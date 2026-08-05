মোদিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য: নয়ডার কিশোরীর বিরুদ্ধে করা অভিযোগ প্রত্যাহার, বেপাত্তা পরিবার

মোদিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য: নয়ডার কিশোরীর বিরুদ্ধে করা অভিযোগ প্রত্যাহার, বেপাত্তা পরিবার
সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী স্মৃতি সিং জানিয়েছেন, কিশোরী-সহ অভিযুক্ত মেয়েরা সকলেই ক্ষমা চেয়েছে ৷ তাই তাদের বিরুদ্ধে আটটি মামলাই প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তিনি ।
Published : August 5, 2026 at 4:20 PM IST
নয়ডা, 5 অগস্ট: ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) এক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে 15 বছরের কিশোরীর বিরুদ্ধে ৷ সেটি তুলে নিয়েছেন অভিযোগকারী । তিনি জানিয়েছেন, ওই কিশোরী ক্ষমা চেয়ে নেওয়ায় এবং প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়ায়, তিনি আর এই বিষয়টি নিয়ে এগোতে চান না ।
ওই কিশোরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন গাজিয়াবাদের বসুন্ধরার বাসিন্দা তথা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী স্মৃতি সিং ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি জানান, শুরুতে আটজন কিশোরীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে নয়ডার ওই কিশোরী ছিল সবার আগে । তিনি আরও জানান, নয়ডার এক্সপ্রেসওয়ে থানায় তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে 29 জুলাই একটি 'জিরো এফআইআর' নথিভুক্ত করা হয়েছিল । ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর বিভিন্ন ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল ।
স্মৃতি সিং বলেন, "প্রধানমন্ত্রী ক্ষমা করে দেওয়ার আহ্বান জানানোর পর নয়ডার কিশোরী-সহ সংশ্লিষ্ট মেয়েরা ক্ষমা চেয়ে ভিডিয়ো আপলোড করে । আমিও একটি ভিডিয়োতে বলেছিলাম যে, মেয়েরা যদি ক্ষমা চায় তবে আমি আমার অভিযোগ তুলে নেব ।" তিনি জানান, পরবর্তী সময়ে বাকি মেয়েরাও ক্ষমা চেয়ে নেয় এবং তিনি আটটি মামলাতেই নিজের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন । স্মৃতি সিং আরও বলেন, "যেহেতু প্রধানমন্ত্রী তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাই আমিও বিষয়টি আর এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই না । আমি দিল্লি পুলিশ ও ক্রাইম ব্রাঞ্চকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছি ।"
এদিকে যে আবাসনটিতে ওই কিশোরী ও তার মা থাকতেন, সেখানকার নিরাপত্তারক্ষী ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা জানান, তাঁরা বাড়িতে নেই । এক নিরাপত্তারক্ষী বলেন, "ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই পরিবারটি লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল । দিল্লি ও নয়ডা পুলিশের কর্মীরা কয়েকবার তাদের বাসভবনে গিয়েছিল ৷" নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা জানিয়েছেন, পরিবারটি বর্তমানে কোথায় রয়েছে, সে সম্পর্কে তাঁরা কিছু জানেন না ।
কিশোরীর পরিবারের পক্ষ থেকে করা 'নিগ্রহ ও হেনস্তা'-র অভিযোগ প্রসঙ্গে নয়ডার এক্সপ্রেসওয়ে থানার এক আধিকারিক বলেন, "হাউজিং সোসাইটির ভেতরে কিংবা ওই থানার আওতাধীন অন্য কোনও এলাকায় পরিবারটি কোনও ধরনের হেনস্তার শিকার হয়েছে-এমন কোনও তথ্য আমাদের কাছে আসেনি । যদিও অভিযোগ পাওয়ার দিনই নয়ডা পুলিশ একটি 'জিরো এফআইআর' নথিভুক্ত করে এবং তা দিল্লি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে ৷ কারণ, অভিযোগ অনুযায়ী ঘটনাটি দেশের রাজধানীতেই ঘটেছিল । এরপর থেকে পরিবারটি আমাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করেনি এবং স্থানীয় পুলিশের কাছেও কোনও তথ্য বা অভিযোগ জানায়নি ৷ পরিবারটি হয়তো সাময়িকভাবে পার্শ্ববর্তী হরিয়ানার ফরিদাবাদে চলে গিয়েছে ।"
