টানা বৃষ্টিতে ফের ধস সিকিমে ! বিপন্ন একাধিক ঘরবাড়ি, চরম আতঙ্কে বাসিন্দারা

টানা বৃষ্টিতে ফের ধস সিকিমে ! বিপন্ন একাধিক ঘরবাড়ি, চরম আতঙ্কে বাসিন্দারা
Landslides in Sikkim: পাহাড়ি ঢাল বেয়ে অনবরত নেমে আসছে বিপুল পরিমাণ কাদা, বড় বড় পাথর, মাটি এবং অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ । শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ৷
Published : September 24, 2026 at 6:45 PM IST
গ্যাংটক, 24 সেপ্টেম্বর: নাগাড়ে বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত সিকিমে ৷ পশ্চিম সিকিমের পাহাড়ি অঞ্চলে বৃষ্টির প্রকোপে আবারও ধসের বড়সড় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে । ইয়ুকসোম-তাশিডিং বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত রিম্বি গ্রামে নতুন করে এই ধস নামায় স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ও ভীতির সঞ্চার হয়েছে ।
পাহাড়ি ঢাল বেয়ে অনবরত নেমে আসছে বিপুল পরিমাণ কাদা, বড় বড় পাথর, মাটি এবং অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ । বর্তমান পরিস্থিতির সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হল, ধসের গতিপথ ক্রমশ রিম্বি গ্রামের মূল এলাকার দিকে ঘুরে গিয়েছে ৷ যার ফলে পাহাড়ের নীচের দিকে থাকা একাধিক বসতবাড়ি এখন চরম বিপদসীমার মধ্যে চলে এসেছে ।
24 সেপ্টেম্বরের এই ঘটনায় পুরো এলাকা জুড়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে । ধসের নতুন অংশে পাহাড়ের ওপর থেকে বড় বড় পাথর ও মাটি যেভাবে আচমকা গড়িয়ে আসতে দেখা গিয়েছে, তাতে যে কোনও মুহূর্তে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিতে পারে । পাহাড়ের ঢালে মাটির নড়াচড়া এখনও অব্যাহত রয়েছে এবং লাগাতার বৃষ্টি চলতে থাকায় মাটি আরও আলগা হয়ে যাচ্ছে । স্থানীয়দের আশঙ্কা, বৃষ্টি থামার লক্ষণ না-থাকলে খুব শীঘ্রই আরও বড় মাপের ধস নামতে পারে, যা সমগ্র গ্রামের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে ।
ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বাড়ি সরাসরি ধসের সম্ভাব্য আঘাত হানার পরিসরের মধ্যে পড়ে গিয়েছে । কাদা ও ধ্বংসাবশেষের স্রোত আরও নীচে নেমে এলে এই ঘরবাড়িগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে । পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে জীবনের ঝুঁকি না-নিয়ে অনেক পরিবার নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে শুরু করেছে । প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মূল্যবান নথি ও গবাদিপশু সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে । তবে নিজেদের ভিটেমাটি এবং স্থাবর সম্পত্তি হারানোর আশঙ্কায় প্রহর গুনছে প্রতিটি পরিবার ।
শুধু বসতবাড়ির নিরাপত্তাই নয়, এই ধসের কারণে এলাকার সার্বিক যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে । পাহাড়ি রাস্তায় কাদা ও ধ্বংসাবশেষ জমে থাকায় মানুষের স্বাভাবিক চলাচলে মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হয়েছে । পাহাড়ি সড়কগুলোর ওপর মাটির এই বিপজ্জনক অগ্রগতি কখন বন্ধ হবে, তা নির্দিষ্ট করে বলা অসম্ভব হওয়ায় সাধারণ যানবাহন চলাচলও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে । লাগাতার বৃষ্টির মধ্যে নতুন করে মাটির ধস ও কাদার স্রোত নেমে আসার ভয়ে সর্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।
সব মিলিয়ে রিম্বি গ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক । পাহাড়ের ঢাল থেকে ধস যেভাবে সরাসরি লোকালয়ের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে, তাতে স্থানীয়দের দুশ্চিন্তা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে । প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই কঠিন পরিস্থিতিতে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় থাকা পরিবারগুলোকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । অনেকেই পরিস্থিতি দ্রুত পর্যবেক্ষণ করে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছেন । সম্পূর্ণ পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত পাহাড়ি বিপজ্জনক পথ এড়িয়ে চলা এবং অপ্রয়োজনে বাইরে না-বের হওয়ার জন্য বাসিন্দাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।