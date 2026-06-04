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পাঁচ বছরে 15 লক্ষ কোটির অনিয়ম, রাজেশ এক্সপোর্টসে LIC-র অংশীদারিত্বে প্রশ্ন কংগ্রেসের

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেছেন, রাজেশ এক্সপোর্টস’ নামের একটি কোম্পানির বিরুদ্ধে সেবি বিশাল অঙ্কের কেলেঙ্কারির অভিযোগ এনেছে ৷ তাই, রাজেশ এক্সপোর্টসে LIC-র অংশীদারিত্ব উদ্বেগজনক ৷

LIC Stake In Rajesh Exports
রাজেশ এক্সপোর্টসে LIC-র অংশীদারিত্বে প্রশ্ন কংগ্রেসের (ছবি: এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 4, 2026 at 7:26 PM IST

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নয়াদিল্লি, 4 জুন: রাজেশ এক্সপোর্টসের বিরুদ্ধে সেবি-র আনা গুরুতর অভিযোগ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। এই সংস্থাটি স্বর্ণ পরিশোধন ও গয়না ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত৷ তদন্তের পর, বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে জানিয়েছে যে কোম্পানিটি 15.15 লক্ষ কোটি টাকার রাজস্ব আত্মসাৎ করেছে। এর ফলে, 4 জুন রাজেশ এক্সপোর্টসের শেয়ারের দাম তীব্রভাবে পড়ে যায়। এই আত্মসাতের ঘটনাটি LIC-র (রাজেশ এক্সপোর্টসে এলআইসি-র অংশীদারিত্ব) জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কা হয়ে সামনে এসেছে ৷ কারণ, লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার এই কোম্পানিতে একটি বড় অংশীদারিত্ব রয়েছে। এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কংগ্রেস ৷

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস এই বিষয়টি তুলে ধরেছে যে, ‘রাজেশ এক্সপোর্টস’-এর শেয়ারের প্রায় 10.8 শতাংশের মালিকানা এলআইসি (LIC)-র হাতে রয়েছে—যে সংস্থাটি বর্তমানে ‘সেবি’ (SEBI)-র কড়া নজরদারির আওতায় রয়েছে। আরও মন্তব্য করেছে যে, এলআইসি-র এত বড় অংশের মালিকানা অর্জন করাটা ক্ষমতাসীন শিবিরের নির্দেশেই হয়েছিল কিনা, সেই প্রশ্নই তোলা হয়েছে কংগ্রেসের তরফে।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ জানিয়েছেন, 2026 সালের 3 জুন প্রকাশিত একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনে ‘সেবি’ এমন একটি ‘বড় দুর্নীতি’র অভিযোগ এনেছে, যার সঙ্গে ‘রাজেশ এক্সপোর্টস’ নামের একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী সংস্থার নাম জড়িয়ে রয়েছে৷ জয়রাম রমেশ বলেন, "এটি একটি বিস্ময়কর সংখ্যা। তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং চূড়ান্ত রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে ৷ এই ঘটনাটি এই প্রশ্নই তোলে যে, এলআইসি-র পক্ষ থেকে এত বিপুল পরিমাণ অংশীদারিত্ব অধিগ্রহণের বিষয়টি ক্ষমতাসীন মহলের নির্দেশে পরিচালিত হয়েছিল কি না।" তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে জানান, 'রাজেশ এক্সপোর্টস'-এর শেয়ারের প্রায় 10.8 শতাংশের মালিকানা এলআইসি-র হাতে রয়েছে।

রাজেশ এক্সপোর্টস-এ কাদের অংশীদারিত্ব রয়েছে?

রাজেশ এক্সপোর্টস- এ এলআইসি হলো একমাত্র দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী । স্ক্রিনারে উপলব্ধ কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিং তথ্য অনুযায়ী, মার্চ 2026 পর্যন্ত রাজেশ এক্সপোর্টস-এ এলআইসি-র মোট অংশীদারিত্ব 10.80 শতাংশ।

বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (FII) গত তিন বছরে রাজেশ এক্সপোর্টস-এ তাদের অংশীদারিত্ব কমিয়েছে। এফআইআই-এর অংশীদারিত্ব 2023 সালের মার্চ মাসের 17.6 শতাংশ থেকে কমে 2026 সালের মার্চ মাসে প্রায় 14.26 শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

একই সাথে, এই কোম্পানিতে জনসাধারণের মোট শেয়ার 20.39 শতাংশ এবং প্রোমোটারদের মোট শেয়ার 54.55 শতাংশ।

কোম্পানির বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ রয়েছে?

বুধবার, 3 জুন জারি করা একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে, সেবি রাজেশ এক্সপোর্টস এবং এর প্রোমোটার, রাজেশ মেহতাকে শেয়ার বাজারে লেনদেন করা থেকে নিষিদ্ধ করেছে। সেবির অভিযোগ, সংস্থাটি পাঁচটি অর্থবর্ষ ধরে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম করেছে, যার মধ্যে 15.15 লক্ষ কোটি টাকার রাজস্ব তথ্য গোপন করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে, তদন্ত এখনও চলছে ৷

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