ভারতই একতরফা আমেরিকাকে শুল্ক দেবে, এটাই সরকারের সাফল্য ? প্রশ্ন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর

ভারতই একতরফা আমেরিকাকে শুল্ক দেবে, এটাই সরকারের সাফল্য ? প্রশ্ন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর
সুপ্রিম কোর্টে পারস্পরিক শুল্ক 'বেআইনি' তকমা পেলেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ফের শুল্ক চাপিয়েছেন ৷ বিজেপির ধারাভাষ্যকাররা এর সমর্থনে বলে চলেছেন, বিস্মিত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ৷
Published : February 22, 2026 at 3:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 ফেব্রুয়ারি: আমেরিকাকে শুল্ক দেবে ভারত ৷ আমেরিকা ভারতকে কোনও শুল্ক দেবে না ৷ সুপ্রিম কোর্টে পারস্পরিক শুল্ক আরোপ বেআইনি ঘোষণার পরপরই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউজে সাংবাদিক বৈঠকে এই মন্তব্য করেন ৷ তাঁর এই উক্তি তুলে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে কড়া আক্রমণ শানালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ পি চিদম্বরম ৷
আমেরিকার সঙ্গে ভারতের অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে শুল্ককে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, কটাক্ষ করলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ৷ স্থানীয় সময় শুক্রবার 20 ফেব্রুয়ারি আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের উপর যে পারস্পরিক শুল্ক চাপিয়েছেন, তা বেআইনি ৷ এই ঘোষণার খানিক পরেই সাংবাদিক বৈঠকে ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর ফের 10 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন প্রেসিডেন্ট ৷ কিন্তু, তাঁর এই পদক্ষেপে এতটুকু আশ্চর্য হননি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম ৷
I am not surprised that President Trump is desperately searching for ways to re-impose the tariffs after the U.S. Supreme Court struck down the so-called 'reciprocal' tariffs that he had announced on April 2, 2025— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) February 21, 2026
What is surprising is that some commentators and BJP-leaning…
গতকাল রাতে রাজ্যসভার সাংসদ পি চিদম্বরম প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বক্তৃতা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, "ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "কিছুই বদলায়নি ৷ ওদের শুল্ক দিতে হবে এবং আমরা কোনও শুল্কই দেব না ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি একজন মহান মানুষ ৷ আমেরিকার অন্য সব প্রেসিডেন্টের সময় তিনি যা ছিলেন, এখন তিনি অনেক বেশি স্মার্ট ৷ আমাদের থেকে অনেক টাকা নিয়ে নিচ্ছিলেন ৷ তাই আমরা ভারতের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছি ৷ আমরা ওদের কোনও শুল্ক দেব না ৷ ওরা দেবে ৷"
" the good news is that there are methods, practices, statutes and authorities as recognized by the entire court... that are even stronger than the ieepa tariffs available to me as president of the united states." - president donald j. trump 🇺🇸 pic.twitter.com/v2juxmYHiR— The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026
এই উক্তির প্রেক্ষিতে প্রবীণ কংগ্রেস নেতার প্রশ্ন, "2026 সালের 2 ফেব্রুয়ারি ভারত-আমেরিকা যৌথ বিবৃতি জারি করে যে আশ্বাস দিয়েছিল, এটা কি সেই পারস্পরিক সম্পর্ক ? যৌথ বিবৃতি জারির পরেই ভারত সরকার যা উদযাপন করেছিল, এটা সেই সাফল্য ?"
পি চিদম্বরম আরও লিখেছেন, "গত 2 এপ্রিল, 2025 তারিখে প্রেসিডেন্ট পারস্পরিক শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট তাঁর তথাকথিত 'পারস্পরিক' শুল্ককে বাতিল করার পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হন্যে হয়ে যে কোনও উপায়ে ফের শুল্ক আরোপের পথ খুঁজে চলেছেন ৷ এতে আমি আশ্চর্য নই ৷"
" effective immediately, all national security tariffs, section 232 and existing section 301 tariffs, remain in place, and in full force and effect. today i will sign an order to impose a 10% global tariff, under section 122, over and above our normal tariffs already being… pic.twitter.com/B3bv5f5KW1— The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026
দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরম লেখেন, "আমী আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি, কয়েকজন ধারাভাষ্যকার এবং বিজেপি-র দিকে ঝুঁকে থাকা ব্যক্তিরা মিস্টার ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের পদক্ষেপকে যে কোনও ভাবে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রচার করছেন ৷ তাঁরা কি জানেন, শুল্কের ফলে বাণিজ্য কীভাবে ধাক্কা খায় ? তাঁরা কি বুঝতে পারছেন, এই শুল্কের ফলে আমেরিকায় ভারতীয় রফতানি মুখ থুবড়ে পড়ছে ৷ ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা হচ্ছে সারা বিশ্বে ৷ সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার পরেও তিনি শুল্ককে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ এর সমালোচনা হওয়াই উচিত ৷"
" ...the trump administration will determine and issue the new and legally permissible tariffs, which will continue our extraordinarily successful process of making america great again - greater than ever before!!!" - president donald j. trump 🇺🇸 pic.twitter.com/cN3ss6Jl0N— The White House (@WhiteHouse) February 21, 2026
দেশের শীর্ষ আদালতের রায়ের কড়া সমালোচনা করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ রায়কে তুড়ি মেরে প্রথমে 10 শতাংশ এবং পরে তা বাড়িয়ে 15 শতাংশ শুল্ক করেছেন ৷ ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় শনিবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা করেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর শুল্ক 10 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 15 শতাংশ করা হয়েছে ৷
I am not surprised that President Trump is desperately searching for ways to re-impose the tariffs after the U.S. Supreme Court struck down the so-called 'reciprocal' tariffs that he had announced on April 2, 2025— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) February 21, 2026
What is surprising is that some commentators and BJP-leaning…
গত 2 ফেব্রুয়ারি ভারতের সঙ্গে আমেরিকার অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির কথা ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ ভারত ও আমেরিকা যৌথ বিবৃতি জারি করে ৷ সেই সময় সংসদে বাজেট অধিবেশন চলছিল ৷ এই চুক্তির বিরুদ্ধে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ বারবার কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা-সহ প্রবীণ নেতারা এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় এই চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে একাধিক পোস্ট করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