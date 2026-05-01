মদ খেয়ে অধিবেশনে মুখ্য়মন্ত্রী মান ! কংগ্রেসের অভিযোগে উত্তাল পঞ্জাব বিধানসভা
কংগ্রেসের দাবি খারিজ করে আপের অভিযোগ, হাত শিবিরের এক বিধায়ক আত্মীয়ের জমি দখল করেছেন ৷ এ সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা পড়তেই মুখ্যমন্ত্রীকে কলুষিত করা হচ্ছে ৷
Published : May 1, 2026 at 5:35 PM IST
চণ্ডীগড়, 1 মে: মদ খেয়ে বিধানসভায় এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী ভগবত মান ৷ এমন অভিযোগে উত্তাল পঞ্জাব বিধানসভা ৷ কংগ্রেসের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে আপের সমস্ত বিধায়কের শারীরিক পরীক্ষা করে দেখা হোক তাঁর মদ খেয়েছেন কি না ৷ সেই দাবি অবশ্য় খারিজ করে দিয়েছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ কুলতার সিং সান্ধোয়ান ৷ পাল্টা আপের দাবি, কংগ্রেসের এক বিধায়ক তাঁর আত্মীয়ের জমি জবরদখল করেছেন ৷ এই সত্য় প্রকাশ্যে আসতে নিজেদের মুখ বাঁচতে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে হাতশিবির ৷
শুক্রবার একদিনের জন্য় বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন বসেছে ৷ সেখানে যোগ দেওয়ার আগে অন্য় এক বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মদ্যপান করেছেন বলে দাবি করে কংগ্রেস ৷ দলের বিধায়ক তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা প্রতাপ সিংহ বাজওয়া পরে সাংবাদিকদের বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বসে মদ খেয়েছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী হয়েও এই আচরণ করে তিনি বিধানসভার পাশাপাশি পঞ্জাবিদের চরম অপমান করেছেন ৷ আর তাই আমরা অধ্যক্ষকে অনুরোধ করি, যাতে মুখ্যমন্ত্রী এবং বাকিদের ডোপ টেস্ট করা হয় ৷ কিন্তু তিনি আমাদের অনুরোধ রাখেননি ৷ আর তার প্রতিবাদে আমরা বিধানসভা থেকে ওয়াক-আউট করেছি ৷ আজকের দিনটি বিধানসভার ইতিহাসে একটি কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে ৷"
এর আগে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, কংগ্রেস বিধায়ক সুখপাল খইরা বিধানসভায় নিজের আসনে বসে মোবাইল ব্যবহার করেছেন ৷ এ নিয়ে তিনিও স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ৷ এরই মধ্য়ে সুখপালের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন ৷ সে সময় সুখপাল একটি অপশব্দের প্রয়োগ করেছেন বলে দাবি করে হৈচৈ শুরু করেন আপ বিধায়করা ৷
পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুখপাল বলেন, "এদিনের অধিবেশনে বাকিদের সঙ্গে আমিও অভিযোগ করি মুখ্যমন্ত্রী মদ্যপান করে বিধানসভায় এসেছেন ৷ এরপর মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছেন ৷ শুধু তাই নয়, তর্কাতর্কির সময় তিনি আমাকে বলেছেন, বিধানসভার বাইরে গিয়ে মোবাইল ব্যবহার করতে ৷ অথচ মুখ্যমন্ত্রী এর আগে তাঁর মায়ের নামে শপথ নিয়ে বলেছিলেন মদ্যপান করবেন না ৷ তারপরও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে মদ্যপ অবস্থাতেই হাজির হতে দেখা যায় ৷ কিন্তু এবার একইভাবে খোদ বিধানসভায় হাজির হলেন তিনি ৷ এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে !"
মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খণ্ডন করেছেন আপ সরকারের অর্থমন্ত্রী হারপাল সিং চিমা ৷ তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে বিধায়ক অভিযোগ এনেছেন তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকদিন আগে একটি আবেদন সরকারের কাছে জমা পড়ে ৷ প্রশাসনের আধিকারিকরা খতিয়ে দেখেছেন ওই বিধায়ক তাঁর এক আত্মীয়ের জমি আত্মসাৎ করেছেন ৷ এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ হতেই মুখ বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে ৷ কংগ্রেসের অন্য় বিধায়করা যেভাবে ওই বিধায়ককে সমর্থন করছেন তা থেকে তাঁদের মানসিকতার পরিচয় মেলে ৷"
এরইমধ্যে একটা দীর্ঘ সময় পঞ্জাবে সরকার চালানো শিরোমণি অকালি দল সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছে ৷ তাতে মুখ্য়মন্ত্রীকে বিধানসভার অন্দরে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে ৷ এই ভিডিয়ো পোস্ট করে তারাও দাবি করেছে, মান মদ্য়প অবস্থায় বিধানসভায় এসে বক্তব্য পেশ করেছেন ৷ ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