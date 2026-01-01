বছরের প্রথম দিনেই ধাক্কা, সারা দেশে বাড়ল গ্যাসের দাম
নববর্ষের প্রথম দিনে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পেল ৷ তৈল বিপণনকারী কোম্পানিগুলি গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করেছে বলে জানা গিয়েছে ৷
By ANI
Published : January 1, 2026 at 2:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 জানুয়ারি: বছরের প্রথম দিনেই দাম বাড়ল গ্যাসের ৷ 19 কেজির বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের দাম এক ধাক্কায় 111 টাকা বৃদ্ধি পেল ৷ ফলে নববর্ষে উৎসবের মরশুমে সারা দেশে রেস্তোরাঁ, হোটেলগুলিকে বাড়তি টাকা গুনতে হবে ৷ 1 জানুয়ারি থেকে এই বর্ধিত মূল্য কার্যকর হচ্ছে ৷ এর আগে ডিসেম্বরের 1 তারিখে 19 কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম 10-11 টাকা কমানো হয়েছিল ৷
মেট্রো শহরগুলিতে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের বর্ধিত দাম
তৈল বিপণনকারী কোম্পানিগুলি গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করায় দেশের বাজারে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ল বলে খবর ৷ দাম বৃদ্ধির পর দিল্লিতে একটি 19 কেজি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়ে দাঁড়াল 1 হাজার 691 টাকা 50 পয়সা ৷ কলকাতায় নতুন দাম হল 1 হাজার 795 টাকা, মুম্বইয়ে 1 হাজার 531 টাকা 50 পয়সা এবং চেন্নাইয়ে 1 হাজার 739 টাকা 50 পয়সা ৷
বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডারের পাশাপাশি 5 কেজি ফ্রি ট্রেড এলপিজি (এফটিএল) সিলিন্ডারের দাম 27 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ কিন্তু গৃহস্থের রান্নাঘরের 14.2 কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন নেই ৷ তাই মধ্যবিত্তের জন্য নতুন বছরের শুরুটা অস্বস্তি দিয়ে হল না ৷ বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে বড় প্রভাব পড়বে হোটেল সেক্টর এবং এই ব্যবসায় ৷ কাজেই হোটেল-রেস্তোরাঁ বা খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থাগুলি খাবারের দাম বৃদ্ধি করতে পারে বলে আশঙ্কা ৷
গত 8 অগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট 12টি পর্যায়ে মোট 30 হাজার কোটি টাকা তৈল বিপণনকারী কোম্পানিগুলিকে ভরতুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ৷ বিশ্বের বাজারে গ্যাসের দাম বাড়লেও তার প্রভাব যেন দেশের মাটিতে না পড়ে, তাই এই পদক্ষেপ ৷ কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এই সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন ৷ কিন্তু তার পরেও বছরের শুরুতে দাম বৃদ্ধি ছোট-খাটো ব্যবসায়ী থেকে বড় রেস্তোরাঁর জন্য বড় ধাক্কা ৷
গত লোকসভা নির্বাচনের আগে 2024 সালের মার্চে গৃহস্থের 14.2 কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমানোর কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এরপর একবারই এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ৷
উল্লেখ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তৈল বিপণন কোম্পানি- ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (IOC), ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (BPCL) এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (HPCL), প্রতি মাসের প্রথম দিনে বিমান টারবাইন জ্বালানি (ATF) এবং LPG-এর দাম সংশোধন করে ৷