'পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াতে আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না', নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসে চ্যালেঞ্জ রাহুলের

'পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াতে আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না', নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসে চ্যালেঞ্জ রাহুলের
রাহুল গান্ধির বাসভবন থেকে গান্ধি স্মৃতিতে পৌঁছে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে মৃত পড়ুয়াদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান কংগ্রেস ও বিরোধী ইন্ডিয়া শিবিরের সাংসদরা ৷
By PTI
Published : July 23, 2026 at 9:26 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 জুলাই: পড়ুয়াদের আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থনের কথা গতকাল সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ বৃহস্পতিবার নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে নিজেদের জীবন শেষ করেছে এমন পড়ুয়াদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নয়াদিল্লিতে গান্ধি স্মৃতিতে পৌঁছলেন কংগ্রেস-সহ বিরোধী ইন্ডিয়া শিবিরের সাংসদরা ৷
বৃহস্পতিবার বিকেলে কংগ্রেস-সহ বিরোধী শিবিরের সাংসদরা একে একে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির 5 নম্বর সুনেহরি বাগ রোডের বাসভবনে পৌঁছন ৷ এরপর তাঁরা বাসে করে গান্ধি স্মৃতির উদ্দেশে রওনা দেন ৷
গত 3 মে নিট-ইউজি সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা হয় ৷ কিন্তু এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা সামনে আসে 7-8 মে ৷ পরে 12 মে পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা হয় ৷ পরে দ্বিতীয় বার 21 জুন নিট পরীক্ষার দিন ঘোষণা করে শিক্ষা মন্ত্রক ৷ কিন্তু নিট পরীক্ষা বাতিল থেকে পরবর্তী পরীক্ষার সময়কালের মধ্যে প্রবল মানসিক চাপের জেরে 13 জন পড়ুয়া নিজের জীবন শেষ করেন ৷ এই প্রসঙ্গ গতকালই উত্থাপন করেছেন রাহুল গান্ধি ৷
এদিন সেই পড়ুয়াদের শ্রদ্ধা জানাতে রাহুল গান্ধির বাসভবন থেকে যাত্রা শুরু করেন কংগ্রেস ও বিরোধী সাংসদরা ৷ এদিকে কংগ্রেস সাংসদের বাসভবনের সামনে জড়ো হন বহু কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের নেতা, কর্মী, সমর্থকরা ৷ তাঁরা মহাত্মা গান্ধির হত্যাস্থল 'তিস জানুয়ারি মার্গ'-এর উদ্দেশে পদযাত্রা করতে থাকেন ৷ তাঁদের যাত্রাপথে বিশাল ব্যারিকেড স্থাপন করে পুলিশ ৷ পরে অবশ্য ব্যারিকেডগুলি সরিয়ে দেয় পুলিশ ৷ কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি-সহ অন্যান্য সাংসদদের এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করে দেয় ৷
সুনেহরি বাগ রোডের শেষে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনের কাছে মিছিল পৌঁছলে পুলিশ তাঁদের থামিয়ে দেয় ৷ মিছিলকারী কংগ্রেস নেতা, কর্মী, সমর্থকদের পুলিশ জানায়, বিএনএস 163 ধারা লাগু থাকায় এই জায়গায় পাঁচজন বা তার বেশি সংখ্যক মানুষের একজায়গায় জড়ো হওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি আছে ৷ পরে পুলিশ কংগ্রেস ও বিরোধী সাংসদদের মিছিলকে 'তিস জানুয়ারি মার্গ'-এর দিকে যেতে দেয় ৷
এনিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, "এই মুহূর্তে ইন্ডিয়া শিবিরের সাংসদ এবং নেতারা শান্তিপূর্ণভাবে তিস জানুয়ারি মার্গের গান্ধি স্মৃতি'র দিকে এগিয়ে চলেছে ৷ আমরা যে পড়ুয়াদের হারিয়েছি, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের পর যে বাচ্চারা তাঁদের নিজেদের জীবন শেষ করেছেন, তাঁদের স্মরণ করতে যাচ্ছি ৷"
এরপর তিনি আরও লেখেন, "আর যে সব পড়ুয়ারা ন্যায়বিচার ও জবাবদিহির দাবি তুলে আহত হয়েছেন, তাঁদের জন্যও ৷ ভারতের পড়ুয়ারা একা নয় ৷ পুরো বিরোধীরা তাঁদের সঙ্গে রয়েছে, তাঁদের পাশে রয়েছে ৷" কংগ্রেস সাংসদ আরেকটি পোস্ট করে লেখেন, "ভারতের পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়ানোর থেকে আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না ৷"
কংগ্রেস সাংসদ লেখেন, "পড়ুয়াদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে আমরা বিরোধী সাংসদদের ইন্ডিয়া গেটে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম ৷ কিন্তু তাঁরা (শাসক) যেতে দিতে চাননি ৷ আমরা তাঁদের মহাত্মা গান্ধির হত্যাস্থল তিস জানুয়ারি মার্গ-এ নিয়ে যেতে চাই ৷ এখন ওরা (শাসক) আমাদের বাসের সামনে একটা বাস এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ৷ বাস আর ব্যারিকেড দিয়ে আমাদের পথ রোধ করতে চাইছে, আমাদের আন্দোলন বন্ধ করতে চাইছে ৷ ওরা একটা নাটক করছে ৷"
মোদি সরকারকে আক্রমণ করে লেখেন, "এটা নিশ্চিত যে ওরা ভয় পেয়ে গিয়েছে ৷ আমরা সব সাংসদরা এটা অনুভব করছি, যদি পড়ুয়ারা রাস্তায় থাকে, তাহলে আমাদেরও রাস্তায় থাকা উচিত ৷"