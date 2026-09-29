ভোটে গড়াপেটা', মোদির পদত্যাগে দাবিতে সরব কংগ্রেস
Congress on election process: কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি মনে করে জের পদে থাকার সমস্ত নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ।
By PTI
Published : September 29, 2026 at 6:19 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 সেপ্টেম্বর: নিজের পদে থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার । তাঁকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে । এসআইআরে বাদ যাওয়া 13 কোটি ভোটারের নামও ভোটার তালিকায় ফিরিয়ে দিয়ে সংশোধন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে হবে । কমিশনকে সঙ্গে নিয়ে ভোটে 'গড়াপেটা' করায় পদত্য়াগ করতে হবে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। ওর্য়াকিং কমিটির বৈঠকে শেষে এমনই একগুচ্ছ দাবি পেশ করল কংগ্রেস ।
মঙ্গলবার দিল্লিতে বৈঠকে বসে হাত শিবিরের এই সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি। আলোচনা শেষে দলের তরফে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কেসি বেণুগোপাল এবং জয়রাম রমেশ । তাঁরা জানান, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং প্রাক্তন সভাপতি সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধিদের উপস্থিতিতে এদিন আলোচনা হয়েছে ।
বৈঠকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা 20-25 মিনিট ধরে পরিস্থিতি ব্যাখ্য়া করেন । তিনি জানান, কংগ্রেস এখানে শুধুই বিরোধিতা করবে না প্রতিরোধও করবে । একটি পর্বে রাহুল জানান, একটা সময় তিনি একাই ভোট চুরির কথা বলতেন । হরিয়ানা-কর্ণাটক-মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস-সহ অন্য বিরোধীদের হারিয়ে বিজেপি কীভাবে জিতেছে সেটা চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিতেন ।
এখন দেশবাসী মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের থেকে জবাব চাইছে । দেশের এই দাবিকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার কাজ করবে কংগ্রেস । জ্ঞানেশ সমস্ত নৈতিকতা ভুলে গিয়েছেন তাই তাঁর আর একদিনও পদে থাকার অধিকার নেই ।
এদিনের বৈঠকে দাবি করা হয় এসআইআর করে দেশের 13 কোটি 30 লক্ষ নাগরিকের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে । এখন পরিস্থিতি যা তাতে এখনই এই প্রক্রিয়া বন্ধ করে প্রত্যেকের নাম তালিকায় ফিরিয়ে দিতে হবে ।
কংগ্রেস নেতাদের দাবি, নির্বাচন কমিশন বা মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার উপলক্ষ্য মাত্র । ভোট চুরির আসল নায়ক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । এই দুজন যদি পদত্যাগ না করেন তাহলে দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করা যাবে না । একটি অংশে আরও দাবি করা হয় শুধু এই দু'জন বা মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার নন, যাঁরা যাঁরা এই ভোট চুরির সঙ্গে জড়িত তাঁদের শাস্তি পেতেই হবে । তার জন্য় যা যা দরকার তা কংগ্রেস করবে ।