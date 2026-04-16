মহিলা সংরক্ষণকে সামনে রেখে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি, লোকসভায় আক্রমণ প্রিয়াঙ্কার

মহিলা সংরক্ষণকে সামনে রেখে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি, লোকসভায় আক্রমণ প্রিয়াঙ্কার
মহিলাদের আসন সংরক্ষণ করতে লোকসভায় আসন বৃদ্ধি করতে চাইছে বিজেপি সরকার ৷ এর নেপথ্যে রাজনীতি রয়েছে ৷ লোকসভায় মোদি সরকারকে কড়া আক্রমণ প্রিয়াঙ্কার ৷
Published : April 16, 2026 at 8:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 এপ্রিল: লোকসভায় এখন যে 543টি আসন রয়েছে, তার ভিত্তিতে মহিলাদের 33 শতাংশ সংরক্ষণ কেন দেওয়া হচ্ছে না ? মহিলাদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে কেন লোকসভায় আসন বৃদ্ধি করতে হবে ? আসলে এই সংরক্ষণকে সামনে রেখে নেপথ্যে আগামী নির্বাচনে নিজের দলের কাঠামোকে শক্তশালী করছে বিজেপি সরকার ৷ বৃহস্পতিবার লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে বিজেপিকে কড়া আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷
সংবিধান (131তম সংশোধনী) বিল, 2026; ডিলিমিটেশন বিল, 2026; কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (সংশোধনী) বিল- তিনটি বিল পাস করতে বৃহস্পতিবার থেকে তিন দিনে বিশেষ অধিবেশন ডেকেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
এই তিনটি বিল পাস করানোর মাধ্যমে সংসদে মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে, দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার ৷ কিন্তু এর নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধীরা ৷ এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদির পরে বলতে ওঠেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা ৷
মহিলা সংরক্ষণকে সামনে রেখে নেপথ্যে রাজনীতিই
প্রিয়াঙ্কা বলেন, "আসলে আজকের আলোচনা মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে নয় ৷ 2029 সালের মধ্যে সংসদে মহিলা সংরক্ষণ লাগু হওয়া উচিত ৷ এর জন্য লোকসভার সদস্যদের সংখ্যা 50 শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে ৷ অর্থাৎ আসন সংখ্যা 543 থেকে বাড়িয়ে 850 করতে হবে ৷ আর এর জন্য একটা ডিলিমিটেশন কমিশন তৈরি করা হবে, যারা 2011 সালের জনগণনাকে ভিত্তি করে এই আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ করবে ৷ আপাতদৃষ্টিতে এর মধ্যে কোনও আপত্তিজনক কিছু নেই ৷ কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এর আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়বে ৷"
তিনি আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী এর মধ্যে রাজনীতির গন্ধ নিয়ে বলছিলেন ৷ এর মধ্যে পুরোপুরি রয়েছে ৷ 2023 সালে বলা হয়েছিল, নতুন জনগণনা এবং পুনর্বিন্যাস করার পর মহিলা সংরক্ষণ হবে ৷ সেই সরকারই পুরনো হিসাবের ভিত্তিতে কেন এই বিল এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন ৷ এত তাড়াহুড়োই বা কেন ? এটা সত্যি প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন জনসংখ্যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ৷ জাতিভিত্তিক জনগণনা না-হওয়া পর্যন্ত সব বর্গের মানুষ যথোপযুক্ত জনপ্রতিনিধি পাবে না ৷"
এর কারণ হিসাবে প্রিয়াঙ্কা বলেন, "এই সরকার 2011 সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই কাজ করতে চাইছেন, কারণ ওই বছরের জনসংখ্যায় ওবিসিদের হিসেবটাই নেই ৷" প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের একটি অংশকে কটাক্ষ করে কংগ্রেস সাংসদ বলেন, "প্রধানমন্ত্রী খুব হালকা চালে বলছিলেন, "এই সম্প্রদায়, ওই সম্প্রদায় ৷" কিন্তু এটা খুব হালকা বিষয় নয় ৷ ওবিসি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বিশাল ৷ একে টেকনিক্যাল বিষয় বলে তিনি নিজের দায় ঝেড়ে ফেললেন ৷"
