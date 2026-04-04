শশী থারুরের উপর হামলা ! ভোট প্রচারে গিয়ে আক্রান্ত

শশী থারুরের উপর হামলা ! ভোট প্রচারে গিয়ে আক্রান্ত
ওয়ান্ডুর এলাকায় ভোটের প্রচারের সময় শশী থারুরের দেহরক্ষী ও চালকের ওপর হামলা ৷ অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন কংগ্রেস সাংসদ ৷
Published : April 4, 2026 at 1:49 PM IST
মালাপ্পুরম, 4 এপ্রিল: ভোটের প্রচারে গিয়ে আক্রান্ত কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর ৷ তাঁর কনভয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে কেরলের মালাপ্পুরম জেলায় চেল্লিথোডুরের কাছে ওয়ান্ডুরে ভোটের প্রচারের সময়ে কংগ্রেস নেতার কনভয়ে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। অল্পের জন্য রক্ষা পান থারুর ৷ গুরুতর জখম হয়েছেন তাঁর নিরাপত্তারক্ষী ৷ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর ৷ নির্বাচনের আবহে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
শনিবার পুলিশ জানিয়েছে, ওয়ান্ডুর এলাকায় কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের দেহরক্ষী ও চালকের ওপর পাঁচ জনের একটি দল হামলা চালায় ৷ ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ ৷ ওয়ান্ডুর পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ বর্তমানে একজন ব্যক্তি পুলিশি হেফাজতে রয়েছে ৷ পুলিশ আরও জানিয়েছে, শশী থারুরের দেহরক্ষী রথীশ কেপি-র দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই মামলা রুজু করা হয়েছে।
এফআইআর অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ওয়ান্ডুরের থিরুভালির নিকটবর্তী চেল্লিথোডুর এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ আধিকারিকরা জানান, কংগ্রেস নেতা এপি অনিলকুমারের নির্বাচনী প্রচারে যোগ দিতে যাওয়ার পথে চেল্লিথোডুর সেতুতে সাংসদ শশী থারুরের কনভয়কে আটকানো হয় ৷ সেখান থেকেই এই ঘটনার সূত্রপাত হয়। অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, দু'টি আলাদা গাড়িতে করে আসা দুষ্কৃতীরা সাংসদের গাড়িটির পথ আটকে দেয়। থারুরের দেহরক্ষী যখন রাস্তা থেকে তাদের সরানোর চেষ্টা করেন, তখন অভিযুক্তরা তাঁর ও থারুরের গাড়ির চালকের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ দুষ্কৃতীরা গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন ও জানলার কাচে লাগাতার মারতে থাকে বলেও অভিযোগ।
পুলিশ জানিয়েছে, রাস্তাটি বেশ সরু ছিল ৷ সাংসদের কনভয় নির্বিঘ্ন চলাচলের সুবিধার্থে দেহরক্ষী কেবল সামনের গাড়িটিকে দ্রুত সরে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। পুলিশ আরও জানায়, শুক্রবার গভীর রাতে একজনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়া বাকি অভিযুক্তদেরও শনাক্ত করা হয়েছে ৷ দ্রুত তাদেরও গ্রেফতার করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।