এপস্টিন বিতর্ক ! AI শীর্ষ সম্মেলনে বিল গেটসের ভাষণ নিয়ে ধোঁয়াশা

এপস্টিন বিতর্ক ! AI শীর্ষ সম্মেলনে বিল গেটসের ভাষণ নিয়ে ধোঁয়াশা
নয়াদিল্লিতে এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে বিল গেটস থাকছেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে ৷ কুখ্যাত যৌন অপরাধী এপস্টিনের নথিতে নাম-থাকা নিয়েই বিতর্ক ৷
By PTI
Published : February 17, 2026 at 2:56 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 ফেব্রুয়ারি: মাইক্রোসফ্ট-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস কি AI শীর্ষ সম্মেলনে আসছেন ? মঙ্গলবার এনিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে ৷ সরকারি সূত্রে খবর, তিনি এই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন না ৷ অন্যদিকে গেটস ফাউন্ডেশন-এর এক মুখপাত্র ঠিক উল্টো তথ্য দিয়েছেন, বিল গেটস আসবেন ৷ মার্কিন যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের মেইলে তাঁর নাম থাকার কারণেই হয়তো তিনি উপস্থিতি এড়িয়ে যাবেন, জানিয়েছে সরকারি সূত্র ৷
গতকাল নয়াদিল্লিতে এআই সামিটের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বিদেশ মন্ত্রকের সূত্রে খবর, 16-20 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা এই সামিটে ভুটান, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ফ্রান্স-সহ 20টি দেশের রাষ্ট্রনায়কদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ এছাড়া 45টি দেশের মন্ত্রীদের প্রতিনিধি দল যোগ দিচ্ছেন এআই সামিটে ৷ পাশাপাশি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এবং একাধিক আন্তর্জাতিক সংগঠনের শীর্ষ স্থানীয় আধিকারিকরা কৃত্রিম মেধা নিয়ে এই সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসছেন ৷
বিশ্বের তাবড় প্রযুক্তিবিদ থেকে শিল্পপতি, নীতি প্রণয়নকারী, প্রতিষ্ঠাতারা এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে যোগ দিচ্ছেন ৷ এদিকে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ওয়েবসাইটে বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের তথা মাইক্রোসফ্ট-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের নাম-না থাকায় ধন্দে পড়েন অনেকে ৷
সরকারি সূত্র জানান, বিল গেটস এই সম্মেলনে থাকছেন না ৷ কিন্তু গেটস ফাউন্ডেশন-এর এক মুখপাত্র সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেন, "বিল গেটস এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে আসবেন ৷ নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী তিনি হাজির হবেন ৷" 19 ফেব্রুয়ারি সকাল 11.50 মিনিটে তাঁর বক্তৃতা করার কথা রয়েছে ৷
এদিকে সরকারি সূত্রের দাবি, সম্প্রতি প্রকাশিত এপস্টিন নথিতে গেটস-এর নাম থাকার কারণে হয়তো তিনি আসবেন না ৷ আমেরিকার কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের লক্ষ লক্ষ পাতার মেল, ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে আমেরিকার বিচার বিভাগ ৷ সেখানে বিল গেটসের নাম পাওয়া গিয়েছে ৷