তিন খ্রিস্টান পরিবারকে নিগ্রহ, অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে শাহকে চিঠি

তিন খ্রিস্টান পরিবারকে নিগ্রহ, অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে শাহকে চিঠি
Amit Shah: তিন খ্রিস্টান পরিবারের সদস্যদের নিগ্রহের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখলেন কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল।
By PTI
Published : October 24, 2026 at 8:20 PM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 24 অক্টোবর: পশ্চিম মেদিনীপুরে তিন খ্রিস্টান পরিবারকে নিগ্রহের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখলেন কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল। চিঠিতে তিনি দাবি করেন, চন্দ্রকোনা থানার পাতলাপুর গ্রামে ওই তিনটি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নানাভাবে নির্যাতন করা হয়েছে।
হিন্দু ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টান হয়েছিলেন এই 'অপরাধে' তাঁদের বেনজির বর্বরতা সহ্য করতে হয়েছে। হিন্দু ধর্মে ফিরতে চান না জানতে পেরে অভিযুক্তরা আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে বলেও দাবি কংগ্রেসের এই শীর্ষনেতার ।
অক্টোবর মাসের 18 থেকে 20 তারিখের মধ্যে তিনটি পরিবারকে অসহনীয় মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছে দাবি করে তিনি চিঠিতে লেখেন, পুজোর সময় পরপর তিনদিন পরিবারকে অসম্মান করা হয়েছে । তাদের দিয়ে জোর করে অঞ্জলী পর্যন্ত দেওয়ানো হয়েছে । ধর্মীয় বিশ্বাস একজন মানুষের মৌলিক অধিকারের মতোই। সেটিকে যে কোনও মূল্যে রক্ষা করা দরকার। কিন্তু টানা তিন দিন ধরে এই পরিবারগুলির সঙ্গে কয়েকজন এমন নৃশংস আচরণ করেছে যা সভ্য সমাজ মেনে নিতে পারে না । এ প্রসঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের 25 নম্বর ধারার উল্লেখ করে কংগ্রেস নেতা বলেন, " আামাদের দেশের সংবিধান সকলকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী ধর্ম পালনের অধিকার দিয়েছে । এটাই ভারতের শক্তি। চিরকাল দেশে এই অধিকার রক্ষিত হয়ে এসেছে । "
চিঠির অন্য একটি অংশে হিন্দু ধর্ম এবং বাংলার সংস্কৃতি নিয়েও মন্তব্য করেন লোকসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির এই চেয়ারম্যান । তিনি মনে করেন, যারা এই ধরনের হামলা করেছে তারা হিন্দু ধর্ম কী সেটা বোঝে না । তাদের বাংলার সংস্কৃতি নিয়েও কোনও জ্ঞান নেই । এখানেই কংগ্রেস নেতার দাবি, বাংলা চিরকাল উৎসবে অন্যদেরও সামিল করেছে । তাঁদের উপর এমন ভয়াবহ আচরণ নামিয়ে আনেনি । কিন্তু এসব না জেনে পুজোর সময় অন্য় ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে চলেন এমন মানুষদের আক্রমণ করে অভিযুক্তরা হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি বাঙালি সাংস্কৃতিকেও লজ্জায় ফেলে দিয়েছে ।
ওই তিনটি পরিবারকে কী কী ধরনের নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে চিঠিতে তারও উল্লেখ করেছেন বেণুগোপাল । তাঁর দাবি, এক মহিলাকে মাথায় এমন মারা হয়েছে যে তিনি জ্ঞান হারান । অন্যদিকে 14 বছরের এক নাবালিকাকে অপহরণ ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে । শুধু এই ঘটনা নয়, বেণুর দাবি মে মাসের 13 তারিখ থেকে 30 সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে 60টি ঘটনায় খ্রিস্টানদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে ।