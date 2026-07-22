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পড়ুয়াদের প্রতিবাদে পুলিশের লাঠিচার্জ, দেশে গণতন্ত্র নেই: প্রিয়াঙ্কা

গতকালের পর এদিন লোকসভায় নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি তোলে কংগ্রেস ৷ মুলতুবি হয়ে যায় অধিবেশন ৷

Congress Protest in Parliament House Complex
সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি (ছবি: পিটিআই)
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By PTI

Published : July 22, 2026 at 2:01 PM IST

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নয়াদিল্লি, 22 জুলাই: দেশে গণতন্ত্র নেই ! সংসদে পড়ুয়াদের ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ বরং সেখানে যা হচ্ছে, তা অগণতান্ত্রিক ৷ পড়ুয়াদের নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে অনেক পরিশ্রম করতে হয় ৷ কিন্তু তা ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে ৷ বুধবার সংসদ চত্বরে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে কড়া আক্রমণ শানালেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷

গতকাল পড়ুয়াদের উপর পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী মোদির ইস্তফার দাবিতে তাঁর লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনের সামনে অবস্থান করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব-সহ কংগ্রেস ও বিরোধী দলের সাংসদরা ৷ তাঁদের সেখান থেকে টেনে-হিঁচড়ে জবরদস্তি বাসে তুলে আটক করে পুলিশ ৷ পরে গভীর রাতে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনের চত্বর কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ৷

Protest in Parliament Complex over NEET Paperleak
সংসদ চত্বরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি (মাঝে), এসপির অখিলেশ যাদব এবং অন্যরা (ছবি: পিটিআই)

এরপর এদিন আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদরা কালো পোশাকে সংসদে হাজির হন ৷ সকালে সংসদ চত্বরে রাহুল, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি থেকে শুরু করে কংগ্রেসের কেসি বেণুগোপাল, মমতা-পন্থী তৃণমূলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং অন্যান্য বিরোধী সাংসদরা 'নরেন্দ্র মোদি ভীতু' স্লোগান দিতে থাকেন ৷ তাঁদের হাতে নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত প্ল্যাকার্ড দেখা যায় ৷ এদিকে যন্তর মন্তরে নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস ও শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) ৷

সংসদ চত্বরে ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ক্ষোভপ্রকাশ করে সাংবাদিকদের বলেন, গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় বিষয় মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং প্রতিবাদের অধিকার ৷ এই বিষয়গুলি অগণতান্ত্রিক নয় ৷ বরং, সংসদ এবং রাস্তাঘাটে যেটা হচ্ছে সেটা অগণতান্ত্রিক ৷ সংসদে আলোচনা করতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ বিরোধী দলনেতা এবং অন্যান্য় বিরোধী দলের সাংসদদের বলার অনুমতি দিচ্ছে না ৷ যখনই তাঁরা বলতে উঠছেন, তখনই থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷"

Protest in Parliament Complex over NEET Paperleak
সংসদ চত্বরে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদের ফাঁকে এসপি'র অখিলেশ যাদব ও কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধির হালকা মুহূর্ত (ছবি: পিটিআই)

লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার প্রসঙ্গে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বলেন, "অধ্যক্ষ বলছেন, এই বিষয়ে (নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পড়ুয়াদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ) আলোচনা করা যাবে কি না, তার জন্য তাঁকে সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে হবে ৷ এটা কী ? গণতন্ত্র শেষ হয়ে গিয়েছে ৷"

গতকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সমাজবাদী পার্টির প্রধান তথা সাংসদ অখিলেশ যাদব এবং অন্য অবস্থানকারীদের আটক করা হয় ৷ এই বিষয়ে প্রিয়াঙ্কার কথায়, "আমাদের সঙ্গে কী হয়েছে, সেটা এখানে প্রাসঙ্গিক নয় ৷ আমরা এখানে পড়ুয়াদের সঙ্গে রয়েছি এবং তাঁদের বার্তা পৌঁছে দিতে এসেছি ৷ পড়ুয়াদের সঙ্গে যা হয়েছে, সেটা কি ঠিক না ভুল ? তাঁরা সবাই তরুণ ৷ তাঁরা প্রতিবাদ করছেন এবং সেটা যে কোনও প্রতিবাদ নয় ৷ একটা যথার্থ ইস্যুতে প্রতিবাদ করছেন ৷ দেশের প্রত্যেক অভিভাবক, প্রত্যেক পড়ুয়া, প্রতিটি শিক্ষক এটা জানেন ৷ পড়ুয়ারা শুধু তাঁদের অধিকারের দাবি জানিয়েছেন ৷"

Congress and Other Opposition Party MPs Protest
সংসদ চত্বরে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে বিরোধী দলের সাংসদদের বিক্ষোভ (ছবি: পিটিআই)

মোদি সরকারকে কড়া আক্রমণ শানিয়ে তিনি জানান, এই পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ গড়তে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় ৷ আর তাঁদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দেওয়া যাচ্ছে ৷ তিনি বলেন, "দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে পুরো বাজেট 1.4 লক্ষ কোটি টাকা ৷ কিন্তু আপনি আদানি এবং অম্বানিজির 16 লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব করে দিচ্ছেন ৷ কৃষকরা, দরিদ্ররা কিছু পায় না এবং পড়ুয়ারাও কিছু পায় না ৷"

গতকাল প্রধানমন্ত্রীর লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনের সামনে ধর্নাস্থলে হঠাৎ হাজির হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে কথা বলতে দেখা যায় ৷ পরে জিতেন্দ্র সিং সোশাল মিডিয়া পোস্টে জানান, কংগ্রেসের এই অবস্থান তুলে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তাঁকে ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবকে পাঠানো হয়েছিল ৷ এই ধর্নার ফলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অসুবিধে হচ্ছিল ৷ কেন্দ্রের এনডিএ সরকারের তরফে তিনি আশ্বাস দেন, সংসদের বাদল অধিবেশনে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং এই সংক্রান্ত ছাত্র আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হবে ৷

লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি

লোকসভার অধিবেশনের শুরুতে মোদি সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে জানান, সরকার নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আলোচনায় রাজি ৷ এর জন্য সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে আলোচনার রুল, তারিখ ও সময়সীমা ঠিক করা হোক ৷ এনিয়ে অধ্যক্ষ কিরেণ রিজিজুকে বিবৃতি দিতে বলেন ৷ কিন্তু কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপাল বাধা দিয়ে বলেন, "শুধু আলোচনা নয়, শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফাও চাই আমরা ৷"

তখন রিজিজু জানান, সরকার নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আলোচনা করতে রাজি কিন্তু সব দলকে নিয়ে বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কোন রুলের আওতায় কবে এবং কতক্ষণ ধরে এই আলোচনা হবে ৷ তখনই বিরোধীরা সরকার-বিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন ৷ সংসদের নিম্নকক্ষে হইচই বেধে যায় এবং দুপুর 2টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভার অধিবেশন ৷

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