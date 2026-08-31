শুদ্ধিকরণ ইস্যুতে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে SC-ST আইনে মামলা, বিজেপিকে আক্রমণ কংগ্রেসের
জাতিবিদ্বেষী মানসিকতার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই চালানো হবে, রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের ঘটনায় বিজেপির সমালোচনা কংগ্রেসের ।
Published : August 31, 2026 at 11:21 AM IST
নয়াদিল্লি, 31 অগস্ট: উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানিতে রাহুল গান্ধির মন্তব্যের জেরে দায়ের এফআইআর ৷ দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের জনসভার স্থান 'শুদ্ধিকরণ' নিয়ে রাহুল সম্প্রতি যে মন্তব্য করেছিলেন, তাতেই লোকসভার বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ এর পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেছে কংগ্রেস এবং বলেছে, জাতিবিদ্বেষী মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই পূর্ণ শক্তিতে চালিয়ে যাওয়া হবে ।
FIR প্রসঙ্গে পুলিশের বক্তব্য
পুলিশ রবিবার জানায়, হলদওয়ানিতে বাল্মীকি সম্প্রদায়ের এক সদস্যের অভিযোগের ভিত্তিতে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে একটি এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়েছে । অভিযোগে বলা হয়েছে, এআইসিসি (AICC) প্রধানের কর্মসূচির স্থানে আয়োজিত একটি ধর্মীয় আচারকে কংগ্রেস নেতা জাতিবিদ্বেষী রং দিয়েছেন ।
ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর বিভিন্ন ধারায় এই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা ছড়ানো এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত কাজ করা । পুলিশ জানিয়েছে, এতে তফসিলি জাতি ও উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, 1989-এর ধারাও যুক্ত করা হয়েছে ।
FIR দায়েরকারীর বক্তব্য
জওহর নগরের বাসিন্দা এবং 'শ্রী রাম সেনা ধর্মার্থ সেবা ন্যাস'-এর সদস্য অমিত কুমার হলদওয়ানি থানায় দায়ের করা অভিযোগে দাবি করেছেন, তিনি সেই 'আচার ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান'-এর সময় উপস্থিত ছিলেন এবং 29 অগস্ট দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধি যে মন্তব্য করেছিলেন, তা তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষের অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছে ।
তিনি লোকসভার বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন, রাহুল গান্ধি ওই আচারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের 'অস্পৃশ্যতা' চর্চাকারী এবং 'দলিত-বিরোধী' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ।
অভিযোগে অমিত আরও দাবি করেন, তিনি তফসিলি জাতিভুক্ত এবং ওই আচারে তফসিলি জাতি-সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ যুক্ত ছিলেন ৷ তাঁর মতে, এর সঙ্গে খাড়গের জাতের কোনও সম্পর্ক ছিল না ।
ঘটনার সূত্রপাত
গত 8 অগস্ট হলদওয়ানিতে খাড়গের জনসভার পর 11 অগস্ট রামলীলা ময়দানে কয়েকজন ব্যক্তি একটি 'শুদ্ধিকরণ যজ্ঞ' করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে, যা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয় ।
কংগ্রেস এই ঘটনাকে বিজেপির দলিত-বিরোধী মানসিকতার প্রতিফলন বলে অভিহিত করলেও বিজেপি এই কাজের পক্ষে যুক্তি দিয়েছে । তাদের দাবি, খাড়গের সভার পর সভাস্থলটি আবর্জনায় পূর্ণ ছিল এবং সেখানে এমন সব স্লোগান দেওয়া হয়েছিল, যা কোনও ধর্মীয় স্থানের জন্য অনুপযুক্ত ।
29 অগস্ট নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধি এই ঘটনার সমালোচনা করেন এবং 'শুদ্ধিকরণ'-এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এসসি/এসটি (SC/ST) আইনের আওতায় এফআইআর দায়ের করার দাবি জানান । পরবর্তীতে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা এই ঘটনায় পদক্ষেপ করার দাবিতে শামিল হন ৷ তিনি ঘটনাটিকে এক নিন্দনীয় ও লজ্জাজনক মানসিকতার প্রতিফলন হিসেবে অভিহিত করেন এবং অভিযোগ করেন, এটি এসসি/এসটি (SC/ST) আইনের লঙ্ঘন ।
উত্তরাখণ্ডের কংগ্রেস নেত্রীর বক্তব্য
এফআইআর দায়েরের পর কংগ্রেস জানিয়েছে, গণতান্ত্রিক ও আইনি উপায়ে এর উপযুক্ত জবাব দেবে দল । এই এফআইআর-এর প্রতিক্রিয়ায় উত্তরাখণ্ডের দায়িত্বে থাকা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কুমারী শৈলজা বলেন, "কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের জনসভার পর যারা 'শুদ্ধিকরণ' অনুষ্ঠান করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না ৷ অথচ সেই জাতিবিদ্বেষী কাজের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হল ! এটাই কি বিজেপি সরকারের বিচারব্যবস্থা ?"
তিনি 'এক্স' (X)-এ হিন্দিতে পোস্টে লেখেন, প্রথমে 'শুদ্ধিকরণ' করা হল এবং তারপর উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সভাপতি প্রকাশ্যে তার পক্ষে সাফাই গাইলেন । এখন যখন রাহুল গান্ধি দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানালেন, তখন উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার উল্টে তাঁর বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করল ।
তিনি অভিযোগ করেন, এটি কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়, বরং বিজেপি-আরএসএস-এর 'দলিত-বিরোধী ও সংবিধান-বিরোধী' মানসিকতার এক অত্যন্ত গুরুতর নিদর্শন ।
শৈলজার কথায়, "রাহুল গান্ধিজি সেই প্রশ্নই তুলেছেন যা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেজি নিজেই সংসদে তুলেছিলেন ৷ এই 'শুদ্ধিকরণ'-এর ঘটনা তাঁকে অস্পৃশ্যতার দংশন অনুভব করিয়েছে এবং অপমানিত করেছে । কিন্তু বিজেপি সরকারের মনোভাব দেখুন । যারা 'শুদ্ধিকরণ' করেছে, তাদের নিয়ে প্রশ্ন তুলুন—এফআইআর । দলিতদের মর্যাদার কথা বলুন—এফআইআর । সংবিধানের পক্ষে আওয়াজ তুলুন—এফআইআর । এই পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন নীরব ? মামলার ভয় দেখিয়ে রাহুল গান্ধি বা কংগ্রেসকে পিছু হটানো যাবে, বিজেপি-আরএসএস-এর এই ভুল ধারণা ঝেড়ে ফেলা উচিত।"
তিনি জোর দিয়ে বলেন, "এটি সেই গান্ধি পরিবার, যাদের দেশের জন্য ত্যাগ ও নিষ্ঠার ইতিহাস রয়েছে । এফআইআর বা ক্ষমতার চাপ—কোনও কিছুই এই কণ্ঠস্বরকে ভয় দেখাতে বা স্তব্ধ করতে পারবে না । কংগ্রেস গণতান্ত্রিক ও আইনি উপায়ে এর উপযুক্ত জবাব দেবে । তথাকথিত 'শুদ্ধিকরণ'-এর আড়ালে থাকা জাতিবিদ্বেষী মানসিকতার বিরুদ্ধে—এবং দলিতদের মর্যাদা ও সংবিধান রক্ষার লড়াই—পুরো শক্তি দিয়ে চালানো হবে ।"