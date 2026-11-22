রামমন্দিরের দান চুরির তদন্তে 'প্রভাবশালীদের আড়াল' ! সুপ্রিম নজরদারির দাবি কংগ্রেসের
Jairam Ramesh: কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশের বক্তব্য, রামমন্দির কোটি কোটি ভারতীয়ের বিশ্বাস ও আবেগের প্রতীক। সেখানে ভক্তদের দেওয়া প্রতিটি টাকার হিসাব থাকা প্রয়োজন ।
By PTI
Published : November 22, 2026 at 2:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 নভেম্বর: রামমন্দিরের দানবাক্সের টাকা ও মূল্যবান সামগ্রী চুরির ঘটনায় পেশ হওয়া 74 হাজার পাতার চার্জশিট ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক । তদন্তের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিজেপি সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাল কংগ্রেস ।
দলের অভিযোগ, চুরির ঘটনায় মাত্র আটজন কর্মীকে অভিযুক্ত করে কি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আড়াল করার চেষ্টা হয়েছে ? মন্দিরের ট্রাস্টের শীর্ষকর্তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছে বিরোধী দল । এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে স্বাধীন তদন্তের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস ।
चंदा चोरी, आस्था धोखा अयोध्या के श्रीराम मंदिर में ट्रस्ट से लेकर निर्माण, चंदा, चढ़ावे की गिनती और बैंक में जमा कराने तक, हर जगह भाजपा, आरएसएस और विहिप के ही लोग बैठे थे। तो अब चढ़ावा चोरी की ज़िम्मेदारी से ये पीछे नहीं हट सकते। सबसे हैरानी की बात यह है कि 2021 में ही चढ़ावे में गड़बड़ी और हेराफेरी के आरोप स्वयं आरएसएस से जुड़े पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने लगाए थे, जिन्हें खुद आरएसएस ने ही ‘सेवा’ के लिए मंदिर भेजा था। उनका आरोप है कि उन्होंने 2021 में ही चोरी पकड़कर चंपत राय और गोपाल राव को बताया था, और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें ही हटा दिया गया। ऐसे में पाँच साल तक चोरी में चंपत राय और गोपाल राव की भागीदारी कैसे नहीं है? क्या यह ऊपर से नीचे तक मिलीभगत करके चोरी और लूट का पुख़्ता प्रमाण नहीं है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निर्माण कार्य देखने वाले इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने भी आरोप लगाया था कि ट्रस्ट ऑफिस के काम में 40 प्रतिशत कमीशन मांगा गया। उनका दावा है कि उन्होंने चंपत राय को इसकी ऑडियो सुनाई और उसके बाद उन्हें ही प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। क्या चंपत राय से इस बारे में सीधा सवाल जवाब किया गया? जब गड़बड़ी की सूचना उन्हें पहले से थी, तो चार्जशीट में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव आरोपी की जगह गवाह कैसे बन गए? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी अनुकल्प मिश्रा का बजरंग दल और आरएसएस शाखा से जुड़ाव रहा है। 30 अप्रैल 2026 को उनकी भागवत कथा में खुद चंपत राय पहुंचे थे। क्या यह चोरों को सीधा ऊपरी सरंक्षण नहीं है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गिनती स्टाफ के प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव अपने घर पर शाखा लगाते थे। SIT ने उन्हें दानपात्र की चाबियां अनधिकृत लोगों तक पहुंचाने का कथित रूप से ज़िम्मेदार माना है। आरोप है कि आरोपी टिन्नू यादव चंपत राय के ड्राइवर थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुजारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकले, चयन समिति बनी और प्रशिक्षण समिति बनी। लेकिन जिस गिनती कक्ष में करोड़ों रुपए हर हफ्ते आते थे, वहां न विज्ञापन निकला, न इंटरव्यू हुआ। जिन लोगों ने बंदरबाँट करके अपने-अपने करीबियों को वहां बैठाया, क्या उन्हें आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए था? 