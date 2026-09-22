অসমে নির্বাচনী জনসভা থেকে ফেরার পথে হামলার মুখে কংগ্রেস-নেতাদের কনভয়, অভিযোগের তির বিজেপির দিকেই

অসমে নির্বাচনী জনসভা থেকে ফেরার পথে হামলার মুখে কংগ্রেস-নেতাদের কনভয়, অভিযোগের তির বিজেপির দিকেই
Congress Convoy pelted with stones in Assam: অসমের নগাঁওতে উপ-নির্বাচনের জন্য জনসভা করে ফেরার পথে ভয়াবহ হামলার মুখোমুখি হলেন কংগ্রেস নেতারা ৷
Published : September 22, 2026 at 5:22 PM IST
রায়পুর, 22 সেপ্টেম্বর: হামলার মুখে অসম কংগ্রেসের সভাপতি গৌরব গগৈ এবং ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের কনভয় ৷ ঘটনাটি ঘটেছে অসমের নওগাঁওয়ে ৷ হামলার পর দু'টি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে কংগ্রেস ৷ এর জন্য বিজেপিকে দায়ী করেছে বিরোধী দল ৷ যদিও কোনও নেতা আহত হননি বলে খবর ৷ ওই ভিডিয়োর সত্য়তা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ।
ভূপেশ বাঘের অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "নগাঁওয়ে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথে কংগ্রেসের কনভয়ের উপর প্রাণঘাতী হামলা হয় ৷ আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয় ৷ গাড়ির জানলার কাচ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে ৷ এআইসিসি সচিব মনোজ চৌহান এবং অন্য সহকর্মীরা সেই সময় গাড়ির ভিতরে ছিলেন ৷"
তিনি আরও অভিযোগ করেন, "এমনকী আমি ও অসমের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ যে গাড়িটিতে ছিলাম, সেই গাড়িটিকে নিশানা করে অ্যাসিডও ছোড়া হয় ৷ আমাদের সৌভাগ্য যে, গাড়িটির জানলাগুলি বন্ধ ছিল ৷ আমাদের গাড়ি দু'টিকে দীর্ঘক্ষণ ধরে কয়েকটি বাইক ধাওয়া করতে থাকে ৷ কয়েকজনের হাতে বিজেপির পতাকাও ছিল ৷ আমাদের কয়েকজন আহত হয়েছেন ৷"
आज नगांव में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे कांग्रेस के काफ़िले पर भाजपा के लोगों ने प्राणघातक हमला किया है। हमारी कारों पर पत्थरों से हमले हुए, कार का शीशा टूट गया। भीतर बैठे एआईसीसी के सचिव मनोज चौहान और अन्य साथियों को चोटें आईं हैं। मैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई जिस कार में थे उस पर तो एसिड तक फेंका गया। गनीमत है कि कार के शीशे बंद थे। मोटर साइकिलों पर बड़ी दूर तक हमारा पीछा तक किया गया। कुछ में भाजपा के झंडे भी लगे थे। बहुत से साथी घायल हुए हैं। हमने थाने में रपट लिखाई है। फिर हम कलेक्टर और एसपी से भी मिले। आज भाजपा का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के गुंडाराज का पर्दाफ़ाश हुआ है। एक सवाल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी है क्योंकि आचार संहिता के बाद क़ानून व्यवस्था चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी होती है। भाजपा के इस हमले की वजह है लोकसभा उपचुनाव चुनाव में हारने का डर। न कांग्रेस डरने वाली है और न असम की जनता। हम लड़ेंगे और जीतेंगे।— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) September 21, 2026
প্রবীণ কংগ্রেস নেতা আরও জানিয়েছেন, এই ঘটনার কথা জানিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ পাশাপাশি নগাঁওয়ের কালেক্টর ও এসপি'র সঙ্গেও দেখা করেছেন তাঁরা ৷ ভূপেশ বাঘেল আরও লেখেন, "বিজেপি'র আসল চেহারাটা প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার অধীনে গুন্ডারাজ চলছে ৷ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে ৷ কারণ, আদর্শ আচরণবিধি লাগু হওয়ার পর আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য দায়ী কমিশনই ৷ লোকসভা উপ-নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয়েই বিজেপি এই হামলা চালিয়েছে ৷ কংগ্রেস এসবে ভয় পাবে না ৷ অসমের মানুষও ভীত নয় ৷ আমরা লড়াই চালিয়ে যাব এবং আমরাই জয়ী হব ৷"
কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি (মিডিয়া বিভাগ) সুশীল আনন্দ শুক্লা বলেন, এটি বিজেপির একটি কাপুরুষোচিত কাজ ৷ উপনির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কায় ভয় পেয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি এই ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছে ৷ অসমে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে ৷ লোকসভার উপনির্বাচনে কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত ৷"