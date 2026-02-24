AI সামিটে কংগ্রেস যুবনেতাদের খালি গায়ে বিক্ষোভে 'মাস্টারমাইন্ড রাহুলই', অভিযোগ বিজেপি'র

AI সামিটে কংগ্রেস যুবনেতাদের খালি গায়ে বিক্ষোভে 'মাস্টারমাইন্ড রাহুলই', অভিযোগ বিজেপি'র
নয়াদিল্লিতে এআই সম্মেলনে কংগ্রেসের যুবনেতাদের বিক্ষোভ ঘিরে উত্তাল দেশের রাজনীতি ৷ এই ঘটনায় ধৃতদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ বাধানোর ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ ৷
By PTI
Published : February 24, 2026 at 8:19 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 ফেব্রুয়ারি: এআই সম্মেলনে জামা খুলে বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনায় ধৃতদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ বাধানোর অভিযোগে মামলা দায়ের করল দিল্লি পুলিশ ৷ এই ঘটনার নেপথ্যে মাস্টারমাইন্ড কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব রাহুল, অভিযোগ করল বিজেপি ৷ খুব শীঘ্রই এই 'নগ্ন বিক্ষোভের' মূল চক্রীকে পুলিশ ধরে ফেলবে, হুঁশিয়ারি দিয়েছে শাসকদল ৷
গত 20 ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লির ভারতমণ্ডপমে এআই শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন সেখানে বিক্ষোভ দেখান কয়েকজন যুব কংগ্রেস কর্মী-নেতা ৷ তাঁরা জামা খুলে হাতে 'কম্প্রোমাইজড পিএম' লেখা টি-শার্ট হাতে সম্মেলনের মঞ্চে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন ৷ ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে 'কম্প্রোমাইজড পিএম' বলে স্লোগান দিচ্ছিলেন ৷ তাঁদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ ৷ পরে আরও কয়েকজন ধরা পড়েন ৷ এদিন সকালে যুব কংগ্রেসের সভাপতি উদয় ভানু চিবেকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 24, 2026
मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने ‘COMPROMISED PM’ के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज़ उठाई है।
अमेरिका के साथ हुए Trade Deal में देश के…
এই ঘটনার তদন্ত করছিল দিল্লি পুলিশ ৷ এদিন এআই সম্মেলনে বিক্ষোভের ঘটনার তদন্তভার দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখার হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে ৷ মঙ্গলবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের বিশেষ কমিশনার দেবেশ শ্রীবাস্তব সাংবাদিক বৈঠকে জানান, উদয় ভানু-সহ কংগ্রেসের আট জন যুবনেতার বিরুদ্ধে দাঙ্গা বাধানোর ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে ৷ বিএনএস-এর 191(1) সংঘর্ষ বাধানো এবং 192 ধারায় সংঘর্ষ বাধানোর উদ্দেশ্যে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে ৷ উদয় ভানুকে 4 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
সাংবাদিকদের কাছে পুলিশের শীর্ষ কর্তা ওই নেতাদের 'অ্যাগ্রেসিভ এলিমেন্টস' বা 'আক্রমণাত্মক' বলে উল্লেখ করেন ৷ অভিযোগ, আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে বিদেশি অতিথি-অভ্যাগতদের উপস্থিতিতে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের চেষ্টা করেছে কংগ্রেসের যুব নেতারা ৷ এই প্রচেষ্টা আগে থেকে পরিকল্পিত ছিল ৷ কিন্তু ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পাকড়াও করা হয় ৷
গত রবিবার উত্তরপ্রদেশে ভাষণ দেওয়ার সময় এই ঘটনায় কংগ্রেসকে কড়া আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এআই সম্মেলনে জামাকাপড় খুলে বিক্ষোভ দেখানোর সমালোচনা করেছে ইন্ডিয়া শিবিরের তৃণমূল ও সমাজবাদী পার্টিও ৷
এদিকে কংগ্রেসের যুবনেতাদের গ্রেফতারিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি তাঁদের 'দুর্ধর্ষ সিংহ' বলে আখ্যা দিয়েছেন ৷ এদিন তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আমাদের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার ৷ এটা আমাদের রক্তে রয়েছে ৷ প্রত্যেক ভারতীয়ের গণতান্ত্রিক অধিকার ৷ যুব কংগ্রেসের আমার কমরেডরা দেশের স্বার্থে দুর্ধর্ষ সিংহের (বাব্বর শের) মতো ভয়হীনভাবে 'কম্প্রোমাইজড পিএম' নিয়ে স্বর তুলেছে ৷" তিনি আরও লেখেন, "আমেরিকার সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য চুক্তির ফলে দেশের স্বার্থের সঙ্গে আপস করা হয়েছে ৷"
এআই সম্মেলনে যুব কংগ্রস নেতাদের এই বিক্ষোভের নেপথ্যে প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারী লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিই, দাবি করেছে বিজেপি ৷ দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে দলের জাতীয় মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া বলেন, "রাহুল গান্ধিই মাস্টারমাইন্ড ৷ বরং এই ধরনের নৈরাজ্যের তাণ্ডবের সুপার মাস্টারমাইন্ড ৷ রাহুল গান্ধির হয়ে যুব কংগ্রেসের সভাপতি এবং অন্যরা জামাকাপড় খুলে যে বিক্ষোভ দেখিয়েছে, তাতে দেশের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হয়েছে ৷ রাহুল গান্ধির সঙ্গে লম্পট, গুন্ডা ও মস্তানের কোনও পার্থক্য নেই ৷"