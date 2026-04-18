মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে বিভ্রান্ত করছে বিজেপি, আসন পুনর্বিন্যাসেও সরকারকে বিশ্বাস করি না: প্রিয়াঙ্কা

মহিলা সংরক্ষণকে সামনে রেখে সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ ৷ মোদি জমানায় প্রথম বিরোধীরা শাসক-জোটের কোনও বিল রুখে দিয়েছে ৷

Women Quota Law Implementation
সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : April 18, 2026 at 7:44 PM IST

নয়াদিল্লি, 18 এপ্রিল: আড়াই বছর আগে সংসদের দুই কক্ষে পাস হওয়া মহিলা সংরক্ষণ বিল কার্যকর করতে চাইলে কংগ্রেস তাকে সমর্থন করবে ৷ সেই আইন অনুযায়ী এখনই লোকসভায় 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ লাগু করা হোক, দাবি তুললেন কংগ্রেসের মহাসচিব তথা প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷ সূত্রের খবর, বিরোধী শিবিরের তরফে 2023 সালের মহিলা সংরক্ষণ আইন কার্যকর করার আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ৷

এদিন তিনি বলেন, "আমরা আসন পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে বিজেপি সরকারকে বিশ্বাস করি না ৷ অসম ও জম্মু-কাশ্মীরে যেভাবে এই আসন পুনর্বিন্যাস হয়েছে, তাতে শুধু বিজেপিই জিততে পারে ৷ তাহলে তাদের বিশ্বাস করব কী করে ? "

গতকাল লোকসভায় সংবিধান সংশোধনী (131 সংশোধন) বিল পাস করাতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার ৷ এরপর শনিবার সকালে সাংবাদিক বৈঠকে ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা বলেন, "2023 সালে সব দলের সম্মতিতে যে বিল পাস হয়েছিল, সেই বিল কার্যকর করুক সরকার ৷ তাতে যদি এক-আধটা সংশোধন করতে হয়, করা হোক এবং এখনই কার্যকর করা হোক ৷ মহিলাদের অধিকার দিন, এখনই দিন ৷ কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন, সেটা করবেন না ৷"

বিজেপি সরকারের আমলে মহিলারা উন্নাও, হাথরস দেখেছে, মণিপুর দেখেছে ৷ মণিপুরে মহিলাদের কেউ কোনও দিন জিজ্ঞাসা করেছে, তাঁরা কেমন আছেন ? প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেসের মহাসচিব তথা কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷

কংগ্রেস সাংসদ জানান, এই বিল পাস করানোর জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন প্রয়োজন এবং তা জোগাড় করা কঠিন জেনেও বিজেপি সরকার এই বিল লোকসভায় এনেছিল ৷ এর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রিয়াঙ্কার কথায়, "বিজেপি মহিলাদের মসিহা হয়ে উঠতে চেয়েছিল ৷ বিল পাস না-হলে ঘরে ঘরে গিয়ে বলবে দেখুন, আমরা আপনাদের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কংগ্রেস-সহ সব বিরোধীরা আদতে মহিলা-বিরোধী ৷ আর যদি বিল কোনওভাবে পাস হয়ে যেত, তাহলে সেই কৃতিত্বটা নিত বিজেপি ৷ আমার মহিলা মস্তিষ্ক এটাই বলছে ৷"

গতকাল লোকসভায় সংবিধান সংশোধন (131তম সংশোধন) বিল-সহ মোট তিনটি বিলের ভোটাভুটিতে মোদি জমানায় প্রথমবার পরাস্ত হয় বিজেপি সরকার ৷ এরপর শনিবার সকালে এই বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন প্রিয়াঙ্কা ৷

গত 16 এপ্রিল তিনদিনের বিশেষ সংসদীয় অধিবেশনের আহ্বান জানায় কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷ 2023 সালে সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হয় ৷ এই বিল অনুযায়ী লোকসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করাই উদ্দেশ্য বিজেপি সরকারের ৷ এই সংরক্ষণ কার্যকর করতে সংবিধান (131তম সংশোধনী) বিল, 2026; ডিলিমিটেশন বিল, 2026; কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (সংশোধনী) বিল- তিনটি বিল পাস লোকসভায় পাস করাতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এই কারণে গত বৃহস্পতিবার থেকে তিন দিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল ৷

শাসক দলের উদ্দেশ্য ছিল, লোকসভার আসন সংখ্যা 543 থেকে বাড়িয়ে 816 করা ৷ সেখান থেকে 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ মহিলাদের জন্য নিশ্চিত করা ৷ এর জন্য সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করিয়ে 2011 সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে সারা দেশে আসন পুনর্বিন্যাস করতে চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷

এর বিরোধিতা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা থেকে শুরু করে তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব এবং বিরোধী সাংসদরা ৷ তাঁদের অভিযোগ, এইভাবে মহিলা সংরক্ষণ ইস্যুকে সামনে রেখে নেপথ্যে আগামী লোকসভার জন্য দলের জমি শক্ত করতে চাইছে বিজেপি সরকার ৷

2011 সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে সারা দেশে পুনর্বিন্যাস হলে উত্তর ভারতের আসন সংখ্যা দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে ৷ কারণ, দেশের উত্তরে জনসংখ্যা দক্ষিণের তুলনায় অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ এদিকে উত্তর ভারতে একাধিক রাজ্যে বিজেপির দাপট অন্যান্য দলের থেকে বেশি ৷ অতএব, আগামী 2029 সালের নির্বাচনে এমনিতেই জয় নিশ্চিত হবে গেরুয়া শিবিরের ৷

16-17 এপ্রিল মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা-বিতর্কের পর গতকাল সন্ধ্যায় লোকসভায় ভোটাভুটি হয় ৷ সংবিধান সংশোধনী (131 সংশোধন) বিল পাস করতে লোকসভার দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ 352 টি ভোটের দরকার ছিল ৷ কিন্তু ভোটাভুটির পর দেখা যায়, বিলের সমর্থনে 298 টি ভোট পড়েছে এবং বিরুদ্ধে 230 জন সাংসদ ভোট দিয়েছেন ৷ অতএব, সংবিধান সংশোধন বিল পাস করিয়ে আসন পুনর্বিন্যাস এবং তার ভিত্তিতে মহিলাদের সংরক্ষণ নিশ্চিত সফল হল না ৷

এই প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কা জোর দিয়ে বলেন, "2023 সালের আইন লাগু করুন ৷ ইন্ডিয়া শিবিরের প্রতিটি দল তাকে সমর্থন করবে ৷ আমার ভাইও বলেছে, প্রবল আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷ এটা নিশ্চিত ৷ বিজেপি মোর্চা মিছিল করতে পারে ৷ তামাশা করতে পারে ৷ কিন্তু মানুষ জানে, সরকার তাদের পাশে নেই ৷ তারা যেভাবে এই বিল এনেছে এবং এর সঙ্গে আর যা যা যুক্ত করা হয়েছে, ডিলিমিটেশন, 2011 সালের জনগণনা- তারা জানত এই বিল পাস হবে না ৷ বিজেপি শুধু কৃতিত্ব দাবি করতে চেয়েছে ৷ "

তিনি আরও বলেন, "গতকাল গণতন্ত্রের বড় জয় হয়েছে ৷ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো বদলের যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, তাকে আমরা হারিয়ে দিয়েছি ৷ এটা সংবিধানের জয়, বিরোধী জোট এবং দেশের জয় ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় বলছিলেন, কংগ্রেস আগামী বেশ কয়েক বছর ট্রেজারি বেঞ্চে বসতে পারবে না ৷ এই মন্তব্য থেকেই তো তাদের মানসিকতা কী, তা বোঝা যায় ৷ তাদের এই চক্রান্ত শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ছিল ৷ ওরা ভেবেছিল এখনই আসন পুনর্বিন্যাস না হলে, 2029 সালের আগে আর কখনও সম্ভব হয়ে উঠবে না ৷"

এদিকে এই পরাজয়ের পর বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন কংগ্রেস-সহ ইন্ডিয়া শিবিরকে তুলোধনা করে ৷ তাঁর অভিযোগ, 'মহিলা-বিরোধী অবস্থান' নিয়েছে কংগ্রেস এবং তারা দেশের মহিলাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে ৷ সংসদ চত্বরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "কংগ্রেসের নাম সোনার অক্ষরে লেখা হত, কিন্তু এটা দেশের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা ৷ রাহুল গান্ধি ও তাঁর দলের নেতৃত্বে কংগ্রেস ও তার সঙ্গীরা মহিলা-বিরোধী ৷ ভারতের অর্ধেক জনসংখ্যার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ৷"

