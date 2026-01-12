জোট নিয়ে সংশয় ! বাংলার ভোটের রণকৌশল বৈঠকে কংগ্রেস

জোট নিয়ে সংশয় ! বাংলার ভোটের রণকৌশল বৈঠকে কংগ্রেস
2011 থেকে পরপর তিনটি বিধানসভা নির্বাচনে জোট করে ভোট লড়েছে কংগ্রেস ৷ এবার কী করবে হাত শিবির ?
By PTI
Published : January 12, 2026 at 6:29 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 জানুয়ারি: বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠকে বসছেন কংগ্রেসের শীর্ষনেতারা ৷ শনি ও রবিবার দিল্লি ও কলকাতায় একাধিক বৈঠক হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ জোট করে ভোট নাকি একক শক্তিতে লড়াই- সিদ্ধান্ত নেবে কংগ্রেস ৷
কয়েক বছর আগে ইন্ডিয়া শিবির তৈরি হলেও বাংলায় সেই সমীকরণ খাটে না ৷ আর তাই জোট গঠন কংগ্রেসের পক্ষে বারববরই এক জটিল ধাঁধা ৷ সেই উত্তরই খুঁজবেন কংগ্রেস নেতারা ৷ জানা গিয়েছে, 17 জানুয়ারি শনিবার দিল্লিতে রাজ্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা ৷ এরপর 18 তারিখ কলকাতায় বৈঠকে বসবে দলের স্ক্রিনিং কমিটি ৷ দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের পাশাপাশি বঙ্গ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক সুদীপ রায় বর্মন, সাকিল আহমেদ খান ও প্রকাশ যোশিরা বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন ৷ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার থেকে শুরু করে অন্য নেতারাও থাকবেন ৷
গত তিনটি বিধানসভা নির্বাচনে কারও না কারও সঙ্গে জোট করেছে কংগ্রেস ৷ 2011 সালের পালাবদলের সময় তৃণমূলের সঙ্গে জোট ছিল ৷ পরে 2016 এবং 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের হাত ধরেছিল রাহুল-সোনিয়ার দল ৷ তবে সাফল্য আসেনি ৷ 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনের বামেদের ভোটের একটি অংশ পেয়ে রাজ্য বিধানসভার প্রধান বিরোধী দল হয়েছিল ৷ বিধানসভার বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দলের প্রবীণ নেতা আব্দুল মান্নানকে ৷
এরপর থেকে গত প্রায় এক দশকে বাংলায় সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি হাত শিবির ৷ 2021 সালের তৃণমূল-বিজেপির মেরুকরণের স্পষ্ট ভোটে কলকে পায়নি বাম বা কংগ্রেস ৷ সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে সেই প্রথম বিধানসভায় যাওয়ার সুযোগ পাননি কংগ্রেসের কোনও নেতার ৷ পরে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি উপনির্বাচনে জিতলেও জয়ী প্রার্থী বাইরন বিশ্বাসকে ধরে রাখতে পারেনি কংগ্রেস ৷ তিনি নাম লিখিয়েছেন তৃণমূলে ৷ আরও বড় ধাক্কাটা আসে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে ৷ পাঁচবারের সাংসদ তথা তৎকালীন প্রদেশ সভাপতি অধীর চৌধুরিকেই লোকসভায় পাঠাতে পারেনি কংগ্রেস ৷
এমনই আবহে এবারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য দলের অধিনায়ক বদলেছে ৷ শুভঙ্কর সরকার আসার পর থেকে প্রদেশ কংগ্রেসের কাজকর্মের পরিধি অনেকটাই বেড়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করছে ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে জোট করবে কি না সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কংগ্রেসকে ৷ কংগ্রেসের বৈঠকের দিকে নজর থাকবে বাকি দলগুলির ৷ গত বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলায় একাই লড়ে তৃণমূল ৷ বস্তুত ক্ষমতায় আসার পর থেকে আর কোনও জোটই করেনি মমতার দল ৷ 2024 সালের নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ও তৃণমূলের আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা হয় বলে শোনা গিয়েছিল ৷ তবে মমতার দেওয়া সমীকরণ মেনে নেয়নি কংগ্রেস ৷ আবার কংগ্রেসের চাহিদামতো আসন ছাড়তে রাজি হননি মমতা ৷ শেষমেশ মাত্র একটি আসনে জেতে কংগ্রেস ৷
তবে লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মধ্যে জাতীয় ক্ষেত্রে সমঝোতার ছবিটাই বারবার দেখা গিয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনের মদতে বিজেপি ভোট চুরি করে বলে দাবি করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ এরপর নৈশভোজে বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীদের ডেকে বিষয়টি বোঝান রাজীব-তনয় ৷ সেখানে ডেরেক'ও ব্রায়েনের পাশাপাশি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও হাজির ছিলেন ৷
সম্প্রতি কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যাওয়া মৌসম নূর আবারও হাত শিবিরে ফিরে আসেন ৷ তৃণমূলের তরফে বলা হয় ইন্ডিয়া শিবিরের দলগুলির মধ্যে এ ধরনের ঘটনা ঘটা জোটধর্মের পরিপন্থী নয় ৷ সেদিন এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের কটাক্ষের সুরে বলেন, "এখন অন্তত কারও কারও ইন্ডিয়া শিবিরের কথা মনে পড়ল ৷ " তাঁর ইঙ্গিত স্পষ্ট, ইন্ডিয়া শিবিরের শরিক হিসেবে নিজেদের ভূমিকা পালন করেনি তৃণমূল ৷ মৌসমের দল বদলের পরপরই মালদায় যান অভিষেক ৷ তবে এ নিয়ে কোনও মন্তব্যই করেনন তিনি ৷ এমনই নানা ঘটনার আবহে বাংলার নির্বাচনের রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠকে বসছে কংগ্রেস ৷