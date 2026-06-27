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টেট পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ! পরীক্ষা বাতিল মহারাষ্ট্রে

টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই অবস্থায় পরীক্ষা বাতিল করল মহারাষ্ট্র সরকার ৷

TET Paper leak
টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 27, 2026 at 7:09 PM IST

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মুম্বই, 27 জুন: সর্বভারতীয় মেডিক্যাল পরীক্ষা নিট-ইউজি'র পর ফের প্রশ্নপত্র ফাঁস ! আগামিকাল, রবিবার মহারাষ্ট্রে টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট বা টেট পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, এই সন্দেহে শেষ মুহূর্তে তা বাতিল ঘোষণা করেছে সরকার ৷ এই আবহে বিজেপি শাসিত রাজ্যের সরকারকে 'পেপার লিক গভর্নমেন্ট' বলে আক্রমণ শানিয়েছে কংগ্রেস ৷

সরকারি সূত্রে খবর, এই পরীক্ষার আগে মহারাষ্ট্রের থানে জেলার ভিওয়ান্ডিতে তল্লাশি চালিয়ে কয়েকজনের কাছ থেকে কিছু প্রশ্নপত্র পাওয়া গিয়েছে, যার সঙ্গে পরীক্ষার প্রকৃত প্রশ্নপত্রের মিল রয়েছে ৷ ভিওয়ান্ডি থানার পুলিশ তিন জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ৷ মহারাষ্ট্র রাজ্য পরীক্ষা পর্ষদ (এমএসসিই) একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ পরীক্ষা করাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷

Congress Posts on TET Exam
কংগ্রেসের পোস্ট (ছবি কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেল থেকে সংগৃহীত)

বিবৃতিতে মহারাষ্ট্র রাজ্য পরীক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে, "পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এবং গভীরে গিয়ে তদন্তের প্রয়োজনীয়তার জন্য 28 জুন নির্ধারিত পরীক্ষা বাতিল করা হচ্ছে ৷"

শনিবার টেট পরীক্ষা বাতিল হওয়া নিয়ে রাজ্যের পরীক্ষা পর্ষদের ডেপুটি কমিশনার প্রিয়া শিন্ডে বলেন, "আগামিকাল অর্থাৎ 28 জুন টেট পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু থানে-তে যে ঘটনাটি ঘটেছে, তারপর আমরা পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেছি ৷" তিনি আরও বলেন, "মহারাষ্ট্রে 1 হাজার 728টি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে ৷ 6 লক্ষ 125 জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল ৷" কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ আধিকারিক শুধু জানান, তদন্ত চলছে এবং ওয়েবসাইটে সব তথ্য দেওয়া হয়েছে ৷ প্রিয়া আশ্বস্ত করেছেন, "আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ ফের নাম নথিভুক্ত করার কোনও প্রয়োজন নেই ৷"

থানে জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার ভোরে এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি সামনে আসে ৷ ভিওয়ান্ডি থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে, কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষের কাছে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আছে ৷

থানের জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, "সন্দেহজনক এলাকাগুলিতে সঙ্গে সঙ্গে তল্লাশি চালানো হয় ৷ বাজেয়াপ্ত হওয়া নথিগুলি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মহারাষ্ট্র রাজ্য পরীক্ষা পর্ষদের প্রবীণ আধিকারিকদের অবিলম্বে তলব করা হয় ৷ খুব ভালো করে খতিয়ে দেখে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, 2026 সালের জুন মাসের টেট পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্রের যে খসড়া তৈরি করা হয়েছে, তার সঙ্গে এই প্রশ্নপত্রের মিল রয়েছে ৷"

TAGGED:

TET EXAM CANCEL
MAHA TET PAPER LEAK
মহারাষ্ট্রে প্রশ্নপত্র ফাঁস
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