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অসমে নির্বাচনী জনসভা থেকে ফেরার পথে হামলার মুখে কংগ্রেস-নেতাদের কনভয়, অভিযোগের তির বিজেপির দিকেই

Congress Convoy pelted with stones in Assam: অসমের নগাঁওতে উপ-নির্বাচনের জন্য জনসভা করে ফেরার পথে ভয়াবহ হামলার মুখোমুখি হলেন কংগ্রেস নেতারা ৷

Assam Politics
অসমে কংগ্রেসের কনভয়ে হামলা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2026 at 5:22 PM IST

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রায়পুর, 22 সেপ্টেম্বর: হামলার মুখে অসম কংগ্রেসের সভাপতি গৌরব গগৈ এবং ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের কনভয় ৷ ঘটনাটি ঘটেছে অসমের নওগাঁওয়ে ৷ হামলার পর দু'টি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে কংগ্রেস ৷ এর জন্য বিজেপিকে দায়ী করেছে বিরোধী দল ৷ যদিও কোনও নেতা আহত হননি বলে খবর ৷ ওই ভিডিয়োর সত্য়তা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ।

ভূপেশ বাঘের অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "নগাঁওয়ে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথে কংগ্রেসের কনভয়ের উপর প্রাণঘাতী হামলা হয় ৷ আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয় ৷ গাড়ির জানলার কাচ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে ৷ এআইসিসি সচিব মনোজ চৌহান এবং অন্য সহকর্মীরা সেই সময় গাড়ির ভিতরে ছিলেন ৷"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, "এমনকী আমি ও অসমের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ যে গাড়িটিতে ছিলাম, সেই গাড়িটিকে নিশানা করে অ্যাসিডও ছোড়া হয় ৷ আমাদের সৌভাগ্য যে, গাড়িটির জানলাগুলি বন্ধ ছিল ৷ আমাদের গাড়ি দু'টিকে দীর্ঘক্ষণ ধরে কয়েকটি বাইক ধাওয়া করতে থাকে ৷ কয়েকজনের হাতে বিজেপির পতাকাও ছিল ৷ আমাদের কয়েকজন আহত হয়েছেন ৷"

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা আরও জানিয়েছেন, এই ঘটনার কথা জানিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ পাশাপাশি নগাঁওয়ের কালেক্টর ও এসপি'র সঙ্গেও দেখা করেছেন তাঁরা ৷ ভূপেশ বাঘেল আরও লেখেন, "বিজেপি'র আসল চেহারাটা প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার অধীনে গুন্ডারাজ চলছে ৷ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে ৷ কারণ, আদর্শ আচরণবিধি লাগু হওয়ার পর আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য দায়ী কমিশনই ৷ লোকসভা উপ-নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয়েই বিজেপি এই হামলা চালিয়েছে ৷ কংগ্রেস এসবে ভয় পাবে না ৷ অসমের মানুষও ভীত নয় ৷ আমরা লড়াই চালিয়ে যাব এবং আমরাই জয়ী হব ৷"

কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি (মিডিয়া বিভাগ) সুশীল আনন্দ শুক্লা বলেন, এটি বিজেপির একটি কাপুরুষোচিত কাজ ৷ উপনির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কায় ভয় পেয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি এই ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছে ৷ অসমে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে ৷ লোকসভার উপনির্বাচনে কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত ৷"

TAGGED:

GAURAV GOGOI CONVOY ATTACK
BHUPESH BAGHEL
STONES PELTING ASSAM
অসমে কংগ্রেসের কনভয়ে হামলা
ASSAM CONGRESS ATTACK

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