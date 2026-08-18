বিক্ষোভে কোণঠাসা হয়ে AK-47 থেকে গুলি চালান কনস্টেবল: সুপ্রিম কোর্টকে জানাল বিহার পুলিশ

বিক্ষোভে কোণঠাসা হয়ে AK-47 থেকে গুলি চালান কনস্টেবল: সুপ্রিম কোর্টকে জানাল বিহার পুলিশ
সুপ্রিম কোর্টকে পুলিশ জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীদের ভিড়ে আটকা পড়া একজন কনস্টেবল তাঁর একে-47 থেকে শূন্যে 4-রাউন্ড গুলি চালান। পুলিশ স্পষ্ট করেছে, একে-47-এর গুলিতে কেউ আহত হননি।
By Sumit Saxena
Published : August 18, 2026 at 6:05 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 অগস্ট: বিহারের সিওয়ান জেলায় 25 জুলাইয়ের বিক্ষোভের মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছেছে। সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা একটি হলফনামায় বিহার পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। বিহার পুলিশ জানিয়েছে যে ভিড়ের মধ্যে আটকা পড়া এক জওয়ান একে-47 থেকে চারটি গুলি চালিয়েছিলেন। পুলিশ আরও জানিয়েছে যে, বিক্ষোভ চলাকালে পাথর ছোড়ার ঘটনায় 20 জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন।
সুপ্রিম কোর্টে বিহার পুলিশ কী বলল?
পুলিশ সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে যে, পাথর নিক্ষেপকারী বিক্ষোভকারীদের ভিড়ে আটকা পড়া ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ডিআইইউ) একজন কনস্টেবল তাঁর একে-47 থেকে শূন্যে চার রাউন্ড গুলি চালান। পুলিশ স্পষ্ট করেছে যে, এই গুলিতে কেউ আহত হননি। ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে আরেকজন পুলিশ কর্তা একটি 9 মিমি পিস্তল থেকে দুই রাউন্ড গুলি চালান।
25 জুলাই সিওয়ানে পরিস্থিতি কীভাবে খারাপ হয়েছিল ?
সুপ্রিম কোর্টে বিহার পুলিশের দাখিল করা একটি পাল্টা হলফনামা অনুযায়ী, 25 জুলাই, 2026 তারিখে, আইসা এবং আরওয়াইএ (সিপিআই(এমএল))-এর ছাত্র ও যুব সংগঠনের বিক্ষোভকারীরা সিওয়ানের গান্ধি ময়দানে জড়ো হন। এরপর বিক্ষোভকারীরা জেপি চকের দিকে অগ্রসর হন। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দুপুর প্রায় সাড়ে 12টার দিকে বিক্ষোভকারীরা পুলিশ বাহিনীর ওপর পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। পরবর্তীতে, মৈরওয়া রোড এবং গোপালগঞ্জ রোডের দাঙ্গাকারীরাও পাথর ছোড়াছুড়িতে যোগ দেয়। পরিস্থিতি দ্রুত একটি রণক্ষেত্রের রূপ নেয়।
হলফনামা অনুযায়ী, পাথর ছোড়ার ঘটনায় সিওয়ানের পুলিশ সুপার-সহ 20 জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ছিলেন দুইজন এসডিপিও, দুইজন ইন্সপেক্টর, দুইজন সাব-ইন্সপেক্টর এবং 13 জন কনস্টেবল। এই হিংসায় দুটি পুলিশের গাড়ি এবং বিপুল সংখ্যক ট্রাফিক ট্রলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, রণক্ষেত্রের জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে জলকামান ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে বিভিন্ন বিভাগ ও পুলিশ লাইনের কর্মকর্তা ও কর্মীদেরও ঘটনাস্থলে ডাকা হয়েছিল।
বিহার পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই হিংসার ঘটনায় মোট 82 জনের বিরুদ্ধে ছয়টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এদের মধ্যে 17 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে যে, তদন্ত চলছে। হলফনামায় পুলিশ জানিয়েছে যে, অপর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েনের কারণে অতিরিক্ত পুলিশ তলব করা হয়েছিল। এরই মধ্যে, জেপি চকের কাছে ডিআইইউ-তে কর্মরত একজন কনস্টেবল ভিড়ের মধ্যে আটকা পড়েন। এই পরিস্থিতিতে কনস্টেবল তাঁর একে-47 থেকে শূন্যে চার রাউন্ড গুলি চালান।
হলফনামায় পুলিশ জানিয়েছে যে, অপর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েনের কারণে অতিরিক্ত পুলিশ তলব করা হয়েছিল। এরই মধ্যে, জেপি চকের কাছে ডিআইইউ-তে কর্মরত একজন কনস্টেবল ভিড়ের মধ্যে আটকা পড়েন। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুয়ায়ী, এই পরিস্থিতিতে কনস্টেবল তাঁর একে-47 থেকে শূন্যে চার রাউন্ড গুলি চালান। বিহার পুলিশ সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে যে, একে-47 এর গুলিতে কেউ আহত হননি। পুলিশের দাবি, যে তিনজন বিক্ষোভকারী সামান্য আহত হয়েছেন, তা একে-47-এর গুলিতে জখম হননি। পুলিশের মতে, যে এলাকা থেকে কনস্টেবল একে-47 দিয়ে গুলি চালিয়েছিলেন, সেই এলাকায় এই তিনজন উপস্থিতই ছিলেন না।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হিংসার সময় তিনজন বিক্ষোভকারী সামান্য গুলিবিদ্ধ হন। সিওয়ান সদর হাসপাতালে চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের পটনার মেদান্তা হাসপাতালে এলাকাান্তর করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, চিকিৎসা শেষে আহত তিনজনকেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
একে-47 থেকে গুলি ছোড়ার ঘটনায় ব্যালিস্টিক তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। বিহার পুলিশ জানিয়েছে যে, গুলিবর্ষণে ব্যবহৃত অস্ত্র, কত দূর থেকে গুলি চালানো হয়েছিল এবং গুলির কোণ-সহ অন্যান্য বিষয় নির্ধারণের জন্য ব্যালিস্টিক পরীক্ষা চলছে। তদন্ত শেষ হলে গুলিবর্ষণের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট হবে।
একে-47 হাতে থাকা কনস্টেবলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। হলফনামায় পুলিশ জানিয়েছে যে, একে-47 থেকে গুলি চালানো কনস্টেবলকে অসদাচরণের জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। পুলিশ আরও স্পষ্ট করেছে যে, একে-47 একটি প্লাটুন-স্তরের অস্ত্র এবং এটি বিশেষ অভিযানে ব্যবহার করা উচিত।