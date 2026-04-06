আদিবাসীদের বিপদে ফেলে অনুপ্রবেশকারীদের রাখতে চায় কংগ্রেস: মোদি

মোদি জানান, কংগ্রেস রাজ্যের স্বার্থের উপর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে ৷ যা অসমের ঐতিহ্যের ক্ষতি করেছে বলেও দাবি প্রধানমন্ত্রীর।

PM Modi on Congress
প্রধানমন্ত্রী মোদি (পিটিআই)
Published : April 6, 2026 at 4:10 PM IST

বরপেটা (অসম), 6 এপ্রিল: অসমে অনুপ্রবেশকারীদের সমর্থন করার পাশাপাশি অবৈধ জমি দখলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের লাগাতার বিরোধিতা করে কংগ্রেস ৷ এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোমবার বারপেটায় একটি জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, কংগ্রেস এমন আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করছে যা অনুপ্রবেশকারীদের কার্যত নির্যাতিত হিসাবে দেখাতে চায় ৷ প্রধানমন্ত্রীর দাবি, কংগ্রেসের এই ভূমিকা রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে ঝুঁকিতে ফেলবে ৷

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিজেপি অনুপ্রবেশকারীদের হাতে থাকা জমিগুলিকে বেআইনি দখল মুক্ত করছে । আর কংগ্রেস প্রকাশ্যে অনুপ্রবেশকারীদের সমর্থন করছে ৷ কংগ্রেস অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে সরকারের পদক্ষেপের বিরোধিতাও করছে। কংগ্রেস অসমে এমন একটি আইন প্রবর্তন করতে চায়, যাতে অনুপ্রবেশকারী শব্দটি ব্যবহার করলে তাকেই উল্টে জেলে যেতে হবে। কংগ্রেস অনুপ্রবেশকারীদের নির্যাতিত হিসাবে ঘোষণা করতে চায় ৷"

প্রধানমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, কংগ্রেস অনুপ্রবেশকারীদের বরপেটার পবিত্র সাতরাসের কয়েক হাজার বিঘা জমি দখল হতে দিয়েছিল ৷ যার মধ্যে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব, মাধবদেব, দামোদরদেব এবং হরিদেবের মতো শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণব সাধকদের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্পত্তিও রয়েছে ৷ তিনি বলেন, "বরপেটা আমাদের পবিত্র সত্রের ভূমি হিসাবে পরিচিত ৷ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব, মাধবদেব, দামোদরদেব এবং হরিদেবের মতো শ্রদ্ধেয় গুরুদের ঐতিহ্য পুজোর যোগ্য ৷ এটাই আমাদের বিশ্বাস ৷ কিন্তু কংগ্রেস আমাদের বিশ্বাসকে অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দিয়েছে ৷ বরপেটা সাতরার জমির কিছু অংশ অবৈধ দখলে ছিল ৷ কংগ্রেস আমলেই এই সব জমিতে অবৈধ দখল হয়েছে ৷"

অসমের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে, প্রধানমন্ত্রী মোদি বোড়ো সম্প্রদায়ের হুদুম পুজো এবং কোচ-রাজবংশী সম্প্রদায়ের বাথৌ বিশ্বাসকে সংস্কৃতি, প্রকৃতি এবং বিশ্বাসের মধ্যে সামঞ্জস্যের উদাহরণ হিসাবেও উল্লেখ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস রাজ্যের স্বার্থের উপর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে ৷ তাঁর মতে এই ঘটনা অসম এবং তার ঐতিহ্যের ক্ষতি করেছে ৷

প্রধানমন্ত্রী মোদি যোগ করেছেন, "ক্ষমতার স্বার্থে, কংগ্রেস যে কোনও কিছু করতে পারে ৷ অসম এর জেরে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ৷ আমাদের বোড়ো সম্প্রদায়ের হুদুম পুজো এবং কোচ-রাজবংশী সম্প্রদায়ের বাথৌ বিশ্বাস সংস্কৃতি, প্রকৃতি এবং বিশ্বাসের মধ্যে সামঞ্জস্যের চমৎকার উদাহরণ ৷" অসমে 126-সদস্যের বিধানসভার জন্য 9 এপ্রিল এক দফাতেই ভোট হতে চলেছে ৷ ভোট গণনা হবে 4 মে।

