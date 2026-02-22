ETV Bharat / bharat

ভারতই একতরফা আমেরিকাকে শুল্ক দেবে, এটাই সরকারের সাফল্য ? প্রশ্ন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর

সুপ্রিম কোর্টে পারস্পরিক শুল্ক 'বেআইনি' তকমা পেলেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ফের শুল্ক চাপিয়েছেন ৷ বিজেপির ধারাভাষ্যকাররা এর সমর্থনে বলে চলেছেন, বিস্মিত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ৷

Congress on US India Trade Deal
রাজ্যসভায় কংগ্রেসের সাংসদ পি চিদাম্বরম (ছবি: প্রবীণ কংগ্রেস সাংসদের ফেসবুক থেকে গৃহীত)
Published : February 22, 2026 at 3:40 PM IST

নয়াদিল্লি, 22 ফেব্রুয়ারি: আমেরিকাকে শুল্ক দেবে ভারত ৷ আমেরিকা ভারতকে কোনও শুল্ক দেবে না ৷ সুপ্রিম কোর্টে পারস্পরিক শুল্ক আরোপ বেআইনি ঘোষণার পরপরই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউজে সাংবাদিক বৈঠকে এই মন্তব্য করেন ৷ তাঁর এই উক্তি তুলে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে কড়া আক্রমণ শানালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ পি চিদম্বরম ৷

আমেরিকার সঙ্গে ভারতের অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে শুল্ককে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, কটাক্ষ করলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ৷ স্থানীয় সময় শুক্রবার 20 ফেব্রুয়ারি আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের উপর যে পারস্পরিক শুল্ক চাপিয়েছেন, তা বেআইনি ৷ এই ঘোষণার খানিক পরেই সাংবাদিক বৈঠকে ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর ফের 10 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন প্রেসিডেন্ট ৷ কিন্তু, তাঁর এই পদক্ষেপে এতটুকু আশ্চর্য হননি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম ৷

গতকাল রাতে রাজ্যসভার সাংসদ পি চিদম্বরম প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বক্তৃতা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, "ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "কিছুই বদলায়নি ৷ ওদের শুল্ক দিতে হবে এবং আমরা কোনও শুল্কই দেব না ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি একজন মহান মানুষ ৷ আমেরিকার অন্য সব প্রেসিডেন্টের সময় তিনি যা ছিলেন, এখন তিনি অনেক বেশি স্মার্ট ৷ আমাদের থেকে অনেক টাকা নিয়ে নিচ্ছিলেন ৷ তাই আমরা ভারতের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছি ৷ আমরা ওদের কোনও শুল্ক দেব না ৷ ওরা দেবে ৷"

এই উক্তির প্রেক্ষিতে প্রবীণ কংগ্রেস নেতার প্রশ্ন, "2026 সালের 2 ফেব্রুয়ারি ভারত-আমেরিকা যৌথ বিবৃতি জারি করে যে আশ্বাস দিয়েছিল, এটা কি সেই পারস্পরিক সম্পর্ক ? যৌথ বিবৃতি জারির পরেই ভারত সরকার যা উদযাপন করেছিল, এটা সেই সাফল্য ?"

পি চিদম্বরম আরও লিখেছেন, "গত 2 এপ্রিল, 2025 তারিখে প্রেসিডেন্ট পারস্পরিক শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট তাঁর তথাকথিত 'পারস্পরিক' শুল্ককে বাতিল করার পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হন্যে হয়ে যে কোনও উপায়ে ফের শুল্ক আরোপের পথ খুঁজে চলেছেন ৷ এতে আমি আশ্চর্য নই ৷"

দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরম লেখেন, "আমী আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি, কয়েকজন ধারাভাষ্যকার এবং বিজেপি-র দিকে ঝুঁকে থাকা ব্যক্তিরা মিস্টার ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের পদক্ষেপকে যে কোনও ভাবে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রচার করছেন ৷ তাঁরা কি জানেন, শুল্কের ফলে বাণিজ্য কীভাবে ধাক্কা খায় ? তাঁরা কি বুঝতে পারছেন, এই শুল্কের ফলে আমেরিকায় ভারতীয় রফতানি মুখ থুবড়ে পড়ছে ৷ ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা হচ্ছে সারা বিশ্বে ৷ সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার পরেও তিনি শুল্ককে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ এর সমালোচনা হওয়াই উচিত ৷"

দেশের শীর্ষ আদালতের রায়ের কড়া সমালোচনা করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ রায়কে তুড়ি মেরে প্রথমে 10 শতাংশ এবং পরে তা বাড়িয়ে 15 শতাংশ শুল্ক করেছেন ৷ ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় শনিবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা করেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর শুল্ক 10 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 15 শতাংশ করা হয়েছে ৷

গত 2 ফেব্রুয়ারি ভারতের সঙ্গে আমেরিকার অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির কথা ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ ভারত ও আমেরিকা যৌথ বিবৃতি জারি করে ৷ সেই সময় সংসদে বাজেট অধিবেশন চলছিল ৷ এই চুক্তির বিরুদ্ধে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ বারবার কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা-সহ প্রবীণ নেতারা এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় এই চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে একাধিক পোস্ট করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷

