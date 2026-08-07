জেন Z প্রজন্মের মোহন ভাগবতের সার্টিফিকেট লাগবে না, তোপ প্রিয়াঙ্কার

জেন Z প্রজন্মের মোহন ভাগবতের সার্টিফিকেট লাগবে না, তোপ প্রিয়াঙ্কার
যন্তর মন্তরে পড়ুয়া আন্দোলনে শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ইস্তফা দিতে হয়েছে ৷ এরপরই জেন Z প্রজন্মকে গুরুত্ব দিচ্ছে আরএসএস ৷
By PTI
Published : August 7, 2026 at 5:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 অগস্ট: রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্রধান মোহন ভাগবতের জেন Z-দের সঙ্গে আলোচনা নিয়ে কড়া সমালোচনা করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷ শুক্রবার তিনি জানান, জেন Z-দের আরএসএস প্রধানের শংসাপত্রের প্রয়োজন নেই ৷
সম্প্রতি যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্বে হওয়া আন্দোলনের পর বৃহস্পতিবার আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত জেন Z-দের সঙ্গে একটি আলোচনায় অংশ নেন ৷ তিনি জানান, তরুণ প্রজন্মের ক্ষোভের যথাযথ কারণ আছে ৷ বিশ্বাস করেন, এই প্রজন্মের আন্দোলনের করলেও তা কখনও দেশ-বিরোধী নয় ৷ প্রবীণ মোহন ভাগবতের মতে, গণতন্ত্রে আলোচনার মতো আন্দোলনও একটা বৈধ পথ ৷ কিন্তু বিভিন্নতা তৈরির বদলে ঐকমত্য তৈরিই এর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ৷ এই বিষয়ে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের কাছে প্রিয়াঙ্কা বলেন, "ওদের মোহন ভাগবতজির সার্টিফিকেট লাগবে না ৷"
সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের জবাবদিহি চেয়ে আসছে বিরোধী শিবির ৷ তাদের অভিযোগ সিজেপির সংসদ চলো অভিযানে তাঁর নির্দেশেই পুলিশ অতিসক্রিয়তা দেখিয়েছে। পড়ুয়াদের নির্বিচারে অত্যাচার করেছে । এনিয়ে এদিনও কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা বলেন, "তিনি সংসদে আসতে ভয় পাচ্ছেন ৷ আর তাই দুই কক্ষের কোথাও তাঁকে দেখা যাচ্ছে না ৷ তিনি অধিবেশনে আসুন । বিবৃতি দিন ৷ সমস্যাটা কোথায় ? একটা ভুল হয়েছে, তার দায় নেওয়া উচিত ৷"
অন্যদিকে, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে তা যথার্থ বলে মেনে নিয়েছেন মোহন ভাগবত ৷ তিনি বলেন, "আন্দোলনও আলোচনার মতোই একটা উপায় ৷ গণতন্ত্রে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ঐকমত্য গড়ে তোলার একটা রাস্তা ৷ বিভিন্ন মত একত্রিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি ঐকমত্যে পৌঁছনো যায় ৷"
ভারতের 'ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট টু ইউনাইট নেশনস' (আইআইএমইউএন)-এর 15তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রায় 2 হাজার জেন Z এবং জেন আলফা সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন ৷ সেখানে জেন Z প্রজন্মের আন্দোলন নিয়ে নিজের মত খোলাখুলি বলেন আরএসএস প্রধান ৷ তিনি জোর দেন, "জেন Z সদস্যরা বিক্ষোভ করছেন ৷ সেটা দেশ-বিরোধী কাজ নয় ৷ তাঁরা আপনজন ৷ ওঁরাই আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ৷ তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে ৷"
তিনি বলেন, "বিভিন্ন কারণে মানুষের উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা হয়নি ৷ তাঁদের কথা শোনা হয়নি ৷ তখন তাঁরা হয়তো আন্দোলনের পথ বেছে নিতে পারেন ৷ কিন্তু এসবের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঐকমত্য গড়ে তোলা, বিভাজন সৃষ্টি করা নয় ৷" ভাগবত জোর দিয়ে বলেন, "জেনারেশন Z-এর অভিযোগগুলি যথার্থ এবং আমি তাঁদের সততায় বিশ্বাস করি ৷"
প্রতিবাদ গণতন্ত্রের অংশ; আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব: মোহন ভাগবত