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী ভয় পাচ্ছেন, জনগণনা হলে ওবিসিদের আসল সংখ্যাটা সামনে আসবে ৷ তখন জানা যাবে, এই সম্প্রদায় কত বড় ৷ তাদের অধিকার কেউ অস্বীকার করতে পারবে না ৷ ওবিসিদের সঙ্গে বড় অন্যায় করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এটা কংগ্রেস কখনও হতে দেবে না ৷"
আসন পুনর্বিন্যাসের আসল অর্থ
লোকসভায় 543 আসন সংখ্যা 850 করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রিয়াঙ্কার কথায়, "সংসদের 50 শতাংশ আসন সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে ৷ কিন্তু ঠিক কীভাবে এটা হবে, তা নিয়ে একটা শব্দও খরচ করা হয়নি ৷ কোন নিয়মে, কীভাবে হবে তা কিছুই বলা হয়নি ৷ 1971 সালে প্রত্যেক রাজ্যে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছিল ৷ এবং এতে বদল করা না-যায়, সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছিল ৷ এই সংশোধনের ফলে এই সবকিছু বদলে যাবে ৷"
কংগ্রেস নেত্রী সতর্ক করেন, "প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর অন্য মন্ত্রীদের ফাঁপা আশ্বাস সত্ত্বেও এটা অবশ্যম্ভাবী যে, প্রতিটি রাজ্যের আসন সংখ্যার বদল হবে ৷ আমাদের গণতন্ত্রে এর প্রক্রিয়া বলা আছে ৷ সেই প্রক্রিয়াকে উড়িয়ে যেমনটা অসমে করা হয়েছে ৷ নিজের ইচ্ছামতো আসন পুনর্বিন্যাস হয়েছে ৷ বিরোধীদের আসনগুলি ভাগাভাগি করে নিজের রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য নয়া পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে ৷ এটাই সারা দেশে হবে ৷ বিজেপি সরকারের পছন্দমতো তিন জন এই ডিলিমিটেশন কমিশনে থাকবেন- তাঁরা সারা দেশের অস্তিত্ব, গণতন্ত্রে তাদের অংশীদারিত্ব, তাদের গুরুত্ব স্থির করবেন ৷"
প্রিয়াঙ্কার সতর্কবার্তা, "এই বিল পাশ হলে, এটা নিশ্চিত যে দেশে গণতন্ত্র শেষ হয়ে যাবে ৷ দেশবাসীর চোখে ধুলো দিয়ে দেশের অখণ্ডতার উপর হামলা করতে চলেছে সরকার ৷ কয়েকটি প্রদেশকে দুর্বল করে, গণতন্ত্রের তোয়াক্কা না-করে আগামী নির্বাচনের জন্য নিজের দলের কাঠামো শক্তিশালী করার কাজ হচ্ছে ৷ নিজেদের মাটি শক্ত করতে চাইছে বিজেপি সরকার ৷"
প্রিয়াঙ্কা উল্লেখ করেন, "আমাদের দেশে মহিলারা ভোটাধিকার পেয়েছেন স্বাধীনতার আগে থাকতে, আমেরিকায় মহিলাদের 150 বছর ধরে লড়াই করতে হয়েছে ভোটাধিকারের জন্য ৷ পঞ্চায়েত এবং পুরবোর্ডে মহিলাদের 33 শতাংশ সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি ৷ সেই সময় বিল পাশ হয়নি ৷ আজ আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন, কিন্তু প্রতি বারের মতো তিনি অর্ধেকটাই বলেছেন ৷"
প্রিয়াঙ্কা সংসদে বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, "সেই সময় বিরোধিতা করেছিল ৷ কিন্তু কে বিরোধিতা করেছিল, তা কিন্তু বলেননি ৷ বিরোধিতা তো আপনারাই করেছিলেন ৷ কয়েক বছর পর পিভি নরসিমহা রাওয়ের সরকার এই আইনকে পাশ করিয়ে লাগু করে ৷ আজ 40 লক্ষ পঞ্চায়েতের মধ্যে 15 লক্ষ মহিলা রয়েছেন ৷" কংগ্রেস নেত্রী আরও জানান, 2010 সালে মনমোহন সিং এবং ইউপিএ-র অধ্যক্ষ সোনিয়া গান্ধির নেতৃত্বে লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের সংরক্ষণের জন্য ফের চেষ্টা করা হয়েছিল ৷ রাজ্যসভায় পাশ হলেও লোকসভায় সহমত ছিল না ৷
রাহুলকে বিজেপির আক্রমণ প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কা আরও বলেন, "2018 সালের রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, 2019 সালে মহিলা সংরক্ষণ লাগু হওয়া উচিত ৷ এখানে রাহুল গান্ধিকে নিয়ে মজা করেন, কিন্তু বাড়ি গিয়ে তাঁর কথাগুলোকেই গুরুত্ব দেন তিনি ৷"
প্রিয়াঙ্কা জোর দিয়ে জানান, 2023 সালে নরেন্দ্র মোদি সরকার যখন বিল প্রস্তাব দেয়, তখন কংগ্রেস একে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে ৷ আজও এতে কোনও সন্দেহ নেই যে মহিলা সংরক্ষণের পাশে রয়েছে কংগ্রেস এবং থাকবেও ৷