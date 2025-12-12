ETV Bharat / bharat

ব্যক্তি আক্রমণ ছিল অপছন্দের, প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল

রাজনীতিতে বরাবরই মৃদু ভাষী হিসেবে পরিচিত ছিলেন ৷ বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷

Shivraj Patil passes away
প্রয়াত কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল (ফাইল ছবি এএনআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 12, 2025 at 10:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

লাতুর (মহারাষ্ট্র), 12 ডিসেম্বর: 90-এ থামল পথচলা ৷ প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা শিবরাজ পাতিল চাকুরকর (Shivraj Patil) ৷ জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে 6টা নাগাদ লাতুরে নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা ।

গত কয়েকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি । সারাজীবন কংগ্রেস নেতা হিসেবে সক্রিয় ছিলেন । কয়েকবছর আগে সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "শ্রী শিবরাজ পাতিলজির মৃত্যুতে আমি শোকাহত । তিনি একজন অভিজ্ঞ নেতা ছিলেন ৷ দীর্ঘ জনজীবনে তিনি বিধায়ক, সাংসদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, মহারাষ্ট্র বিধানসভার স্পিকার এবং লোকসভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন । সমাজের কল্যাণে অবদান রাখার জন্য তিনি ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী । গত কয়েকবছর ধরে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক আলাপ হয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে সাম্প্রতিকটি হল কয়েক মাস আগে তিনি আমার বাসভবনে এসেছিলেন । এই দুঃখের মুহূর্তে তাঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা । ওম শান্তি ।

শিবরাজ পাতিলের কর্মজীবন

1935 সালের 12 অক্টোবর জন্মগ্রহণকারী পাতিল লাতুরের পৌর পরিষদের প্রধান হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেছিলেন ৷ এরপর 70-এর দশকের গোড়ার দিকে তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হন । পরবর্তীতে, লাতুর লোকসভা আসন থেকে সাতবার জয়লাভ করেন । 2004 সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপির রূপাতাই পাতিল নীলঙ্গেকরের কাছে হেরে যান ।

বরাবরই একজন মৃদুভাষী, অত্যন্ত অধ্যয়নশীল রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন শিবরাজ । কয়েকদশক ধরে কর্মজীবনে, এই প্রবীণ নেতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দফতর সামলেছেন । তিনি 2004 থেকে 2008 সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ।

তার আগে, 1991 থেকে 1996 সাল পর্যন্ত লোকসভার দশম স্পিকার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন শিবরাজ । তিনি অন্যান্য স্থানেও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দফতর সামলেছেন ৷ 2010 থেকে 2015 সাল পর্যন্ত পঞ্জাবের রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ।

দলীয় নেতার স্মৃতিচারণায় পাতিল

এক দলীয় নেতা জানান, মর্যাদাপূর্ণ আচরণের জন্য পরিচিত ছিলেন শিবরাজ পাতিল ৷ কখনও কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণে বিশ্বাসী ছিলেন না ৷ প্রকাশ্য বক্তৃতায় বা ব্যক্তিগত কথোপকথনেও এই ধরনের কোনও কথা বলতেন না তিনি ৷ এছাড়াও প্রচুর পড়াশোনা, সূক্ষ্ম অধ্যয়ন এবং স্পষ্ট উপস্থাপনার জন্যও পরিচিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । মারাঠি, ইংরেজি এবং হিন্দি-সহ সাংবিধানিক বিষয়গুলিতে তাঁর ব্যতিক্রমী দখল সেই সময়ের একজন অত্যন্ত সম্মানিত সংসদ সদস্য করে তুলেছিল ৷

TAGGED:

SHIVRAJ PATIL PASSED AWAY
SHIVRAJ PATIL DEATH
প্রয়াত শিবরাজ পাতিল
PM MODI ON SHIVRAJ PATIL
SHIVRAJ PATIL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.