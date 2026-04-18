মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে বিভ্রান্ত করছে বিজেপি, আসন পুনর্বিন্যাসেও সরকারকে বিশ্বাস করি না: প্রিয়াঙ্কা

মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে বিভ্রান্ত করছে বিজেপি, আসন পুনর্বিন্যাসেও সরকারকে বিশ্বাস করি না: প্রিয়াঙ্কা
মহিলা সংরক্ষণকে সামনে রেখে সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ ৷ মোদি জমানায় প্রথম বিরোধীরা শাসক-জোটের কোনও বিল রুখে দিয়েছে ৷
By PTI
Published : April 18, 2026 at 7:44 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 এপ্রিল: আড়াই বছর আগে সংসদের দুই কক্ষে পাস হওয়া মহিলা সংরক্ষণ বিল কার্যকর করতে চাইলে কংগ্রেস তাকে সমর্থন করবে ৷ সেই আইন অনুযায়ী এখনই লোকসভায় 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ লাগু করা হোক, দাবি তুললেন কংগ্রেসের মহাসচিব তথা প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷ সূত্রের খবর, বিরোধী শিবিরের তরফে 2023 সালের মহিলা সংরক্ষণ আইন কার্যকর করার আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ৷
এদিন তিনি বলেন, "আমরা আসন পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে বিজেপি সরকারকে বিশ্বাস করি না ৷ অসম ও জম্মু-কাশ্মীরে যেভাবে এই আসন পুনর্বিন্যাস হয়েছে, তাতে শুধু বিজেপিই জিততে পারে ৷ তাহলে তাদের বিশ্বাস করব কী করে ? "
গতকাল লোকসভায় সংবিধান সংশোধনী (131 সংশোধন) বিল পাস করাতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার ৷ এরপর শনিবার সকালে সাংবাদিক বৈঠকে ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা বলেন, "2023 সালে সব দলের সম্মতিতে যে বিল পাস হয়েছিল, সেই বিল কার্যকর করুক সরকার ৷ তাতে যদি এক-আধটা সংশোধন করতে হয়, করা হোক এবং এখনই কার্যকর করা হোক ৷ মহিলাদের অধিকার দিন, এখনই দিন ৷ কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন, সেটা করবেন না ৷"
বিজেপি সরকারের আমলে মহিলারা উন্নাও, হাথরস দেখেছে, মণিপুর দেখেছে ৷ মণিপুরে মহিলাদের কেউ কোনও দিন জিজ্ঞাসা করেছে, তাঁরা কেমন আছেন ? প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেসের মহাসচিব তথা কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷
কংগ্রেস সাংসদ জানান, এই বিল পাস করানোর জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন প্রয়োজন এবং তা জোগাড় করা কঠিন জেনেও বিজেপি সরকার এই বিল লোকসভায় এনেছিল ৷ এর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রিয়াঙ্কার কথায়, "বিজেপি মহিলাদের মসিহা হয়ে উঠতে চেয়েছিল ৷ বিল পাস না-হলে ঘরে ঘরে গিয়ে বলবে দেখুন, আমরা আপনাদের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কংগ্রেস-সহ সব বিরোধীরা আদতে মহিলা-বিরোধী ৷ আর যদি বিল কোনওভাবে পাস হয়ে যেত, তাহলে সেই কৃতিত্বটা নিত বিজেপি ৷ আমার মহিলা মস্তিষ্ক এটাই বলছে ৷"
গতকাল লোকসভায় সংবিধান সংশোধন (131তম সংশোধন) বিল-সহ মোট তিনটি বিলের ভোটাভুটিতে মোদি জমানায় প্রথমবার পরাস্ত হয় বিজেপি সরকার ৷ এরপর শনিবার সকালে এই বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন প্রিয়াঙ্কা ৷
मोदी-शाह ने देश की आधी आबादी को ढाल बनाकर Delimitation करने की कोशिश की और इस देश के लोकतंत्र, संविधान और Federalism को चोट पहुँचाने का कुत्सित प्रयास किया।— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 17, 2026
उनकी ये चालबाज़ी एकजुट विपक्ष — INDIA ने भाँप ली और संविधान संशोधन बिल गिर गया। हम सभी विपक्षी दलों के नेताओं का हृदय से…
গত 16 এপ্রিল তিনদিনের বিশেষ সংসদীয় অধিবেশনের আহ্বান জানায় কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷ 2023 সালে সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হয় ৷ এই বিল অনুযায়ী লোকসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করাই উদ্দেশ্য বিজেপি সরকারের ৷ এই সংরক্ষণ কার্যকর করতে সংবিধান (131তম সংশোধনী) বিল, 2026; ডিলিমিটেশন বিল, 2026; কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (সংশোধনী) বিল- তিনটি বিল পাস লোকসভায় পাস করাতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এই কারণে গত বৃহস্পতিবার থেকে তিন দিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল ৷
