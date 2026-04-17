লোকসভায় ভোটাভুটিতে খারিজ মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিল, সংবিধানের জয়; প্রতিক্রিয়া রাহুলের

লোকসভায় ভোটাভুটিতে খারিজ মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিল, সংবিধানের জয়; প্রতিক্রিয়া রাহুলের
সংবিধানের 131তম সংশোধন এনেছিল সরকার ৷ সেটি পাশ করাতে দরকার ছিল 360টি ভোট ৷ কিন্তু প্রয়োজনের থেকে 62টি ভোট কম পড়ায় খারিজ হল বিল ৷
Published : April 17, 2026 at 8:19 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 এপ্রিল: ভোটাভুটিতে খারিজ হয়ে গেলে নারী সংরক্ষণ সংশোধনী বিল ৷ 2029 সাল থেকে লোকসভা ও বিধানসভার 33 শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করতে সংবিধানের 131তম সংশোধন এনেছিল সরকার ৷ সেটি পাশ করানোর জন্য দরকার ছিল 360টি ভোট ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে হওয়া ভোটাভুটিতে মোট পড়ল 528টি ভোট ৷ পক্ষে পড়ল 298টি ভোট ৷ বিপক্ষে গেল 230টি ভোট ৷ সংশোধনী পাশ না হওয়ার বিষয়টিকে সংবিধানের জয় হিসেবে দেখছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ এই বিলের সঙ্গে লোকসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রশাসি অঞ্চল সংক্রান্ত আরও দুটি বিল এনেছিল সরকার ৷ নারী সংরক্ষণের সংশোধনী বিল খারিজ হয়ে যাওয়ায় বাকি দুটি বিল নিয়ে এখনই আর কোনও পদক্ষেপ করছে না সরকার ৷
ভোটাভুটিতে সংশোধনী খারিজ হওয়ার অব্যবহিত পরেই বিরোধীদের তোপ দাগেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷ তিনি জানান, আজ ইতিহাসের অংশীদার হওয়ার সুযোগ ছিল বিরোধীদের সামনে ৷ কিন্তু তারা সেই সুযোগ হাতছাড়া করল ৷ নারীরা কখনও বিরোধীদের ক্ষমা করবে না ৷ নিজের ভাষণে প্রায় একই সুরে বিরোধীদের তোপ দেগেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তাঁর কটাক্ষ এরপর নির্বাচন এলেই বিরোধীরা মহিলাদের অসন্তোষের মুখোমুখি হবেন ৷
संशोधन विधेयक गिर गया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 17, 2026
उन्होंने महिलाओं के नाम पर, संविधान को तोड़ने के लिए, असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया।
भारत ने देख लिया।
INDIA ने रोक दिया।
जय संविधान।
বিরোধীদের আক্রমণ শাহের
নিজের ভাষণের শুরুর দিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "1972 সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি লোকসভার সাংসদ সংখ্যা 525 থেকে 543 করেন ৷ 1976 সালে ভোটে হেরে যাওয়ার ভয়ে 42 সংবিধান সংশোধন করে আসনের পুনর্বিন্যাস স্থগিত করেন ইন্দিরা ৷ লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়লেও কেন কোনও রাজ্যের সমস্যা হবে না তা বোঝাতে তিনি তামিলনাড়ুর উদাহরণ দেন ৷ তাঁর কথায়, "এখন তামিলনাড়ুতে 39টি লোকসভার আসন আছে ৷ তাতে 33 শতাংশ সংরক্ষণ দিলে 13টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত হবে ৷ 2011 সালের জনগণনার হিসেবে সংরক্ষণ করলে তামিলনাড়ুর 6টি আসন কমে যাবে ৷ কিন্তু আমরা প্রতিটি রাজ্য়ের আসন সংখ্যা 50 শতাংশ করে বাড়ব বলে ঠিক করেছি ৷ তাহলে তামিলনাড়ুর 20টি আসন বাড়বে ৷ সেদিক থেকে তামিলনাড়ুর কোনও সমস্যা হবে না ৷"
বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে লোকসভার অনেক বিরোধী সাংসদ দাবি করেন, জাতিগণনা করাবে না বলেই সরকার আসন বৃদ্ধির চেষ্টা করছে ৷ বিরোধীদের দাবি উড়িয়ে শাহ জানান, নরেন্দ্র মোদির সরকার ক্যাবিনেট বৈঠকে জাতি জনগণনা সংক্রান্ত প্রস্তাব পাশ করেছে ৷ তাঁর কটাক্ষ, বিরোধীরা জাতি জনগণনা নিয়ে ভাবিত নয় ৷ তাদের একমাত্র লক্ষ্য সরকারে আসা ৷ কিন্তু সেটা এখন হবে না ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, দেশে বিভাজন তৈরি করে কেউ ক্ষমতায় আসতে পারে না ৷ বিরোধীদের কটাক্ষ করে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "চুল সাদা হয়ে যাবে তবু ক্ষমতায় আসতে পারবেন না ৷"