5 फरवरी 2020 को PM मोदी ने लोकसभा में खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, जिसके लिए पूरी प्रक्रिया गोपनीय ढंग से उन्होंने स्वयं की और उसके चयन मापदंड और चर्चा बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक पटल पर नहीं है। श्रेय लेने और फोटो खिंचवाने में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब आगे रहे, पर चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार चुप क्यों हैं? मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कहा था कि ट्रस्ट की अपील पर सरकार ने SIT बनाई। क्या यह सही नहीं है कि पहली SIT की रिपोर्ट उसी ट्रस्ट को सौंप दी गई, जिसके पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे? जब वह रिपोर्ट जनता की नज़र में संदिग्ध लोगों से साझा हो गई है तो जनता से क्यों छिपाई जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सभी संदिग्ध व्यक्तियों और आरोपितों के तार भाजपा, आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद से ही क्यों जुड़े हुए हैं? अब जवाबदेही केवल गिरफ्तार आठ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह सकती। मंदिर के निर्माण, संचालन और चढ़ावे की पूरी व्यवस्था से जुड़े हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। कांग्रेस की मांग है कि पूरे वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं, जांच का दायरा बढ़ाया जाए और दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो। भगवान श्रीराम के नाम पर मिले दान और चढ़ावे का पूरा हिसाब देश को देना होगा। कोई पद, राजनीतिक पहुंच या संगठनात्मक संरक्षण किसी को जवाबदेही से बचा नहीं सकता।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 11, 2026
রবিবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ সমাজমাধ্যমে একাধিক প্রশ্ন তুলে ধরেন । তাঁর বক্তব্য, রামমন্দির কোটি কোটি ভারতীয়ের বিশ্বাস ও আবেগের প্রতীক । সেখানে ভক্তদের দেওয়া প্রতিটি টাকার হিসাব থাকা প্রয়োজন । কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই জবাবদিহির ঊর্ধ্বে থাকতে পারে না । তাঁর কটাক্ষ, 'চাঁদা চোরি, আস্থা ধোঁকা!'
একই সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন, 74 হাজার পাতার চার্জশিট জমা পড়লেও চুরির সম্পূর্ণ হিসাব কি তাতে রয়েছে, নাকি আট কর্মীকে অভিযুক্ত করেই তদন্তের পরিসর সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে ?
চার্জশিটের উল্লেখ করে জয়রাম রমেশ দাবি করেন, 2026 সালের 4 জুন রাতে হোয়াটসঅ্যাপে একটি চুরির ভিডিয়ো পৌঁছেছিল মন্দির ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাইয়ের কাছে । সেই ভিডিয়োয় দেখা যায় বাথরুমের মধ্যে 2 লক্ষ 25 হাজার টাকা নগদ রাখা ছিল । সঙ্গে পাঠানো বার্তায় জানানো হয়েছিল, বেশ কয়েক দিন ধরেই এ ধরনের চুরি চলছে । পরদিন, অর্থাৎ 5 জুন চম্পত রাইয়ের বাড়িতে ল্যাপটপে সেই ফুটেজ দেখেছিলেন অনিল মিশ্র, গোপালজি এবং নরেন্দ্রজি । অর্থাৎ ট্রাস্টের শীর্ষকর্তাদের কাছে চুরির প্রমাণ পৌঁছে গিয়েছিল বলেই দাবি কংগ্রেসের ।
কিন্তু তার পরেও কেন এফআইআর দায়ের করতে 21 দিন সময় লাগল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন জয়রাম । তাঁর দেওয়া ঘটনাক্রম অনুযায়ী, 13 জুন রাজ্য সরকার বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করে । 16 থেকে 18 জুনের মধ্যে তিনজন পৃথক ব্যক্তি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন । 23 জুন সিটের প্রাথমিক রিপোর্টে আট জনের নাম উঠে আসে । অবশেষে 25 জুন এফআইআর দায়ের এবং গ্রেফতারি শুরু হয় ।
এই দীর্ঘ বিলম্বের কারণ জানতে চেয়েছে কংগ্রেস । জয়রামের প্রশ্ন, "চুরির ভিডিয়ো হাতে আসার পরেও কেন দ্রুত এফআইআর করা হল না ? এই 21 দিনে অভিযুক্তরা পালিয়ে যাননি বা আত্মগোপনও করেননি । তা হলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এত দেরি হল কেন ?"
