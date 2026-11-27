ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে, পথের কাঁটা শুল্ক; ঘোষণা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর
India US Trade Deal: আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছে ৷ ফের জানালেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী ৷ কিন্তু থমকে যাচ্ছে কেন ?
By PTI
Published : November 27, 2026 at 3:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 নভেম্বর: মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি একেবারে শেষের পথে ৷ হয়েই এসেছে বলে শুক্রবার জানালেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ৷ এই চুক্তি সম্পন্ন করার এবং এর রোডম্যাপ চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলছে ৷ এর আগে চুক্তি নিয়ে সমঝোতা হয়েছে এবং এবার সেটা রূপায়িত হচ্ছে ৷
এদিন সকালে ইন্ডিয়া ডেট ক্যাপিটাল সামিট 2026-এ ভার্চুয়ালি অংশ নিয়েছিলেন পীযূষ গোয়েল ৷ সেখানে তিনি বলেন, "আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে ৷ প্রক্রিয়া এবং তা রূপায়ণের পথ আগেই হয়ে গিয়েছিল ৷ এবার তাকে একটা আকার দেওয়ার কাজ চলছে ৷"
আমেরিকার ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভস (ইউএসটিআর)-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ৷ এই রিপোর্টে আমেরিকার বাণিজ্য দলের প্রতিনিধিরা ভারত থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে ৷ এবার দুই দেশ বাণিজ্য চুক্তিতে সম্মত হলে তখন সেই শুল্ক 17 শতাংশ করা যেতে পারে, যার ফলে ভারত এশিয়ার অন্যান্য প্রতিযোগী দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে ৷
তবে এই প্রথমবার নয়, বিভিন্ন সময়ে ভারত-আমেরিকা চুক্তির সমঝোতা প্রায় শেষের পথে বলে জানানো হয়েছে ৷ শুধু আমেরিকার শুল্কের ফ্রেমওয়ার্কে স্বাক্ষর করা বাকি বলা হয়েছে ৷ এও জানানো হয়েছে, ভারত তার প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় কিছু বেশি সুযোগ-সুবিধe পেতে চলেছে ৷
এই তুলনায় বেশি সুযোগ-সুবিধার অর্থ ভারতীয় পণ্যে আমেরিকার আমদানি শুল্ক কম হওয়া এবং বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও চিনের মতো দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় একটা ভালো বাজার পাওয়া ৷
ওয়াকিবহাল মহলের আশা, ইউএসটিআর (USTR)-এর 301 ধারা বিষয়ক প্রতিবেদনটি আগামী কয়েক সপ্তাহে চুক্তিটি নিয়ে নিবিড় আলোচনার সূচনা ঘটাতে পারে ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানান, ভারতের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চলতি বছরের শেষেই স্বাক্ষরিত হবে ৷ আগামী মার্চ বা এপ্রিলে চুক্তি কার্যকর হবে ৷
তিনি আরও বলেন, "বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও, চলতি অর্থবছরে দেশটির পণ্য ও পরিষেবা রফতানি এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে রয়েছে ৷"
পীযূষ বলেন, "আমরা আজ যে পৃথিবীতে বাস করছি, তা আগে থেকে অনুমান করা হয়তো কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না— এমনকী 'বাবা বাগেশ্বর'-র পক্ষেও নয় ৷ দু'টি যুদ্ধ, আবারও তেলের দামের আকস্মিক ওঠানামা, শুল্ক ও বিশ্ব বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধে নিয়ে তৈরি হওয়া নানা অনিশ্চয়তা, পণ্য পরিবহণের সমুদ্রপথগুলি কখনও বন্ধ আবার কখনও খুলে দেওয়া, এবং বিমানবন্দরগুলিতে বিচ্ছিন্ন হামলার ফলে আকাশপথে যাতায়াত ব্যাহত হওয়া-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ৷"
তবে, বিশ্বজুড়ে এত অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও গোয়েল বলেন, "আমার মনে হয় একটি বিষয় অপরিবর্তিত ছিল-আর তা হল ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির উপর বিশ্বের আস্থা ৷ আর আমরা সেই আস্থার মর্যাদা রেখেছি ৷ প্রথম ত্রৈমাসিকে আমরা 7.8 শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধি অর্জন করেছি ৷"
পীযূষ জানান, এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই ভারত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করছে এবং জিএসটি (GST) ব্যবস্থাকে আরও সহজ করার লক্ষ্যে সংস্কার চালাচ্ছে ৷ মন্ত্রীর সংযোজন, ভারতীয় অর্থনীতির আকার ও পরিধি বিবেচনা করলে, তেলের দামে কয়েক ডলারের ওঠানামা আগামী 20-30 বছরে দেশটির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে না ৷