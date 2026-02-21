'প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাসঘাতক', ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ফের আক্রমণ কংগ্রেসের

'প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাসঘাতক', ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ফের আক্রমণ কংগ্রেসের
ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে প্রথম থেকেই সরব হয়েছিল কংগ্রেস ৷ মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায় যেন সেই প্রতিবাদে ঘৃতাহুতি দিল ৷
Published : February 21, 2026 at 8:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 ফেব্রুয়ারি: সংসদের বাজেট অধিবেশনে দাঁড়িয়ে ভারত-আমেরিকা অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নজিরবিহীন আক্রমণ করেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ গতকাল মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্প প্রশাসনের পারস্পরিক শুল্ক আরোপকে বেআইনি ঘোষণা করেছে ৷ এরপর প্রধানমন্ত্রীকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে ফের কড়া আক্রমণ শানাল কংগ্রেস ৷
শনিবার সকালে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "প্রধানমন্ত্রী সমঝোতা করেছেন ৷ তাঁর এই প্রতারণা এবার সবার সামনে ফাঁস হয়ে গিয়েছে ৷ তিনি আরেকবার বিবেচনা করে দেখবেন না ৷ ফের আত্মসমর্পণ করবেন ৷" স্থানীয় সময় শুক্রবার আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়, জরুরি অবস্থা আইনের আওতায় প্রেসিডেন্ট কখনও পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করতে পারেন না ৷ সেটা বেআইনি ৷ দেশের শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, "আমরা বিশ্বের সমস্ত দেশের সঙ্গে যুদ্ধে নামিনি ৷"
Yesterday after the US Supreme Court struck down his tariffs policy, President Trump declared that (i) Mr. Modi is his great friend; (ii) the India-US trade deal will continue as announced; (iii) he had personally halted Operation Sindoor on May 10 2025 by threatening to increase… pic.twitter.com/khzl8Pq32L— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 21, 2026
এদিন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, "গতকাল শুল্ক নিয়ে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের রায় আমরা দেখেছি ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও একটি সাংবাদিক বৈঠক করেছন ৷ মার্কিন প্রশাসন কিছু পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছে ৷ আমরা সেই দিকে নজর রাখছি ৷"
রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনার কারণে ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন ৷ চলতি বছরে অতিরিক্ত শুল্ক বাতিল করে 18 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ এনিয়ে বারবার বিরোধী শিবির মোদি সরকারকে নিশানা করেছে ৷ গতকাল সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট 10 শতাংশ আন্তর্জাতিক (গ্লোবাল) শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ তিনি আরও শুল্ক বৃদ্ধির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷
এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন-চার্জ কমিউনিকেশন জয়রাম রমেশ জানিয়েছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি স্থগিত করুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই চুক্তির শর্তগুলি আরেকবার খতিয়ে দেখা হোক, দাবি কংগ্রেসের ৷ গত 2 ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত-আমেরিকা অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির কথা ঘোষণা করেন ৷ এরপর থেকে এই চুক্তির বিরোধিতা করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
এদিন সাংবাদিকদের প্রবীণ কংগ্রেস সাংসদ বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর আমাদের প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার করে বলুন যে, আমরা আমদানিতে স্বাধীনতা গ্রহণ করব না ৷ ভারতের নীতি নিয়ে আরও একবার ভাবনাচিন্তা করা উচিত ৷" এর আগে গত 11 ফেব্রুয়ারি বাজেট অধিবেশনে লোকসভায় রাহুল গান্ধি বলেন, "আমেরিকার সঙ্গে অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি করে ভারত আদতে নিজের শক্তি সম্পদের নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করেছে ৷ দেশের শক্তি সম্পদের সুরক্ষা (এনার্জি সিকিউরিটি) ট্রাম্প প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়েছে ৷ এই চুক্তিতে ভারতীয় কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে সমঝোতা করা হয়েছে ৷ 'ভারত মাতা'কে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে ৷" এরপর তিনি সোশাল মিডিয়ায় একের পর এক পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ শানিয়েছেন ৷