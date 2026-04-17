লোকসভায় ভোটাভুটিতে খারিজ মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিল, সংবিধানের জয়; প্রতিক্রিয়া রাহুলের

সংবিধানের 131তম সংশোধন এনেছিল সরকার ৷ সেটি পাশ করাতে দরকার ছিল 360টি ভোট ৷ কিন্তু প্রয়োজনের থেকে 62টি ভোট কম পড়ায় খারিজ হল বিল ৷

WOMEN QUOTA BILL DEFEATED IN LS
62টি ভোট কম পড়ায় খারিজ হল বিল (ছবি : পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 17, 2026 at 8:19 PM IST

5 Min Read
নয়াদিল্লি, 17 এপ্রিল: ভোটাভুটিতে খারিজ হয়ে গেলে নারী সংরক্ষণ সংশোধনী বিল ৷ 2029 সাল থেকে লোকসভা ও বিধানসভার 33 শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করতে সংবিধানের 131তম সংশোধন এনেছিল সরকার ৷ সেটি পাশ করানোর জন্য দরকার ছিল 360টি ভোট ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে হওয়া ভোটাভুটিতে মোট পড়ল 528টি ভোট ৷ পক্ষে পড়ল 298টি ভোট ৷ বিপক্ষে গেল 230টি ভোট ৷ সংশোধনী পাশ না হওয়ার বিষয়টিকে সংবিধানের জয় হিসেবে দেখছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ এই বিলের সঙ্গে লোকসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রশাসি অঞ্চল সংক্রান্ত আরও দুটি বিল এনেছিল সরকার ৷ নারী সংরক্ষণের সংশোধনী বিল খারিজ হয়ে যাওয়ায় বাকি দুটি বিল নিয়ে এখনই আর কোনও পদক্ষেপ করছে না সরকার ৷

ভোটাভুটিতে সংশোধনী খারিজ হওয়ার অব্যবহিত পরেই বিরোধীদের তোপ দাগেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷ তিনি জানান, আজ ইতিহাসের অংশীদার হওয়ার সুযোগ ছিল বিরোধীদের সামনে ৷ কিন্তু তারা সেই সুযোগ হাতছাড়া করল ৷ নারীরা কখনও বিরোধীদের ক্ষমা করবে না ৷ নিজের ভাষণে প্রায় একই সুরে বিরোধীদের তোপ দেগেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তাঁর কটাক্ষ এরপর নির্বাচন এলেই বিরোধীরা মহিলাদের অসন্তোষের মুখোমুখি হবেন ৷

বিরোধীদের আক্রমণ শাহের

নিজের ভাষণের শুরুর দিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "1972 সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি লোকসভার সাংসদ সংখ্যা 525 থেকে 543 করেন ৷ 1976 সালে ভোটে হেরে যাওয়ার ভয়ে 42 সংবিধান সংশোধন করে আসনের পুনর্বিন্যাস স্থগিত করেন ইন্দিরা ৷ লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়লেও কেন কোনও রাজ্যের সমস্যা হবে না তা বোঝাতে তিনি তামিলনাড়ুর উদাহরণ দেন ৷ তাঁর কথায়, "এখন তামিলনাড়ুতে 39টি লোকসভার আসন আছে ৷ তাতে 33 শতাংশ সংরক্ষণ দিলে 13টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত হবে ৷ 2011 সালের জনগণনার হিসেবে সংরক্ষণ করলে তামিলনাড়ুর 6টি আসন কমে যাবে ৷ কিন্তু আমরা প্রতিটি রাজ্য়ের আসন সংখ্যা 50 শতাংশ করে বাড়ব বলে ঠিক করেছি ৷ তাহলে তামিলনাড়ুর 20টি আসন বাড়বে ৷ সেদিক থেকে তামিলনাড়ুর কোনও সমস্যা হবে না ৷"

বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে লোকসভার অনেক বিরোধী সাংসদ দাবি করেন, জাতিগণনা করাবে না বলেই সরকার আসন বৃদ্ধির চেষ্টা করছে ৷ বিরোধীদের দাবি উড়িয়ে শাহ জানান, নরেন্দ্র মোদির সরকার ক্যাবিনেট বৈঠকে জাতি জনগণনা সংক্রান্ত প্রস্তাব পাশ করেছে ৷ তাঁর কটাক্ষ, বিরোধীরা জাতি জনগণনা নিয়ে ভাবিত নয় ৷ তাদের একমাত্র লক্ষ্য সরকারে আসা ৷ কিন্তু সেটা এখন হবে না ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, দেশে বিভাজন তৈরি করে কেউ ক্ষমতায় আসতে পারে না ৷ বিরোধীদের কটাক্ষ করে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "চুল সাদা হয়ে যাবে তবু ক্ষমতায় আসতে পারবেন না ৷"

