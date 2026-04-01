ফের বাড়ল এলপিজি সিলিন্ডারের দাম
দাম বৃদ্ধির পর কলকাতায় বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম হল 2,208 টাকা ৷ গত মার্চেই 19 কেজির সিলিন্ডারের দাম 114 টাকা বাড়ানো হয়েছিল ।
By PTI
Published : April 1, 2026 at 7:36 AM IST
নয়াদিল্লি, 1 এপ্রিল: গ্যাসের আকালের মাঝেই এক মাসের ব্যবধানে ফের বাড়ল সিলিন্ডারের দাম ৷ বুধবার থেকেই নয়া দাম কার্যকর হবে বলে
খবর ৷ এবার বাণিজ্যিক এলপিজি (LPG)-র দাম 195.50 টাকা বাড়ানো হয়েছে । যদিও গৃহস্থালির রান্নার গ্যাসের দামে কোনও হেরফের হয়নি ৷ পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়ে গিয়েছে ৷ আর তার জেরেই এই দাম বৃদ্ধির বলে জানানো হয়েছে সরকারের তরফে ।
রাষ্ট্রায়ত্ত তৈল সংস্থাগুলির তথ্য অনুযায়ী, দিল্লিতে এই মুহূর্তে 19 কেজি ওজনের একটি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম দাঁড়িয়েছে 2,078.50 টাকা । অন্যদিকে, দাম বৃদ্ধির পর কলকাতায় বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম হয়েছে 2,208 টাকা ৷ গত 1 মার্চ 19 কেজি ওজনের প্রতি সিলিন্ডারের দাম 114.50 টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছিল । এরপর 1 এপ্রিল থেকে ফের বাড়ানো হল গ্যাসের দাম ৷ গৃহস্থালি রান্নার গ্যাস বা এলপিজি-র দাম অবশ্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে । গত 7 মার্চ 14.2 কেজি ওজনের গৃহস্থালি রান্নার গ্যাস প্রতি সিলিন্ডারের দাম 60 টাকা বাড়ানো হয়েছিল । বর্তমানে দিল্লিতে 14.2 কেজি ওজনের সিলিন্ডারের দাম 913 টাকা ।
রাষ্ট্রায়ত্ত তৈল সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, ভারত পেট্রোলিয়াম এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম প্রতি মাসের প্রথম দিনে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং বিনিময় হারের উপর ভিত্তি করে এটিএফ (ATF) ও এলপিজি-র দাম সংশোধন বা পুনর্বিন্যাস করে থাকে । পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার পর থেকে বিশ্ববাজারে তেলের দাম প্রায় 50 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । যদিও গত বছরের মার্চ মাসে প্রতি লিটারে 2 টাকা কমানোর পর থেকে পেট্রল ও ডিজেলের দাম এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে দেশে ।
বর্তমানে দিল্লিতে প্রতি লিটার পেট্রলের দাম 94.72 টাকা এবং ডিজেলের দাম 87.62 টাকা । অন্যান্য রাজ্যেও 100 টাকার ঘরেই রয়েছে পেট্রল, ডিজেলের দাম ৷ পরিসংখ্যান বলছে, ভারতে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম প্রতি মাসেই বাড়ানো বা কমানো হচ্ছে । তেল সংস্থাগুলির দাবি, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দর, বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্য এবং মুদ্রা বিনিময় হারের ওঠানামার উপর ভিত্তি করেই এই মূল্যায়ন করা হয় । 2025 সালের অক্টোবর মাসে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম প্রতি সিলিন্ডারে প্রায় 15 টাকা বেড়েছিল । নভেম্বর মাসে সামান্য স্বস্তি মিললেও দাম কমেছিল মাত্র পাঁচ টাকা । এপ্রিলের শুরুর দিনেই ফের বাড়ল দাম ৷