যুবসমাজের স্বপ্ন চুরি সবচেয়ে বড় অপরাধ, লোকসভায় প্রিয়াঙ্কা

যুবসমাজের স্বপ্ন চুরি সবচেয়ে বড় অপরাধ, লোকসভায় প্রিয়াঙ্কা
প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে সরকারের পেশ করা সংশোধনী বিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মনের অ্য়াঙ্গেল পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷
Published : July 28, 2026 at 5:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 জুলাই: প্রশ্নপত্র ফাঁস বিরোধী সংশোধনী বিল নিয়ে বলতে উঠে মোদি সরকারকে আক্রমণের পাশাপাশি বিক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের দমনে পেলেট গান চালানোর অনুমতি কে দিয়েছিল, সেই প্রশ্নও তুললেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷
তাঁর বক্তৃতার মাঝে প্রহ্লাদ জোশী সম্পর্কিত একটি মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদিকে কটাক্ষ করে প্রিয়াঙ্কা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল না-বদলে, নিজের মনের অ্যাঙ্গেল বদল করুন ৷" বক্তব্যের শেষে কংগ্রেস নেত্রী বলেন, "সরকারকে বলতে চাই, এই সরকারের জমানায় অনেক চুরি দেখেছে দেশ ৷ নির্বাচনে ভোট চুরি, রামমন্দিরে অনুদান চুরি, দেশের সম্পত্তি চুরি, কৃষকদের জমি চুরি ৷ কিন্তু সবচেয়ে বড় চুরি দেশের যুবসমাজের স্বপ্ন চুরি ! এর চেয়ে বড় অপরাধ আর হয় না ৷"