃত্যু ঠিকাদারের, সরকারি সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ দিল আদালত
Contractor Unpaid For 23 Years: সরকারের হয়ে কাজ করে টাকা পাননি ঠিকাদার ৷ বকেয়া মেটানোর জন্য় আবেদন করতে করতেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷
Published : November 14, 2026 at 3:39 PM IST
কেন্দ্রাপাড়া, 14 নভেম্বর: বেঁচে থাকতে সরকারি কাজের বকেয়া টাকা পাননি ঠিকাদার ৷ তাঁর মৃত্যুর চার বছর পার হয়ে গিয়েছে ৷ রাজ্যে পালাবদল হয়েছে ৷ তাও বকেয়া টাকা পায়নি ঠিকাদারের পরিবারের ৷ দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে এবার সরকারি অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিল আদালত ৷
ঘটনাটি ওড়িশার কেন্দ্রাপাড়ার রাজনগর এলাকার ৷ 2003 সালে ঠিকাদার রমেশ চন্দ্র সামন্তরায়, ওড়িশার রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ (OSDMA)-এর জন্যে গ্রামীণ উন্নয়ন দফতরের অধীনে রাজনগর ব্লকে তালাচুয়া এবং দলেইশাহিতে দু'টি ত্রাণশিবির তৈরির কাজ শুরু করেন ৷
এই কাজে রমেশের সঙ্গী ছিলেন শ্যামসুন্দর শেঠি ৷ তিনিই এখন রমেশের পরিবারের তরফে মামলাটির তত্ত্বাবধান করছেন ৷ তিনি জানান, দু'টি পৃথক প্রজেক্টের জন্য যথাক্রমে 66 লক্ষ ও 71 লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে ৷ এদিকে ত্রাণশিবির নির্মাণের কাজও অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে ৷
এই অবস্থায় কেন্দ্রাপাড়া জেলা আদালত বকেয়া 1.37 কোটি টাকা আদায় করতে রুরাল ওয়ার্ক ডিভিশন-II-এর কার্যালয়ের অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে ৷ নির্দেশ মেনে দফতরের আসবাব থেকে কম্পিউটার- অস্থাবর অনেক সম্পত্তিই বাজেয়াপ্ত করেছেন বেলিফরা ৷
শ্যামসুন্দর শেঠি জানান, সমস্যার শুরু 2004 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরপরই ৷ এই ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন রমেশ সামন্তরায় ৷ ভোটে লড়ার জন্য তিনি তাঁর ঠিকাদারির লাইসেন্স এবং অন্যান্য সব সরকারি নথি দিয়ে দেন ৷ রমেশের কথায়, "বিতর্কটা তৈরি হয় রমেশ ভোট পরাজিত হওয়ার পর ৷ সংশ্লিষ্ট দফতর রমেশের পাওয়া টাকাটা দেয়নি ৷ এদিকে দফতরের তরফে ত্রাণ শিবির গড়ার জায়গা নিয়ে ছাড়পত্র পাওয়া যায়নি, তাই কাজটাও সম্পূর্ণ হয়নি ৷"
তিনি আরও বলেন, "প্রশাসনের কাছ থেকে বারবার টাকা চেয়েও পাওয়া যায়নি ৷ এরপর তিনি বিচার চেয়ে একাধিকবার আদালতের দ্বারস্থ হন ৷" চার বছর আগে রমেশের মৃত্যু হয় ৷ তাঁর স্ত্রী এবং পরিবারের অন্য় সদস্যরা এখন মামলাটি লড়ছেন ৷ আর আইনি দিকটি দেখভাল করছেন শ্যামসুন্দর শেঠি ৷
এই বিষয়ে সরকারি কৌঁসুলি বিনোদ নায়ক জানান, আদালত বকেয়া টাকা মেটানোর নির্দেশ দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "ডিক্রি কার্যকর করার প্রক্রিয়ার অধীনে, পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য প্রথমে অস্থাবর সম্পত্তি মূল্যায়ন করে বিক্রি করা হবে ৷ যদি অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ জোগাড় করা না যায়, তাহলে আদালত স্থাবর সম্পত্তির (যেমন— জমি ও ভবন) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে ৷ আইন অনুযায়ী এইসব সম্পত্তিও ক্রোক করে নিলামে তোলা যেতে পারে ৷"
আইনজীবী উল্লেখ করেন, এই দীর্ঘ সময়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বদল হয়েছে, তবে এই বকেয়া আদায়ের জন্য মূলত ওই দফতরটিই দায়ী ৷ তিনি বলেন, বিষয়টির নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণেই বর্তমানে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ৷