ভাষণের একটি অংশে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, দেশের সবচেয়ে বড় ওবিসি বিরোধী দল কংগ্রেস ৷ জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় কাকাসাহেব কালেকর কমিটির সুপারিশ কংগ্রেস লাগু করেননি ৷ 1980 সালে ইন্দিরা গান্ধি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন মণ্ডল কমিশন লাগু করেননি ৷ 1989 সালে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এই কমিশনের প্রস্তাব লাগু করেন ৷ সে সময় বিরোধী দলনেতা ছিলেন রাজীব গান্ধি ৷ তিনি নিজের সংসদীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ভাষণ দিয়েছিলেন ওবিসি বিরোধিতায় ৷ কংগ্রেস দেশকে কোনও ওবিসি প্রধানমন্ত্রী দেয়নি কিন্তু বিজেপি দিয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমাজের অতপিছিয়ে পড়া শ্রেণির প্রতিনিধি ৷

এরপর ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি কীভাবে পাল্টেছে তা ব্যাখা করেন শাহ ৷ তিনি জানান, প্রথম লোকসভায় মহিলা সাংসদের সংখ্যা ছিল 22 ৷ ষষ্ঠ লোকসভায় ছিলেন 18 জন মহিলা সাংসদ ৷ অষ্টম সংসদে ছিলে 44 জন মহিলা সাংসদ ৷ চতুর্দশ লোকসভায় ছিলেন 51 জন সাংসদ ৷ 17তম লোকসভায় রেকর্ড সংখ্যক 78 জন মহিলা সাংসদ ছিলেন ৷ চলতি লোকসভায় 75 জন মহিলা সাংসদ আছেন ৷ তিনি আরও জানান, নরেন্দ্র মোদির প্রথম মন্ত্রিসভায় 10 জন মহিলা মন্ত্রী ছিলেন ৷ বিজেপি সুষমা স্বরাজ থেকে শুরু করে উমা ভারতী এবং বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়াদের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসিয়েছে ৷ অন্য একটি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "বিরোধীরা ভালোমন্দ না বুঝেই নরেন্দ্র মোদির সরকার যা করে তার বিরোধিতা করে ৷ আমি ভেবেছিলাম আজ বিরোধিতা করবেন না ৷ কিন্তু তাঁরা আজও বিরোধিতা করলেন ৷

রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার প্রতিক্রিয়া

বিল খারিজ হওয়ার পর এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল গান্ধি লেখেন, "সংশোধনী বিল খারিজ হয়ে গিয়েছে ৷ ওরা (বিজেপি) মেয়েদের কথা বলে দেশের সংবিধানকে ভাঙতে অসংসদীয় উপায়ের সাহায্য নিয়েছিল ৷ ভারত সেটা জেনে গিয়েছিল ৷ ভারত সেটাকে আটকেছে ৷ সংবিধানের জয় হোক ৷"

Rahul
সংশোধনী পাশ না হওয়ার বিষয়টিকে সংবিধানের জয় হিসেবে দেখছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি (ছবি : পিটিআই)

প্রিয়াঙ্কা গান্ধি লেখেন, "সংসদ এবং বিধানসভায় প্রতিধিনত্ব করা নারীদের অধিকার ৷ সেই অধিকার অর্জন করা থেকে কেউ তাঁদের আটকাতে পারবে না ৷ একদিন এই স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে ৷ কিন্তু 2011 সালের জনগণনাকে হাতিয়ার করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ক্ষতিকারক পুনর্বিন্যাস লাগু করার মনবাসনা নিয়ে নারীদের ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চেয়ছিলেন ৷ সেই অপচেষ্টা আজ ব্যর্থ হয়েছে ৷ আজ দেশ এবং বিরোধী পক্ষ তাদের ঐক্যের জোর দেখিয়ে গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছে ৷"

তিনি আরও লেখেন, "তাদের এই অবদানের জন্য ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে আজকের দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে ৷ আজ থেকে বঞ্চিতদের কণ্ঠ রোধ করার প্রবণতা বন্ধ ৷ সমস্ত বিরোধী সাংসদদের আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই ৷ কারণ, আমরা জানি এই তিনটি পাশ হয়ে গেলে ভারতে গণতন্ত্র বলে কিছু অবশিষ্টই থাকত না ৷ সংবিধানের দেওয়া ক্ষমতা ব্যবহার করে আমরা দেশকে রক্ষা করতে পেরেছি ৷ "

খারিজ নারী সংরক্ষণ সংশোধনী বিল
