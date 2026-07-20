গতে বাঁধা বুলি আউড়েছেন, মোদিকে আক্রমণ কংগ্রেসের

গতে বাঁধা বুলি আউড়েছেন, মোদিকে আক্রমণ কংগ্রেসের
ইন্ডিয়া জোট জনতার কথা সংসদে তুলে ধরে প্রত্যেক ইস্যুতে সরকারের কাছে জবাব চাইবে: খাড়গে
By PTI
Published : July 20, 2026 at 3:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 জুলাই: সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই আক্রমণের ঝড় তুলেছে কংগ্রেসসহ বিরোধী দলগুলি ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে কংগ্রেস বলছে, জ্বলন্ত ইস্যু নিয়ে একটা কথাও নেই মোদির মুখে ৷ তিনি বরাবরের মতো ভাষণে গতে বাঁধা বুলি আউড়েছেন ৷ রাম মন্দিরের অনুদান চুরি, নিট ইউজি (NEET UG) প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং বিরোধী দলগুলিকে ভাঙতে 'নোংরা কৌশল' প্রয়োগের মতো জ্বলন্ত ইস্যু নিয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি ৷
সোমবার বিরোধীদের তুমুল হইহট্টগােলে দু'বার করে মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন ৷ এদিন, অধিবেশন শুরু আগে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা হলে সংসদে বিশৃঙ্খলা হওয়ার প্রশ্নই নেই ৷ বর্ষা ও বর্ষাকালীন অধিবেশন যদি ঠিকঠাক এগোয়, তাহলে তা দেশের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে ৷ মোদির সেই মন্তব্যকে কটাক্ষ করে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশের মন্তব্য, 'বিজেপির একাধিক মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বারবার স্বার্থের সংঘাত উঠছে ৷ তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখে একটি শব্দও নেই ৷ এছাড়া, রামমন্দিরের দান চুরি, প্রশ্নফাঁসের মতো বিষয়ও এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি ৷'
এদিকে, বিরোধীরাও সংসদে সরকার পক্ষকে চেপে ধরতে এককাট্টা ৷ তাদের সম্মিলিত দাবি, প্রশ্নপত্র ফাঁস, শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়া, রামমন্দিরের অনুদান চুরির বিষয়ে দায় স্বীকার করুক সরকার ৷ এদিন সংসদে অধিবেশন শুরুর আগে রাজ্যসভায় বিরোধী দলেনতা কংগ্রেসের মল্লিকার্জুন খাড়গের ঘরে বৈঠক করেন ইন্ডিয়া জোটের সদস্যরা ৷ সেখানে ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, সমাজবাদী পার্টির ধর্মেন্দ্র যাদব, তৃণমূলের সৌগত রায় সহ অনেকে ৷ তারপরেই খাড়গে এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ইন্ডিয়া জোট জনতার কথা সংসদে তুলে ধরে প্রত্যেক ইস্যুতে সরকারের কাছে জবাব চাইবে ৷