রাম কা নাম বদনাম না করো ! অযোধ্য়ায় চুরির মামলায় কেন্দ্রকে বিঁধল কংগ্রেস

রাম কা নাম বদনাম না করো ! অযোধ্য়ায় চুরির মামলায় কেন্দ্রকে বিঁধল কংগ্রেস
Ram temple donation theft: রাম মন্দিরে চুরির ঘটনায় চার্জশিট পেশে দেরি ৷ কেন্দ্রকে সমালোচনা কংগ্রেসের ৷
By PTI
Published : September 22, 2026 at 12:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 সেপ্টেম্বর: রাম কা নাম বদনাম না করো ! 1971 সালের দেব আনন্দের 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' ছবির বলিউডি এই গানের লাইন তুলে রাম মন্দিরে অনুদান তছরুপের তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস ৷ মামলার চার্জশিট ফাইলে দেরির অভিযোগ আনা হয়েছে ৷ গোটা ঘটনায় ফরেন্সিক অডিট, দোষীদের কড়া শাস্তি এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় তদন্ত করার আবারও দাবি জানিয়েছে বিরোধীরা ৷
কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ একটি মিডিয়া প্রতিবেদনের স্ক্রিনশট নিয়ে দেখান অযোধ্য়ার শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরে চুরির ঘটনায় নতুন কিছু তথ্য় ৷ হিন্দিতে করা এক পোস্টে তিনি লেখেন, "চান্দা চোরি, আস্থা ধোকা ৷ দেখো ও বিজেপিওয়ালো তুম ইয়ে কাম না করো, রাম কা নাম বদনাম না করো...(চাঁদা চুরি, বিশ্বাসে আঘাত, দেখো বিজেপির দলবল তোমরা রামের নাম বদনাম কোরো না) ৷"
একই প্রসঙ্গে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছেন, মন্দিরের সিসিটিভি ফুটেজের ফরেন্সিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে ওই চত্বরে 105টি চাঁদা চুরির ঘটনা ঘটেছে ৷ অথচ প্রাথমিক তদন্তে বলা হয়েছে চুরির 70টি ঘটনা ঘটেছে ৷
রমেশের দাবি, "25 সেপ্টেম্বরের মধ্য়ে চার্জশিট ফাইল করা না হলে দেশের সবচেয়ে লজ্জাজনক চুরির মামলায় ছোটখাটো অপরাধীরা জামিন পাওয়ার রাস্তা পেয়ে যাবে ৷ এই রকম বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) বা সরকারি চার্জশিটের উপরে দেশের মানুষের আর কোনও ভরসা নেই ৷ মানুষের নজর হটাতেই ইচ্ছে করে এই দেরি করা হচ্ছে তদন্তে ৷ আর চুরির পিছনে মূল মাথাদের আড়াল করা হচ্ছে ৷"
এত বড় ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন জয়রাম ৷ মন্দিরের ট্রাস্ট এখনও কেন ভেঙে দেওয়া হল না, জানতে চেয়েছেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "প্রধানমন্ত্রীজি, সারা দেশের বিশ্বাস জড়িয়ে আছে এমন একটা গুরুতর বিষয়ে চুপ করে থাকার জবাব দিতে হবে আপনাকে ৷"
সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য় বাগচী ও ভি মোহনার বেঞ্চকে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেছিলেন, অযোধ্য়ার রাম মন্দিরে অনুদান তছরুপে প্রথম গ্রেফতারির পর 90 দিন শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে ৷ 25 সেপ্টেম্বর সেই দিন ৷ তার আগে চার্জশিট ফাইল না-করা গেলে অভিযুক্ত স্বাভাবিকভাবেই জামিন পেয়ে যাবে ৷ সেই প্রসঙ্গেই জয়রাম এদিনের মন্তব্য় করেছেন ৷