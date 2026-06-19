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ভারতের মানচিত্র থেকে বাদ জম্মু-কাশ্মীর ! প্রধানমন্ত্রী মোদিকে তীব্র কটাক্ষ কংগ্রেসের

মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের 'ইউএস প্যাসিফিক কমান্ড' নাম পুনর্বহালের বিষয়টি নিয়েও বর্তমান সরকারের সমালোচনা করেছে কংগ্রেস।

Congress Mocks PM Modi
প্রধানমন্ত্রী মোদিকে তীব্র কটাক্ষ কংগ্রেসের (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 19, 2026 at 12:45 PM IST

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নয়াদিল্লি, 19 জুন: জম্মু ও কাশ্মীরকে বাদ দিয়ে এবং পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরকে (PoK) পাকিস্তানের ভূখণ্ড হিসেবে দেখিয়ে ভারতের একটি ভুল মানচিত্রের প্রকাশ ৷ ঘটনায় মার্কিন প্যাসিফিক কমান্ডের তীব্র সমালোচনা কংগ্রেসের। এর জেরে তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও দায়ী করেছে।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের মিডিয়া ও প্রচার বিভাগের প্রধান পবন খেরা প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন, "মোদিজির বন্ধুদের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ভারত, ভারতের স্বার্থ এবং ভারতের বন্ধুদের বিরুদ্ধে কাজ করার এক অদ্ভুত স্বভাব রয়েছে।" তিনি এক্স লিখেছেন, "এর সাম্প্রতিক উদাহরণ কী ? মার্কিন প্যাসিফিক কমান্ড ভারতের একটি ভুল মানচিত্র ব্যবহার করেছে, যেখানে জম্মু ও কাশ্মীরকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে পাকিস্তানের ভূখণ্ড হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রশ্ন জাগে— কোনও দেশের কি আদৌ শত্রুর প্রয়োজন আছে, যখন তার প্রধানমন্ত্রী দেশটিকে এমন সব শোষণমূলক বন্ধুত্বের জালে জড়িয়ে ফেলেছেন ?"

কর্ণাটকের রাজ্যসভার সাংসদ পবন খেরা, মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের 'ইউএস প্যাসিফিক কমান্ড' (US Pacific Command) নাম পুনর্বহালের বিষয়টি নিয়েও বর্তমান সরকারের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "এই অঞ্চলে ভারতের প্রভাবকে স্বীকৃতি জানাতে 2018 সালে 'ইউএস প্যাসিফিক কমান্ড' (USPACOM)-এর নাম পরিবর্তন করে 'ইউএস ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ড' (USINDOPACOM) রাখা হয়েছিল। নরেন্দ্র মোদি সরকার বিষয়টিকে ভারতের ক্রমবর্ধমান বিশ্ব-প্রভাবের প্রতীকী স্বীকৃতি হিসেবে উদযাপন করেছিল। আজ সেই স্বীকৃতি বা তকমাটিই কেড়ে নেওয়া হয়েছে।"

কংগ্রেস নেতা আরও জানান, যে দেশটি একসময় একটি বিশাল কৌশলগত অঞ্চলের নামকরণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, আজ সেই অঞ্চল থেকে তার নামই মুছে ফেলা হয়েছে—এ থেকেই বোঝা যায় 'বিশ্বগুরু' হওয়ার বড় বড় দাবি এবং ভারতের তথাকথিত অভূতপূর্ব বিশ্ব-মর্যাদার আসলে কতটা ভিত্তি রয়েছে। তিনি বলেন, "বার্তাটি স্পষ্ট: ভারতের কূটনৈতিক গুরুত্ব আর বিজেপির প্রচারণায় করা প্রতিশ্রুতির মতো নেই। এখন দেখার বিষয়, মোদিজি কবে সংসদে এসে এই 'সাফল্য'-এর জন্য সংবর্ধনা বা মালা পরেন।"

এর আগে বুধবার এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম কমব্যাট্যান্ট কমান্ড—'ইউএস প্যাসিফিক কমান্ড'—জানায়, "যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ ঘোষণা করেছে যে, 'ইউএস ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ড' (USINDOPACOM) আনুষ্ঠানিকভাবে তার নাম পরিবর্তন করে পুনরায় 'ইউএস প্যাসিফিক কমান্ড' (USPACOM) নাম গ্রহণ করবে। 1946 সালের 1 জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস. ট্রুম্যানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই কমান্ডটি 70 বছরেরও বেশি সময় ধরে 'ইউএসপিএসিওএম' (USPACOM) নামেই কার্যক্রম চালিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিফাইড কমব্যাট্যান্ট কমান্ডগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম ও বৃহত্তম হিসেবে নিজের অবস্থান বজায় রেখেছে।"

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