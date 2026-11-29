স্ট্যালিন-শরদকে আটকাতে 'শেষ চেষ্টা', রওনা দিলেন সোনিয়া-খাড়গে-রাহুল-মমতা
INDIA Block DMK Stalin-NCP Sharad: ডিএমকের স্ট্যালিন ও এনসিপি-এসসিপি'র শরদ পাওয়াররা যেন বিজেপির আসন পুনর্বিন্যাস বিলের পক্ষে ভোট না দেয়, রাজি করাতে শেষ চেষ্টা ৷
By PTI
Published : November 29, 2026 at 11:19 AM IST
নয়াদিল্লি, 29 নভেম্বর: আগামিকাল লোকসভার বিশেষ অধিবেশনে সীমানা পুনর্বিন্যাস বিল নতুন করে পেশ করবে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার ৷ প্রতিটি রাজ্যে 50 শতাংশ করে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ৷ মোদি-শাহের এই আশ্বাসে ইতিমধ্যে এই বিল পাশে তাদের সমর্থনের কথা জানিয়েছে তামিলনাড়ুর স্ট্যালিনের ডিএমকে এবং মহারাষ্ট্রের শরদ পাওয়ারের এনসিপি-এসসিপি ৷
এই আবহে বিজেপি যখন বিরোধী ইন্ডি ব্লক ভাঙিয়ে একটা অংশের ভোট পাওয়ার তোড়জোড় করছে, তখনই সেই ছক বানচাল করতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে ইন্ডি শিবিরে ৷ ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিন ও এনসিপি'র শরদ পাওয়ারকে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজি করাতে রওনা দিলেন বিরোধী শিবিরের কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডিও ৷ ডিএমকে ও এনসিপি-এসসিপির সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে গতকালই দিল্লি পৌঁছেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
#WATCH | Delhi: Former West Bengal CM Mamata leaves from the residence of TMC National General Secretary Abhishek Banerjee. Senior leaders of the INDIA bloc, led by Congress chief Mallikarjun Kharge, will meet DMK chief MK Stalin in Chennai and NCP-SCP chief Sharad Pawar in Mumbai today. Mamata Banerjee will also be a part of the delegation.— ANI (@ANI) November 29, 2026
সূত্রের খবর, এই বিল পাশের বিরোধিতায় প্রবীণ শরদ পাওয়ারকে রাজি করাতে মুম্বইয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ অন্য়দিকে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল যাচ্ছে চেন্নাইয়ে তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনকে বোঝাতে ৷
সীমানা পুনর্বিন্যাস বিল পাশ হলে লোকসভার বর্তমান আসন সংখ্যা 543 থেকে বেড়ে হবে 850 ৷ গতকালই এই আসন সংখ্যার বৃদ্ধির নেপথ্যে বিজেপির রাজনীতি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর কথায়, সীমানা পুনর্বিন্যাস করে আসন সংখ্যা 850 করলে দেশে গণতন্ত্র বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না ৷