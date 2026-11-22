23 বছর পর ! নতুন সর্বভারতীয় সম্পাদকদের প্রশিক্ষণ দিতে মরুরাজ্যকে বাছল কংগ্রেস
Congress New National Secretaries: প্রশিক্ষণ শিবিরের পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন কেসি বেণুগোপাল । উদ্বোধন করবেন কংগ্রেস সভাপতি । সভার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন রাহুল ।
Published : November 22, 2026 at 7:09 PM IST
জয়পুর, 22 নভেম্বর: কংগ্রেসের নবনিযুক্ত সর্বভারতীয় সম্পাদকদের জন্য 10 দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়জন । 30 নভেম্বর থেকে 9 ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজস্থানের শিবদাসপুরার নিকটবর্তী বড়া পদমপুরায় অনুষ্ঠিত হবে এই শিবির। উদ্বোধন করবেন দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সমাপ্তি অধিবেশনে যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে ৷
কংগ্রেস নেতারা জানিয়েছেন, দলের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল শিবির পর্যালোচনা করতে 25 নভেম্বরের পর কোনও একদিন জয়পুরে আসবেন ৷ খাড়গে সম্প্রতি 81 জন জাতীয় সম্পাদকের নাম ঘোষণা করেছেন। নবনিযুক্ত সকল সম্পাদককে বিভিন্ন রাজ্যের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। এরপরই শিবির আয়োজনের সিদ্ধান্ত ।
চলতি মাসের 30 তারিখ এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করবেন কংগ্রেস সভাপতি ৷ অন্যদিকে, রাহুল গান্ধি 9 ডিসেম্বর সমাপ্তি অধিবেশনে যোগ দিতে জয়পুরে পৌঁছবেন। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কংগ্রেস নতুন পদাধিকারীদের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং জাতীয় পর্যায়ে দলের দায়িত্বের সঙ্গে পরিচিত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষক যোগেশ শর্মা জানান, রাজস্থানের এই অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব আবারও জয়পুরকে তাদের সাংগঠনিক কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে চাইছে। মল্লিকার্জুন খাড়গের উদ্বোধন এবং সমাপ্তি অধিবেশনে রাহুল গান্ধির অংশগ্রহণ এই শিবিরটিকে জাতীয় পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেতে চলেছে। নবনিযুক্ত সর্বভারতীয় সম্পাদকদের জন্য আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে আলোচিত বিষয় এবং দলের আসন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচির জন্য নির্ধারিত দিকনির্দেশনার দিকে এখন সকলের দৃষ্টি থাকবে।
ঘটনাটির একটি ঐতিহাসিক দিকও রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এর আগে 2003 সালে বড়া পদমপুরায় তিনদিনের একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল কংগ্রেস। সেই সময় তৎকালীন সভাপতি সোনিয়া গান্ধিও উপস্থিত ছিলেন। রাজস্থানের মসনদে তখন অশোক গেহলটের সরকার। 23 বছর পর ওই একই জায়গায় একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ শিবিরেের আয়োজন করছে কংগ্রেস ।
দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 10 দিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে নবনিযুক্ত জাতীয় সম্পাদকদের সাংগঠনিক দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করা হবে। বিভিন্ন রাজ্যে দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা, রাজ্য শাখাগুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধন এবং দলের কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় সম্পাদকরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই, এই প্রশিক্ষণ শিবিরটি তাঁদেরকে সাংগঠনিক কার্যক্রম ও দায়িত্ব সম্পর্কে ধারনা দেবে।
রাজস্থানের 6 নেতাও জাতীয় সম্পাদক হয়েছেন । তিনজন নেতাকে পদ থেকে সরানো হয়েছে। জাতীয় সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত নেতারা হলেন রেহানা রিয়াজ, হেম সিং শেখাওয়াত, ধীরাজ গুর্জর, ডুঙ্গার রাম গেদার, দানিশ আবরার এবং জগদীশ জাঙ্গিড। সাংসদ সঞ্জনা জাটভ, প্রাক্তন বিধায়ক দিব্যা মদেরনা এবং বিজয় জাঙ্গিডকে তাঁদের জাতীয় সম্পাদকের পদ থেকে সরানো হয়েছে।