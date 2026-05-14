‘নীতি-আদর্শের রাজপুত্র’ থেকে মুখ্যমন্ত্রী: ভিডি সতীশনের রাজনৈতিক যাত্রার রূপরেখা
Published : May 14, 2026 at 3:32 PM IST
তিরুঅনন্তপুরম, 14 মে: কেরলের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন— এ নিয়ে দীর্ঘদিনের আলোচনা, অনিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক টানাপড়েনের অবসান ঘটেছে। কংগ্রেস হাইকমান্ড আনুষ্ঠানিকভাবে ভিডি সতীশনকে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা এই সিদ্ধান্তকে দলের অভ্যন্তরীণ প্রথাগত গোষ্ঠী-রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা ও জনপ্রিয়তার স্বীকৃতি হিসেবে দেখছেন।
বিরোধীদলনেতা হিসেবে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে সতীশনের লড়াই হাইকমান্ডের কাছ থেকে তাঁকে বিশেষ প্রশংসা এনে দিয়েছে। সুনির্দিষ্ট তথ্য ও যুক্তি দিয়ে সরকারকে কোণঠাসা করার তাঁর নিজস্ব শৈলী কেরলের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল বলেই দাবি ওয়াকিবহল মহলের। মুখ্যমন্ত্রীর পদের দৌঁড়ে জনগণের কাছ থেকে পাওয়া এই বিপুল সমর্থনই তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।
ভোটের পর রাজ্য কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে তোলাই ছিল হাইকমান্ডের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ। তবে, কেরল কংগ্রেসকে একটি 'সেমি-ক্যাডার' কাঠামোয় রূপান্তরের লক্ষ্যে সতীশনের প্রচেষ্টা এবং তৃণমূল স্তরের কর্মীদের মধ্যে তাঁকে ঘিরে যে বিপুল উৎসাহ দেখা গিয়েছিল—তা বিবেচনা করে শীর্ষ নেতৃত্বের মনে আর কোনও দ্বিধা ছিল না। হাইকমান্ড পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে জানিয়েছে যে, ভিডি সতীশনের হাতেই কেরলের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকবে।
1964 সালের 31 মে এর্নাকুলাম জেলার নেত্তুরে জন্ম ভিডি সতীশনের। তাঁর পিতা ভাদাসেরি দামোদর মেনন এবং মাতা ভি বিলাসিনিয়াম্মা। স্কুল শিক্ষার শুরু নেত্তুর এসভিইউপি স্কুল পরে পানাঙ্গাদ হাই স্কুলে পড়াশোনা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে থেভারা স্যাক্রেড হার্ট কলেজ থেকে স্নাতক। পরে রাজাগিরি কলেজ থেকে এমএসডব্লিউ (MSW) করেছেন। এর্নাকুলাম সরকারি আইন কলেজ এলএলবি (LLB) করেছেন। তিরুবনন্তপুরম কেরালা ল'একাডেমি থেকে আইনে স্নাতকোত্তর (LLM) করেছেন ৷
কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন KSU-এর মাধ্যমেই সতীশনের রাজনৈতিক জীবনের যাত্রা শুরু। এক দক্ষ সংগঠক ও বাগ্মী হিসেবে তিনি খুব দ্রুতই নিজের স্বতন্ত্র ছাপ রেখে যান। তিনি স্যাক্রেড হার্ট (SH) কলেজের আর্টস ক্লাবের সম্পাদক, এমজি (MG) ও কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন কাউন্সিলর এবং এমজি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের চেয়ারম্যান (1986-87) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি NSU(I)-এর জাতীয় সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। যদিও 1996 সালে নিজের প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন ৷ 2001 সালে ঘুরে দাঁড়ান ৷ পারাবুর নির্বাচনী এলাকা থেকে এলডিএফ-এর পি রাজুকে 7,792 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। এরপর থেকে 2006, 2011, 2016 এবং 2021— প্রতিটি নির্বাচনেই তিনি ধারাবাহিকভাবে পারাবুর আসন থেকে প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন।
2021 সালে এলডিএফ (LDF) টানা দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসার পর, কংগ্রেস দলে একটি 'প্রজন্মগত পরিবর্তন' (generational shift)-এর সিদ্ধান্ত নেয় ৷ সতীশানকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে নিযুক্ত করে দল। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে, পরবর্তী উপনির্বাচনগুলিতে (চেলাক্কারা ছাড়া) এবং 2024 সালের সংসদ নির্বাচনে ইউডিএফ (UDF) একের পর এক জয় লাভ করেন তিনি। ইউডিএফ 100টি আসন পাবে— সতীশানের নিজের করা এই ভবিষ্যদ্বাণীও সত্যি প্রমাণ করেছেন ৷ জোট সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে 102টি আসন জিতে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। সতীশান নিজেও পারাবুর আসন থেকে 20,600 ভোটের বিশাল ব্যবধানে পুনরায় নির্বাচিত হন।
2021 সালের মে মাসে যখন ভিডি সতীশানকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়, তখন তিনি ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (UDF) জোটের দায়িত্ব গ্রহণ করেন— যে জোটটি তখন গভীর হতাশা ও মনোবলহীনতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। লেফট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (LDF) তখন সবেমাত্র টানা দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এসে এক ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছিল, যা কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবিরকে এক সম্পূর্ণ অচেনা ও অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।
পরবর্তী পাঁচ বছরে, সতীশান শুধুমাত্র বিরোধী দলনেতার প্রথাগত ভূমিকা পালন করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি এই ভূমিকায় আমূল পরিবর্তন এনে একে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দেন। তিনি বিরোধী শিবিরকে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও 'তথ্য-নির্ভর' (data-driven) সংগঠনে পরিণত করেন, যা শেষ পর্যন্ত 2026 সালের মে মাসে ইউডিএফ-কে 102টি আসনে বিশাল ব্যবধানে এক ঐতিহাসিক বিজয় এনে দেয়।
সতীশানের পরিশীলিত, বাগ্মী এবং অহিংস অথচ আপসহীন রাজনৈতিক শৈলী কেরালার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ ও তরুণ প্রজন্মের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি ব্যক্তিগত কাদা-ছোড়াছুড়ির রাজনীতি পরিহার করে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা, বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলোর ওপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর এই মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি কংগ্রেস দলকে একটি প্রগতিশীল শক্তি হিসেবে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।