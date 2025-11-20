ETV Bharat / bharat

অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের 'সাফল্য'! মার্কিন রিপোর্টকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রকে তোপ জয়রামের

আমেরিকার রিপোর্টের ভিত্তিতে মোদিকে তোপ জয়রামের ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারবার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতার দাবি করলেও মোদি কেন চুপ সেই প্রশ্নও তুললেন কংগ্রেস সাংসদ ৷

November 20, 2025

নয়াদিল্লি, 20 নভেম্বর: গত মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত নিয়ে সম্প্রতি রিপোর্ট পেশ করেছে আমেরিকার একটি কমিশন ৷ সেই রিপোর্টকে হাতিয়ার করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ ৷

এক্স হ্যান্ডেল করা পোস্টে কংগ্রেস সাংসদের প্রশ্ন, "আমেরিকা-চিন অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তা পর্যালোচনা কমিশন যে রিপোর্টটি পেশ করেছে, তা ভারতের কুটনীতির কাছে 'বড়সড় ধাক্কা' ৷ কারণ ওই রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা 'আচমকা আক্রমণ' ৷ পাশাপাশি, ভারতের অপারেশন সিঁদুর পাকিস্তানের কাছে যে এক 'সাফল্য' তারও ইঙ্গিত মিলেছে আমেরিকার ওই রিপোর্টে ৷ অত্যাধুনিক চিনা অস্ত্রেই সাফল্য পেয়েছে ইসলামাবাদ, এমনটাও উল্লেখ রয়েছে রিপোর্টে ৷

প্রবীন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উল্লেখ করে আরও লিখেছেন, "মার্কিন কমিশনের ওই রিপোর্ট 'বিস্ময়কর এবং বোধগম্য' নয় ৷ বিদেশ মন্ত্রককে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে ৷"

এক্স পোস্টের সঙ্গে এদিন জয়রাম রিপোর্টটিও পোস্ট করেছেন ৷ তিনি আরও লিখছেন, "আমেরিকা-চিন অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তা পর্যালোচনা কমিশন সবেমাত্র মার্কিন কংগ্রেসে কাছে তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। মার্কিন সেনেট এবং প্রতিনিধি পরিষদের যৌথ উদ্যোগে গঠিত কমিশনে 12 জন নির্দল সদস্য রয়েছেন। 2025 সালের বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রায় 800 পাতার। 108 এবং 109 পৃষ্ঠার অংশগুলি আশ্চর্যজনক এবং অবোধগ। সেখানে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলাকে 'আচমকা আক্রমণ' বলে উল্লেখ করা রয়েছে ৷

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একাধিকবার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতার দাবি করলেও মোদি কেন চুপ থেকেছেন ? আরও একবার এই প্রশ্ন তুলে রমেশ বলেন, "ট্রাম্প (এখনও পর্যন্ত) 60 বারবার দাবি করেছেন তিনি অপারেশন সিঁদুর মধ্যস্থতা করে বন্ধ করেছেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদি সম্পূর্ণ নীরব। প্রধানমন্ত্রী কি তার আপত্তি এবং প্রতিবাদ জানাবেন ? পররাষ্ট্র মন্ত্রক কবে তাদের প্রতিবাদ জানাবে ৷"

কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, "চার দিনের সংঘর্ষে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক সাফল্যে চিনা অস্ত্রের প্রদর্শনী দেখা গিয়েছে। আরও বলা হয়েছে, ভারতের রাফালে যুদ্ধবিমান ধ্বংসে পাকিস্তান চিনের অস্ত্র ব্যবহার করেছে। এই সাফল্যের কারণে চিনে অস্ত্রের বাণিজ্যিক মূল্য বেড়েছে। এমন চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট সামনে আসতেই আসরে নেমেছে কংগ্রেস।

