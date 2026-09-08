প্রধানমন্ত্রীর মানহানি, রাহুলকে সমনের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট
ফ্রান্স থেকে রাফাল কেনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে 'চোরেদের কম্যান্ডার' বলেছিলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন বিজেপি কর্মী ৷
By PTI
Published : September 8, 2026 at 1:55 PM IST
মুম্বই, 8 সেপ্টেম্বর: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে তলবের বিরুদ্ধে করা আবেদন খারিজ করে দিল বম্বে হাইকোর্ট ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে 'কম্যান্ডার-ইন-থিফ' অর্থাৎ 'চোরেদের কম্যান্ডার' বলে অভিহিত করেন কংগ্রেস সাংসদ ৷ এই মন্তব্যে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হয় 2019 সালে ৷
এই মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট রাহুল গান্ধিকে হাজিরার সমন পাঠায় ৷ এর বিরুদ্ধে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন রাহুল ৷ মঙ্গলবার এই মামলায় বিচারপতি এনআর বোরকারের একক বেঞ্চ ম্যাজিস্ট্রেটের সমনের নোটিশ খারিজের আবেদন নাকচ করে দেয় ৷ এর সঙ্গে অবশ্য আদালত 2021 সালের নির্দেশ অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের তলবের সময় পিছিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছে ৷ এই ছ'সপ্তাহ সময়ের মধ্যে রাহুল গান্ধি সুপ্রিম কোর্টে আপিল করতে পারবেন ৷
বিচারপতি এনআর বোরকারের পর্যবেক্ষণ, ম্যাজিস্ট্রেটের সমন পাঠানোর নির্দেশে কোনও বেআইনি কিছু নেই ৷ তাই এই নির্দেশে হস্তক্ষেপ করার কারণ দেখছে না আদালত ৷ আদালত জানায়, "এই আদেশে আদালত কোনও ত্রুটি খুঁজে পায়নি ৷ তাই, আবেদন খারিজ করা হল ৷"
2018 সালে ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের রাফাল যুদ্ধ বিমান কেনার চুক্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷ রাজস্থানের একটি জনসভা থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে 'কম্যান্ডার-ইন-থিফ' অর্থাৎ 'চোরেদের প্রধান কম্যান্ডার' বলে কটাক্ষ করেন ৷ তাঁর এহেন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এমএইচ শ্রীশ্রীমল নামের এক ব্যক্তি মানহানির মামলা দায়ের করেন ৷ তিনি নিজেকে শাসকদল বিজেপির সদস্য বলে দাবি করেন ৷ এই মামলায় 2019 সালের 28 অগস্ট রাহুলকে হাজির হওয়ার সমন পাঠায় গিরগাঁও-এর ম্যাজিস্ট্রেট ৷
2021 সালে বম্বে হাইকোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে মানহানির মামলায় শুনানির দিন পিছিয়ে দিতে নির্দেশ দেয় ৷ অর্থাৎ কংগ্রেস নেতাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজিরা না দিলেও চলবে ৷ মামলাকারী শ্রীশ্রীমলের অভিযোগ, 2018 সালে রাজস্থানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অসম্মান করেছেন রাহুল গান্ধি ৷
এদিন কংগ্রেস সাংসদের তরফে আইনজীবী সুদীপ পাসবোলা এবং কুশল মোর সওয়াল করেন, এই অভিযোগের কোনও গুরুত্ব নেই ৷ অভিযোগকারীর এই মামলা দায়েরের কোনও আইনি অধিকার নেই ৷ অভিযোগকারী ক্ষতিগ্রস্ত পার্টি নন, তাই তিনি এই ধরনের অভিযোগ দায়ের করতে পারেন না ৷
এদিকে শ্রীশ্রীমল অভিযোগ করেছেন, শুধু জনসভাতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে 'কম্যান্ডার-ইন-থিফ' অর্থাৎ 'চোরেদের প্রধান কম্যান্ডার' বলে থামেননি রাহুল ৷ এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টেও তিনি প্রধানমন্ত্রী 'কম্যান্ডার-ইন-থিফ' বলে দাগিয়েছেন ৷ এই বিবৃতি অনুযায়ী, বিজেপির সব সদস্য এবং দেশের সব নাগরিক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে জড়িত ৷ অতএব, তাঁকে চোর বলার অর্থ সবাইকে চোর বলে দাগিয়ে দেওয়া ৷