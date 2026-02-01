ETV Bharat / bharat

অন্ধ বাজেট ! তোপ রাহুলের, অর্থনৈতিক সমীক্ষাকে অবহেলা করেছে মোদি সরকার ; দাবি চিদম্বরমের

একাধিক প্রশ্নে কেন্দ্রকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতারা ৷ আর্থিক সংস্কার থেকে বেকারত্ব- মোদি সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে সরব হাত শিবির ৷

rahul Gandhi priyanka Gabdhi
বাজেট অধিবেশনে অংশ নিলেন রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা (UNION BUDGET 2026)
By PTI

Published : February 1, 2026 at 6:20 PM IST

3 Min Read
নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় বাজেটের তীব্র সমালোচনা করল কংগ্রেস ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম থেকে শুরু কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং জয়রাম রমেশের মতো প্রবীণ নেতারা তীব্র আক্রমণ করলেন ৷ অন্ধের বাজেট বলে কটাক্ষ করেন রাহুল ৷ খাডগে মনে করেন, দেশের আর্থিক বা সামাজিক সমস্যার সমাধানের পথ নেই বাজেটে ৷ স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে বলে মনে করেন জয়রাম ৷ অর্থনৈতিক সমীক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, অভিযোগ চিদম্বরমের ৷

এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে রাহুল লেখেন, "দেশের প্রকৃত সমস্যার প্রতি বাজেট অন্ধ ৷ যুবকদের হাতে কাজ নেই ৷ উৎপাদন মার খাচ্ছে ৷ বিনিয়োগকারীরা বাজার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন ৷ প্রতিদিন বিশ্বের পরিস্থিতি ভারতকে একের পর এক ধাক্কা দিচ্ছে ৷ এসব মোকাবিলার কথা নেই বাজেটে ৷ "

সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানের পথ বাজেটে নেই বলে তোপ দেগেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমও ৷ তাঁর দাবি, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ কমানো হয়েছে ৷ দেশের যুবকদের বেকারত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার কোনও দিশাই দেখাতে পারেনি বাজেট ৷ তাঁর আরও দাবি, অর্থনৈতিক সমীক্ষায় যে সমস্ত তথ্য় উঠে এসেছে সেগুলিকেও বাজেটে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি ৷ সমীক্ষার রিপোর্টকে সামান্য গুরুত্বও দেয়নি সরকার ৷

এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে খাড়গে লেখেন, "দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করার উপায় জানা নেই মোদি সরকারের ৷ কোনও একটি সমস্যাকেও সমাধান করতে পারছে না এই বাজেট ৷ প্রধানমন্ত্রীর বারবার সংস্কার এক্সপ্রেসের কথা বলেন ৷ কিন্তু সেই ট্রেন কোনও সংস্কারকেই ব্যাখ্যা করতে পারেনি ৷"

তিনি আরও লেখেন, এই বাজেটের কোনও নীতি নেই ৷ সমস্যা সমাধানের রাজনৈতিক ইচ্ছাও নেই সরকারের ৷ কৃষকদের কথা উলেখ করে কংগ্রেস সভাপতি লেখেন, এই বাজেটে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা সরকার দেয়নি ৷ তাঁর দাবি, বৈষম্য তীব্র আকার নিয়েছে ৷ পরিস্থিতি প্রায় ব্রিটিশ আমলের মতো ৷ একইসঙ্গে তফশিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য সরকার কিছু করেনি বলে দাবি খাড়গের ৷

অর্থ কমিশনকেও নিশানা করেছেন তিনি ৷ তারা কী কী বলেছে তা নিয়ে আরও বিস্তারিত চর্চার প্রয়োজন রয়েছে বলে উল্লেখ করেও রাজ্য়সভার বিরোধী দলনেতা জানান, বিভিন্ন রাজ্য় তীব্র আর্থিক সমস্য়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাদের সামান্য স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টাও করেনি কমিশন ৷ উৎপাদনের ক্ষেত্র সেভাবে বিকশিত হয়নি দাবি করেন খাড়গে ৷ প্রশ্ন তোলেন, মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের সাফল্য় নিয়ে ৷ এর পাশাপাশি কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে রফতানি-সহ একাধিক বিষয় উল্লেখ করে মোদি সরকারকে আক্রমণ শানান তিনি ৷

জয়রাম রমেশ মনে করেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে স্বচ্ছতার প্রবল অভাব আছে ৷ কোন খাতে কত বরাদ্দ করা হয়েছে সেটাও ঠিক করে উল্লেখ করা নেই ৷ এক্স পোস্টে জয়রাম লেখেন, সমস্ত তথ্য নিয়ে আরও বিস্তারিত চর্চার প্রয়োজন রয়েছে ঠিকই তবে 90 মিনিটের ভাষণ থেকে এটা স্পষ্ট, যে বিপুল প্রত্যাশা এই বাজেটকে ঘির তৈরি হয়েছিল তা সম্পূর্ণ অধরাই থেকে গিয়েছে ৷ পাশাপাশি দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিতও করতে ব্যর্থ এই বাজেট ৷

UNION BUDGET 2026
BUDGET ON RURAL DEVELOPMENT
POLITICAL REACTION ON BUDGET 2026
UNION BUDGET 2026