ভাষণের একটি অংশে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, দেশের সবচেয়ে বড় ওবিসি বিরোধী দল কংগ্রেস ৷ জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় কাকাসাহেব কালেকর কমিটির সুপারিশ কংগ্রেস লাগু করেননি ৷ 1980 সালে ইন্দিরা গান্ধি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন মণ্ডল কমিশন লাগু করেননি ৷ 1989 সালে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এই কমিশনের প্রস্তাব লাগু করেন ৷ সে সময় বিরোধী দলনেতা ছিলেন রাজীব গান্ধি ৷ তিনি নিজের সংসদীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ভাষণ দিয়েছিলেন ওবিসি বিরোধিতায় ৷ কংগ্রেস দেশকে কোনও ওবিসি প্রধানমন্ত্রী দেয়নি কিন্তু বিজেপি দিয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমাজের অতপিছিয়ে পড়া শ্রেণির প্রতিনিধি ৷
এরপর ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি কীভাবে পাল্টেছে তা ব্যাখা করেন শাহ ৷ তিনি জানান, প্রথম লোকসভায় মহিলা সাংসদের সংখ্যা ছিল 22 ৷ ষষ্ঠ লোকসভায় ছিলেন 18 জন মহিলা সাংসদ ৷ অষ্টম সংসদে ছিলে 44 জন মহিলা সাংসদ ৷ চতুর্দশ লোকসভায় ছিলেন 51 জন সাংসদ ৷ 17তম লোকসভায় রেকর্ড সংখ্যক 78 জন মহিলা সাংসদ ছিলেন ৷ চলতি লোকসভায় 75 জন মহিলা সাংসদ আছেন ৷ তিনি আরও জানান, নরেন্দ্র মোদির প্রথম মন্ত্রিসভায় 10 জন মহিলা মন্ত্রী ছিলেন ৷ বিজেপি সুষমা স্বরাজ থেকে শুরু করে উমা ভারতী এবং বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়াদের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসিয়েছে ৷ অন্য একটি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "বিরোধীরা ভালোমন্দ না বুঝেই নরেন্দ্র মোদির সরকার যা করে তার বিরোধিতা করে ৷ আমি ভেবেছিলাম আজ বিরোধিতা করবেন না ৷ কিন্তু তাঁরা আজও বিরোধিতা করলেন ৷
রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার প্রতিক্রিয়া
বিল খারিজ হওয়ার পর এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল গান্ধি লেখেন, "সংশোধনী বিল খারিজ হয়ে গিয়েছে ৷ ওরা (বিজেপি) মেয়েদের কথা বলে দেশের সংবিধানকে ভাঙতে অসংসদীয় উপায়ের সাহায্য নিয়েছিল ৷ ভারত সেটা জেনে গিয়েছিল ৷ ভারত সেটাকে আটকেছে ৷ সংবিধানের জয় হোক ৷"
প্রিয়াঙ্কা গান্ধি লেখেন, "সংসদ এবং বিধানসভায় প্রতিধিনত্ব করা নারীদের অধিকার ৷ সেই অধিকার অর্জন করা থেকে কেউ তাঁদের আটকাতে পারবে না ৷ একদিন এই স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে ৷ কিন্তু 2011 সালের জনগণনাকে হাতিয়ার করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ক্ষতিকারক পুনর্বিন্যাস লাগু করার মনবাসনা নিয়ে নারীদের ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চেয়ছিলেন ৷ সেই অপচেষ্টা আজ ব্যর্থ হয়েছে ৷ আজ দেশ এবং বিরোধী পক্ষ তাদের ঐক্যের জোর দেখিয়ে গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছে ৷"
संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण इस देश की महिलाओं का हक है जो उनको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन यह हकीकत में परिवर्तित होकर रहेगा।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 17, 2026
मगर बदनीयती से इसे 2011 की जनगणना और उस पर आधारित परिसीमन से जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महिलाओं का मसीहा बनने का खोखला…
তিনি আরও লেখেন, "তাদের এই অবদানের জন্য ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে আজকের দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে ৷ আজ থেকে বঞ্চিতদের কণ্ঠ রোধ করার প্রবণতা বন্ধ ৷ সমস্ত বিরোধী সাংসদদের আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই ৷ কারণ, আমরা জানি এই তিনটি পাশ হয়ে গেলে ভারতে গণতন্ত্র বলে কিছু অবশিষ্টই থাকত না ৷ সংবিধানের দেওয়া ক্ষমতা ব্যবহার করে আমরা দেশকে রক্ষা করতে পেরেছি ৷ "