শাসক দলের উদ্দেশ্য ছিল, লোকসভার আসন সংখ্যা 543 থেকে বাড়িয়ে 816 করা ৷ সেখান থেকে 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ মহিলাদের জন্য নিশ্চিত করা ৷ এর জন্য সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করিয়ে 2011 সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে সারা দেশে আসন পুনর্বিন্যাস করতে চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷
এর বিরোধিতা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা থেকে শুরু করে তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব এবং বিরোধী সাংসদরা ৷ তাঁদের অভিযোগ, এইভাবে মহিলা সংরক্ষণ ইস্যুকে সামনে রেখে নেপথ্যে আগামী লোকসভার জন্য দলের জমি শক্ত করতে চাইছে বিজেপি সরকার ৷
2011 সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে সারা দেশে পুনর্বিন্যাস হলে উত্তর ভারতের আসন সংখ্যা দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে ৷ কারণ, দেশের উত্তরে জনসংখ্যা দক্ষিণের তুলনায় অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ এদিকে উত্তর ভারতে একাধিক রাজ্যে বিজেপির দাপট অন্যান্য দলের থেকে বেশি ৷ অতএব, আগামী 2029 সালের নির্বাচনে এমনিতেই জয় নিশ্চিত হবে গেরুয়া শিবিরের ৷
16-17 এপ্রিল মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা-বিতর্কের পর গতকাল সন্ধ্যায় লোকসভায় ভোটাভুটি হয় ৷ সংবিধান সংশোধনী (131 সংশোধন) বিল পাস করতে লোকসভার দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ 352 টি ভোটের দরকার ছিল ৷ কিন্তু ভোটাভুটির পর দেখা যায়, বিলের সমর্থনে 298 টি ভোট পড়েছে এবং বিরুদ্ধে 230 জন সাংসদ ভোট দিয়েছেন ৷ অতএব, সংবিধান সংশোধন বিল পাস করিয়ে আসন পুনর্বিন্যাস এবং তার ভিত্তিতে মহিলাদের সংরক্ষণ নিশ্চিত সফল হল না ৷
এই প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কা জোর দিয়ে বলেন, "2023 সালের আইন লাগু করুন ৷ ইন্ডিয়া শিবিরের প্রতিটি দল তাকে সমর্থন করবে ৷ আমার ভাইও বলেছে, প্রবল আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷ এটা নিশ্চিত ৷ বিজেপি মোর্চা মিছিল করতে পারে ৷ তামাশা করতে পারে ৷ কিন্তু মানুষ জানে, সরকার তাদের পাশে নেই ৷ তারা যেভাবে এই বিল এনেছে এবং এর সঙ্গে আর যা যা যুক্ত করা হয়েছে, ডিলিমিটেশন, 2011 সালের জনগণনা- তারা জানত এই বিল পাস হবে না ৷ বিজেপি শুধু কৃতিত্ব দাবি করতে চেয়েছে ৷ "
তিনি আরও বলেন, "গতকাল গণতন্ত্রের বড় জয় হয়েছে ৷ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো বদলের যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, তাকে আমরা হারিয়ে দিয়েছি ৷ এটা সংবিধানের জয়, বিরোধী জোট এবং দেশের জয় ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় বলছিলেন, কংগ্রেস আগামী বেশ কয়েক বছর ট্রেজারি বেঞ্চে বসতে পারবে না ৷ এই মন্তব্য থেকেই তো তাদের মানসিকতা কী, তা বোঝা যায় ৷ তাদের এই চক্রান্ত শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ছিল ৷ ওরা ভেবেছিল এখনই আসন পুনর্বিন্যাস না হলে, 2029 সালের আগে আর কখনও সম্ভব হয়ে উঠবে না ৷"
এদিকে এই পরাজয়ের পর বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন কংগ্রেস-সহ ইন্ডিয়া শিবিরকে তুলোধনা করে ৷ তাঁর অভিযোগ, 'মহিলা-বিরোধী অবস্থান' নিয়েছে কংগ্রেস এবং তারা দেশের মহিলাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে ৷ সংসদ চত্বরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "কংগ্রেসের নাম সোনার অক্ষরে লেখা হত, কিন্তু এটা দেশের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা ৷ রাহুল গান্ধি ও তাঁর দলের নেতৃত্বে কংগ্রেস ও তার সঙ্গীরা মহিলা-বিরোধী ৷ ভারতের অর্ধেক জনসংখ্যার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ৷"