চার্জশিটে আরও উল্লেখ রয়েছে, অভিযুক্তদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া টাকা ও গয়না উদ্ধার করা হয় । সেই সময় উপস্থিত ছিলেন চম্পত রাই, গোবিন্দ গিরি এবং ট্রাস্টের অন্য কর্মীরা । অথচ চম্পত রাই, অনিল মিশ্র এবং গোপাল রাওকে অভিযুক্তের তালিকায় না রেখে সাক্ষী হিসেবে রাখা হয়েছে বলে দাবি জয়রামের । চার্জশিটে যথাক্রমে 18, 17 এবং 19 নম্বর সাক্ষী হিসেবে তাঁদের নাম রয়েছে ।
কংগ্রেসের বক্তব্য, কে অভিযুক্ত আর কে সাক্ষী, সেটাই মূল প্রশ্ন নয় । যাঁদের কাছে চুরির প্রমাণ পৌঁছেছিল এবং যাঁদের উপস্থিতিতে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার হয়েছিল, তাঁদের ভূমিকা কতটা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হয়েছে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ ।
এর পাশাপাশি রামমন্দির ট্রাস্টের জমি কেনাবেচা নিয়েও পুরনো বিতর্ক উসকে দিয়েছে কংগ্রেস । 2021 সালে অভিযোগ উঠেছিল, 2 কোটি টাকায় কেনা একটি জমি মাত্র 10 মিনিটের মধ্যে ট্রাস্টের কাছে 18.5 কোটি টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল । ওই জমি কেনার ক্ষেত্রে ট্রাস্টের হয়ে দায়িত্ব সামলেছিলেন চম্পত রাই । অনিল মিশ্র ছিলেন লেনদেনের সাক্ষী । সেই সময় এই জমি কেনাবেচার তদন্ত সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে করার দাবি জানিয়েছিল কংগ্রেস । দলের নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরাও 2021 সালের ডিসেম্বরে একই দাবি তুলেছিলেন ।
জয়রামের অভিযোগ, সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেও সেই কমিটির রিপোর্ট আজও প্রকাশ্যে আসেনি । 2026 সালের জুলাইয়ে জমি সংক্রান্ত লেনদেনের তদন্ত ফের শুরু হয়েছে এবং চম্পত রাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছিল । তা হলে সেই তদন্তের পরিণতি কী হল ? জমি কেনাবেচা সংক্রান্ত অভিযোগের কোনও উল্লেখ বা নিষ্পত্তি কি চার্জশিটে রয়েছে ?
চার্জশিটে মোট 304টি চুরির ঘটনার উল্লেখ রয়েছে বলেও দাবি করেছেন জয়রাম । কিন্তু সেই ঘটনাগুলির তারিখ ও সময় অনুযায়ী সিসিটিভি ফুটেজের বিস্তারিত বিবরণ কেন প্রকাশ করা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস । তদন্তের সময়সীমা কত দিনের ফুটেজের উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়েছে, আট কর্মীর বাইরে ট্রাস্টের অন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হয়েছিল কি না, সেই তথ্যও জনসমক্ষে আনার দাবি জানানো হয়েছে ।
কংগ্রেসের দাবি, শুধু আট কর্মীর বিরুদ্ধে তদন্ত করলেই চলবে না । ট্রাস্টের কাজকর্ম এবং প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তির ভূমিকা খতিয়ে দেখতে হবে । সিটের তদন্তপ্রক্রিয়া নিয়েও স্বাধীন তদন্ত হওয়া প্রয়োজন । সেই তদন্ত সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে চালিয়ে রিপোর্ট সরাসরি শীর্ষ আদালতে জমা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন জয়রাম ।
রামমন্দিরে ভক্তদের দেওয়া নগদ অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী আত্মসাৎ এবং চুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করেই এই মামলা । রাজ্য সরকারের গঠিত সিটের প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে 25 জুন এফআইআর দায়েরের পর আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল । এবার 74 হাজার পাতার চার্জশিট জমা পড়ার পরেও তদন্তের পরিধি ও স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস । তবে এগুলি বিরোধী দলের তোলা অভিযোগ ও প্রশ্ন; তদন্তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে প্রামাণ্য তথ্য ও বিচারপ্রক্রিয়ার উপর ।