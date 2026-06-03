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ক্ষমতার দ্বন্দ্বের অবসান, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন শিবকুমার; শুভেচ্ছা মোদির

দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে কর্ণাটক পেল নতুন মুখ্য়মন্ত্রী ৷ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে শপথ নিলেন কংগ্রেস নেতা ৷

D K Shivakumar Sworn In As Karnataka Chief Minister
বেঙ্গালুরুতে লোকভবনে কর্ণাটকের নয়া মুখ্যমন্ত্রী পদে ডি কে শিবকুমারকে শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন রাজ্যপাল (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 3, 2026 at 5:38 PM IST

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বেঙ্গালুরু, 3 জুন: কর্ণাটকের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমার ৷ বুধবার সন্ধ্যায় বেঙ্গালুরুর লোকভবনে রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করান । এর মধ্য দিয়ে রাজ্যে দীর্ঘদিনের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল ।

D K Shivakumar Sworn In As Karnataka Chief Minister
কর্ণাটকের নয়া মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার (পিটিআই)

নয়া মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, "কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় শ্রী ডি. কে. শিবকুমারকে অভিনন্দন । তাঁর কার্যকালের জন্য শুভকামনা রইল । জনগণের কল্যাণে কেন্দ্র কর্ণাটক সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে ।"

Modi congrats Shivakumar as karnataka Chief Minister
কর্ণাটকের নয়া মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারকে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা (প্রধানমন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডেল স্ক্রিনশট)

আগের সিদ্দারামাইয়া সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর নতুন সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন । এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যগুলোর মুখ্যমন্ত্রীরা—ভি ডি সতীশন (কেরল), রেবন্ত রেড্ডি (তেলেঙ্গানা) ও সুখবিন্দর সিং সুখু (হিমাচল প্রদেশ)।

D K Shivakumar Sworn In As Karnataka Chief Minister
শপথ নেওযার পর সই করার মুহূর্ত (পিটিআই)

এছাড়াও বহু ধর্মীয় নেতা, শিক্ষার্থী, পৌরকর্মী, কৃষক নেতা, দলিত নেতা এবং কন্নড় ভাষা ও সংস্কৃতির কর্মীরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । এর আগে, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের কয়েকঘণ্টা আগে, কংগ্রেস 13 জন মন্ত্রিসভার সদস্যের একটি তালিকা প্রকাশ করে ৷ এই সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই শপথ গ্রহণ করেন ।

D K Shivakumar Sworn In As Karnataka Chief Minister
কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর নতমস্তকে প্রণাম শিবকুমারের (পিটিআই)

পরমেশ্বর ছাড়াও এই তালিকায় নাম ছিল যতীন্দ্র সিদ্দারামাইয়া, ইউ টি খাদার, এম বি পাটিল, কে জে জর্জ, কে এইচ মুনিয়াপ্পা, সতীশ জারকিহোলি, রামালিঙ্গা রেড্ডি, কৃষ্ণ বাইরেগৌড়া, প্রিয়াঙ্ক খাড়গে, ঈশ্বর খান্দ্রে, বাইরাথি সুরেশ এবং শরণ প্রকাশ পাটিলের । ধারণা করা হচ্ছে, রাজ্যসভা নির্বাচনের পর মন্ত্রিসভার আকার আরও বৃদ্ধি করা হবে ।

D K Shivakumar Sworn In As Karnataka Chief Minister
কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে শিবকুমার (পিটিআই)

নয়া সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের আগে সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া 'এক্স' (X) প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্ট শেয়ার করে জানান যে, নতুন সরকার গঠনের প্রাক্কালে শিবকুমার এবং পরমেশ্বর—উভয়েই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন ।

D K Shivakumar Sworn In As Karnataka Chief Minister
কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার মুহূর্তে শিবকুমার (পিটিআই)

এর আগে শিবকুমারের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পরমেশ্বর ৷ সেই সময় পরমেশ্বরকে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে—এমন জল্পনা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছিল । শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের ঠিক আগে, শিবকুমার কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রবীণ বিজেপি নেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন । সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সামনে তিনি রাজ্যের উন্নয়নে ইয়েদুরাপ্পার অবদানের কথা স্বীকার করেন এবং সুশাসনের স্বার্থে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানান ।

D K Shivakumar Sworn In As Karnataka Chief Minister
শপথ অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধির সঙ্গে শিবকুমার (পিটিআই)

বিষয়টি নিয়ে শিবকুমার বলেন, "তাঁরা এই রাজ্যকে পথ দেখিয়েছেন, রাজ্যের জন্য কাজ করেছেন এবং রাজ্যের উন্নয়নে অবদান রেখেছেন । তাই আমাদের সকলকেই একসঙ্গে কাজ করে যেতে হবে ।" এদিকে, কংগ্রেস সিদ্দারামাইয়াকে কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করেছে । দলের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে অবিলম্বে কার্যকর হওয়ার শর্তে সিদ্দারামাইয়াকে কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন ।

TAGGED:

D K SHIVAKUMAR
KARNATAKA CHIEF MINISTER
কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদে শিবকুমার
কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর শপথ
KARNATAKA CM SHIVAKUMAR OATH TAKING

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