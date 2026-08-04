'মানুষ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে, এটাই বিজেপির শেষের শুরু', ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য প্রিয়াঙ্কার

'মানুষ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে, এটাই বিজেপির শেষের শুরু', ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য প্রিয়াঙ্কার
বাঁকিপুর, দাতিয়ায় পরাজয়ে চাপে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ এই হারের মধ্যে দিয়েই দেশে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের শেষের শুরু বলে মনে করছেন প্রিয়াঙ্কা ৷
By PTI
Published : August 4, 2026 at 3:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 অগস্ট: দু'দু'টি উপ-নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় আসলে বিজেপির শেষের শুরু ৷ মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের বললেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা ৷ মানুষ বিজেপিকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে, জানালেন তিনি ৷
বিহারের স্বয়ং বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীনের বাঁকিপুর আসনে বিজেপিকে হারিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন জন সুরাজ পার্টির প্রশান্ত কিশোর ৷ মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী আশুতোষ তিওয়ারিকে হারিয়েছেন কংগ্রেসের ঘনশ্যাম তিওয়ারি ৷ শুধু গুজরাতের মঞ্জলপুরে জয়ী হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷
এই প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কা সাংবাদিকদের বলেন, "এটা স্পষ্ট (এই হার থেকে) যে মানুষ বিজেপিকে নিয়ে আর পারছে না ৷ তারা বুঝতে পারছে, দেশে কী হচ্ছে ৷ এটাই শুরু ৷"
গতকাল জয়ের পর প্রশান্ত কিশোর বলেন, ‘‘বিহারের জনগণ বিজেপি নেতৃত্বের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছে যে, সম্রাট চৌধুরির পরিবর্তে একজন ভালো মানুষকে মুখ্যমন্ত্রী করা হোক । আপনারা যদি কুশওয়াহা সম্প্রদায় থেকে কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করতে চান, তবে তাতে কোনও আপত্তি নেই ৷ কিন্তু এমন কাউকে আনুন যিনি একজন ভালো মানুষ । যেকোনও পরিস্থিতিতেই বিহারের অগ্রগতি হওয়া প্রয়োজন ।’’
প্রশান্ত কিশোরের জয়ের বিষয়ে প্রতিক্রিয়ায় কালীঘাটপন্থী তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, "দেশের যেখানেই ভোট হোক না কেন, সাধারণ মানুষ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেবে ৷" রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে পরিচিত প্রশান্ত কিশোরের এই নির্বাচনী জয়কে তিনি বিরোধী রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি বড় বার্তা হিসেবে দেখছেন ৷
তিনি আরও বলেন, "তিনটি নির্বাচনের ফলাফল একেবারে প্রমাণ করে দিচ্ছে, যখন যেখানে ভোট হোক, ভারতের মানুষ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেবেন ৷ গুজরাতে জিতেছে ৷ মধ্যপ্রদেশে বিজেপি শাসিত, ডবল ইঞ্জিন ৷ সেখানে হেরে গিয়েছে ৷ বিহার ডবল ইঞ্জিন ৷ হেরে গিয়েছে ৷ অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদির সরকার মানুষের বিরোধী সরকার ৷ এই সরকারের বিরুদ্ধে মানুষ জেগে উঠেছে এবং রায় দিতে শুরু করেছে ৷ জনগণের বিরোধী সরকার ৷"
বাঁকিপুরের বিধায়ক ছিলেন নিতিন নবীন ৷ তাঁকে কয়েকমাস আগে জাতীয় সভাপতি করে বিজেপি ৷ তার পর তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানো হয় ৷ সেই কারণে বাঁকিপুর আসনটি খালি হয়৷ ফলে প্রার্থী না-হয়েও পরোক্ষে এই আসনের মুখ ছিলেন নিতিন নবীন ৷ তাই বিজেপি'র কাছে জাতীয় সভাপতির ‘আসন’ ধরে রাখার মর্যাদার লড়াই ছিল বাঁকিপুরের উপ-নির্বাচন ৷ সেই লড়াইতে হেরে জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে মুখ পুড়ল মোদি-শাহের দলের ৷
উল্লেখ্য, বাঁকিপুর আসনটির আগে নাম ছিল পটনা (পশ্চিম) ৷ 1995 সালে ওই আসনে জেতেন নিতিন নবীনের বাবা নবীন কিশোর প্রসাদ সিনহা ৷ তার পর থেকে ওই আসনে বিজেপি আর হারেনি ৷ 2005 সালে পটনা (পশ্চিম) নাম বদলে আসনের নাম হয় বাঁকিপুর ৷ বাবার পরে ওই আসনকে বিজেপি'র জন্য অপরাজেয় করে রেখেছিলেন নিতিন নবীন ৷ তাই তাঁর ছেড়ে যাওয়া আসনে প্রার্থী বাছাই নিয়ে শুরু থেকেই সাবধানী ছিল বিজেপি ৷ প্রথমে অভিষেক কুমারকে প্রার্থী করা হয় ৷ তার পর প্রার্থী হন নীরজ কুমার ৷ তার পরও হার এড়াতে পারল না গেরুয়া শিবির ৷