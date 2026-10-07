আকাশবাণীতে প্রবেশের অভিযোগে রাহুল-প্রিয়াঙ্কার বিরুদ্ধে এফআইআর, 'দেওয়াল লিখন পরিষ্কার'; আক্রমণ কংগ্রেসের

আকাশবাণীতে প্রবেশের অভিযোগে রাহুল-প্রিয়াঙ্কার বিরুদ্ধে এফআইআর, 'দেওয়াল লিখন পরিষ্কার'; আক্রমণ কংগ্রেসের
Rahul-Priyanka AIR Siege: নির্বাচন কমিশনের সদর দফতর অভিযানে গিয়ে হঠাৎ আকাশবাণী ভবনে ঢুকে পড়েন রাহুল, প্রিয়াঙ্কা ও তাঁদের সঙ্গে থাকা অন্যান্য সাংসদরা ৷
Published : October 7, 2026 at 2:27 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 অক্টোবর: জবরদস্তি ও বিনা অনুমতিতে আকাশবাণী ভবনে প্রবেশের অভিযোগে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ ৷ এর প্রেক্ষিতে মোদি সরকারকে কড়া আক্রমণ করল কংগ্রেস ৷
দলের প্রবীণ নেতা তথা দলের কমিউনিকেশনের দায়িত্বে থাকা সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ সোশাল মিডিয়ায় লিখলেন, "দুই ষড়যন্ত্রকারী বিপর্যস্ত, টালমাটাল এবং মরিয়া ! দেওয়ালের লিখন পরিষ্কার ৷"
মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরের উদ্দেশে সংসদের মকর দ্বার থেকে মিছিল করে বিরোধী দলের সাংসদরা ৷ এই অভিযানে পার্লামেন্ট স্ট্রিটে বিরোধী দলের সাংসদদের আটকে দেয় পুলিশ ৷ কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি-সহ কয়েকজনকে পুলিশ আটক করে ৷
সেই সময় আচমকা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি আকাশবাণী ভবনে ঢোকার চেষ্টা করেন ৷ পুলিশের বাসে আটক বোন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কাকে বাস থেকে নামিয়ে আনেন ৷ তিনিও যোগ দেন রাহুলের সঙ্গে ৷ এরপর তাঁরা এবং কংগ্রেসের অন্য সব নেতা-কর্মীরা আকাশবাণী ভবন চত্বরেই ছিলেন ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করার দাবিতে সন্ধ্যায় ধর্নায় বসেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল, প্রিয়াঙ্কা ও অন্য সাংসদরা ৷
পুলিশ তাঁদের ধর্না তুলে নিতে বললেও রাহুল-প্রিয়াঙ্কা ও অন্যরা সেখান থেকে উঠতে চাননি ৷ পরে রাত 8টা নাগাদ তাঁদের সেখান থেকে টেনে হিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পরে রাত 10টায় নিউ পুলিশ লাইন্স-এ কিংসওয়ে ক্যাম্পের কাছে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ সেখানে প্রায় 260 জন সাংসদকে আটক করেছিল পুলিশ ৷
এই অভিযানে আকাশবাণী ভবনে প্রবেশের জন্য কোনও অনুমতি নেননি রাহুল-প্রিয়াঙ্কা এবং তাঁদের অনুগামীরা ৷ তাই তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ ৷ দিল্লি পুলিশের আধিকারিকরা জানান, পুলিশ অভিযোগ পেয়েছে রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, তাঁদের সমর্থক এবং তাঁদের সঙ্গে থাকা অন্যান্য সাংসদরা আকাশবাণী ভবন চত্বরে প্রবেশ করেন বিনা অনুমতিতে ৷ এই অভিযোগ পাওয়ার পর এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷
लगभग दो साल से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार तथ्यात्मक सबूतों के जरिए उस वोट चोरी की साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं, जो एक तरफ PM और HM और दूसरी तरफ CEC के बीच रची गई है। SIR-Shahenshah Instigated Removal-की इस बेहद अन्यायपूर्ण प्रक्रिया के जरिए करोड़ों वास्तविक मतदाताओं से वोट देने का उनका संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया है। और जब लोकसभा में विपक्ष के नेता SIR के अन्याय को देश के सामने लाने के लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाते हैं, तो दिल्ली पुलिस उनके और अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर देती है। यह षड्यंत्रकारी जोड़ी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है और हताश है। दीवार पर लिखी इबारत साफ है-आने वाला वक्त किस ओर इशारा कर रहा है।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 7, 2026
বুধবার কংগ্রেসের তরফে প্রবীণ নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "প্রায় দু'বছর ধরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি তথ্য-প্রমাণ দিয়ে ভোট চুরির কথা তুলে ধরেছেন ৷ একদিকে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্যদিকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ভোট চুরির ষড়যন্ত্র ফাঁস করে চলেছেন ৷"
তিনি আরও লেখেন, "এই এসআইআর-এর এই অনৈতিক প্রক্রিয়ায় শাহেনশাহ ভোটারদের নাম বাদ দিয়েছেন ৷ লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ভোটারের ভোট দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে ৷ আর যখন লোকসভার বিরোধী দলনেতা সত্যাগ্রহের পথে দেশের সামনে এসআইআর-এর অবিচার তুলে ধরেছেন, তখন দিল্লি পুলিশ তাঁর ও অন্য সব নেতাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করছে ৷ দুই ষড়যন্ত্রকারীর বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছেন, তাঁরা কাঁপছেন, মরিয়া হয়ে উঠেছে ৷ দেওয়ালের লিখন পরিষ্কার- আসন্ন সময় কোন দিকে ইঙ্গিত করছে ৷"
সরব হয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরও ৷ প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিকে রাস্তা দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে তিনি অসম্মানজনক বলে আখ্যা দিয়েছেন ৷ তিনি এখন জার্মানির বার্লিনে রয়েছেন ৷ তাই 6 অক্টোবর সাংসদদের নির্বাচন সদন অভিযানে তিনি ছিলেন না ৷ কিন্তু এই রাহুলকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ভিডিয়ো, ছবি দেখে তিনি ভীত বলে জানিয়েছেন ৷
Horrified to see the images from New Delhi of the LoP, @rahulgandhi, being manhandled and dragged off to detention. At a time when Indian democracy is being ravaged by the disenfranchisement of 130 million voters, to protest is to stand with every citizen whose constitutional rights are being violated. The government’s reaction is disgraceful. Because of a commitment made to a conference in Berlin four months ago, I can only express my solidarity from afar. But this 👍🏼is where my heart is. Justice will prevail!!— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 6, 2026
সোশাল মিডিয়ায় শশী লেখেন, "নয়াদিল্লিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে যেভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে আটক করা হয়েছে, সেই ছবি দেখে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি ৷" তিনি আরও লেখেন, "এমন এক সময়ে যখন 13 কোটি ভোটারের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করা হচ্ছে, তখন প্রতিবাদ করা মানেই সেই সব নাগরিকের পাশে দাঁড়ানো, যাঁদের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে ৷ সরকারের এই প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত লজ্জাজনক ৷"
শশী থারুর জানান, চার মাস আগে তিনি একটি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৷ তাই সেখানে তাঁকে থাকতে হচ্ছে ৷ কিন্তু তাঁর মন ভারতে পড়ে রয়েছে ৷ সবশেষে তিনি লেখেন, "বিচার হবেই ৷"