এর কয়েক দিন আগে ওই কিশোরীর মা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে তাঁর মেয়েকে ক্ষমা করে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন । তিনি বলেছিলেন যে, পরিবারটি বারবার ক্ষমা চেয়েছে এবং বিক্ষোভ চলাকালে ওই নাবালিকা প্রভাবিত হয়েছিল । তিনি পরে জানান, প্রকাশ্যে তাঁর মেয়েকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ । তিনি মোদিকে 10 থেকে 20 বছর বয়সি শিশুদের জন্য ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকের মতো সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার সীমিত করার বিষয়টি বিবেচনা করার আহ্বান জানান ।
তিনি বলেন, "অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখা উচিত, কারণ তারা সহজেই প্রভাবিত হতে পারে ।" তিনি আরও অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়ের মন্তব্যের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর পরিবার ক্ষমা চায় ৷ তারপরেও পুলিশ বারবার তাঁদের বাড়িতে এসেছিল । তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপের আবেদন জানান এবং অভিযোগ করেন, এফআইআর-এ তাঁর মেয়ের যে বয়স উল্লেখ করা হয়েছে তা ভুল । তিনি জানান, তাঁর মেয়ের বয়স 15 বছর এবং তিনি মেয়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন, যাতে সে শান্তিতে বসবাস করতে পারে ।
কিশোরীর আইনজীবী অনিল কুমার জানান, মেয়েটি একজন নাবালিকা । তিনি দাবি করেন, অভিযোগে ভুলবশত তাকে একটি স্যালুনে কর্মরত 25 বছর বয়সি নারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । তিনি বলেন, "উপযুক্ত প্রাথমিক তথ্য যাচাই-বাছাই ছাড়াই এফআইআরটি দায়ের করা হয়েছিল ৷ যদি তা করা হত, তবে আদৌ কোনও এফআইআর দায়েরই হত না ।"
দিল্লির যন্তর মন্তরে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র নেতৃত্বে আয়োজিত এক বিক্ষোভ চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এক কিশোরীর আপত্তিকর ভাষা ব্যবহারের একটি ভিডিয়ো সম্প্রতি ভাইরাল হয় ৷ তারপর এই বিতর্কের সূত্রপাত হয় । প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং শিক্ষাব্যবস্থায় কথিত অনিয়মের প্রতিবাদে আয়োজিত ওই বিক্ষোভে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি জানানো হয়েছিল ৷ তিনি পরবর্তীতে পদত্যাগও করেন ।
পরবর্তীতে ওই কিশোরী সোশাল মিডিয়ায় একটি ক্ষমা চাওয়ার ভিডিয়োও প্রকাশ করেন । সেখানে সে জানায় যে, প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং এ ঘটনায় সে অত্যন্ত লজ্জিত ও বিব্রত । সে আরও বলে, এটিই ছিল তার প্রথম ও শেষ ভুল । এরপর প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, তাঁকে ও তাঁর প্রয়াত মাকে নিয়ে যারা আপত্তিকর মন্তব্য করেছিল, তিনি কিশোরী-সহ সেই সব শিক্ষার্থীদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন । তিনি আরও যোগ করেন, তাদের শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে সঠিক পথে পরিচালিত করা উচিত ।
দিল্লি পুলিশের সূত্র সোমবার জানিয়েছিল, 'জিরো এফআইআর'টি এখনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সেটিকে এখনও নিয়মিত এফআইআর-এ রূপান্তরিত করা হয়নি । তারা এ-ও স্পষ্ট করেছে যে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দিল্লিতে আলাদা কোনও এফআইআর দায়ের করা হয়নি ।