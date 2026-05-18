এক দশক পর ক্ষমতায় ফিরল UDF, কেরলের 13তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ সতীশনের

এক দশক পর ক্ষমতায় ফিরল UDF, কেরলের 13তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ সতীশনের
নাম ঘোষণার চার দিন পর কেরলের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন সতীশন ৷ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ছিলেন কংগ্রেস হাইকমান্ড-সহ কেরলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বাম-বিজেপি নেতৃত্ব ৷
Published : May 18, 2026 at 10:45 AM IST
তিরুঅনন্তপুরম, 18 মে: দশ বছর রাজ্যে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন ইউডিএফের ৷ দীর্ঘ টালবাহানার পর কেরল পেল নতুন প্রশাসনিক প্রধান ৷ 13তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন কংগ্রেস নেতা ভি. ডি. সতীশন ৷ সোমবার রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকার কংগ্রেস পরিষদীয় দলের এই নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ বাক্য পাঠ করান ।
সেই মতো সতীশন ঈশ্বরের নামে শপথ নেন । তিনি ছাড়াও, তাঁর 20 সদস্যের মন্ত্রিসভার সদস্যরাও রাজ্যপালের কাছে শপথ গ্রহণ করেন । কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং দলের বরিষ্ঠ নেতা রাহুল গান্ধি ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ভদরা-সহ আরও অনেকে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ।
কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যগুলোর মুখ্যমন্ত্রীরা, কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, বামপন্থী নেতারা এবং বিজেপির প্রতিনিধিরাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন । এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কেরলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী রাজ্যের রাজধানীতে এসে সমবেত হন ।
140 সদস্যবিশিষ্ট বিধানসভার নির্বাচন গত 9 এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং 4 মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয় । কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ (UDF) 102টি আসনে জয়লাভ করে ৷ অন্যদিকে এলডিএফ (LDF) 35টি এবং বিজেপি 3টি আসনে জয়ী হয় ।
কেরলের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন - এ নিয়ে দীর্ঘদিনের আলোচনা, অনিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক টানাপড়েনের অবসান ঘটে 14 মে । কংগ্রেস হাইকমান্ড আনুষ্ঠানিকভাবে ভিডি সতীশনকে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করে । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা এই সিদ্ধান্তকে দলের অভ্যন্তরীণ প্রথাগত গোষ্ঠী-রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা ও জনপ্রিয়তার স্বীকৃতি হিসেবে দেখছেন ।
বিরোধী দলনেতা হিসেবে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে সতীশনের লড়াই হাইকমান্ডের কাছ থেকে তাঁকে বিশেষ প্রশংসা এনে দিয়েছে । সুনির্দিষ্ট তথ্য ও যুক্তি দিয়ে সরকারকে কোণঠাসা করার তাঁর নিজস্ব শৈলী কেরলের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল বলেই দাবি ওয়াকিবহল মহলের । মুখ্যমন্ত্রী পদের দৌড়ে জনগণের কাছ থেকে পাওয়া এই বিপুল সমর্থনই তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে ।