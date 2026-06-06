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ফিরোজপুরে পিকআপ ভ্যান ও ট্রেলারের সংঘর্ষ, মৃত্যু শিশু-সহ 9 জনের

এরা সকলেই পরিবারের এক সদস্যের চিতাভস্ম বিসর্জনের জন্য ডেরা বিয়াস যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

Ferozepur accident
পিকআপ ভ্যান ও ট্রেলারের সংঘর্ষ, মৃত্যু শিশু-সহ 9 জনের (প্রতীকী ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 6, 2026 at 3:01 PM IST

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ফিরোজপুর (পঞ্জাব), 6 মে: ফাজিলকা-ফিরোজপুর সড়কে পিকআপ ভ্য়ান ও ট্রেলারের মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ গেল বেশ কয়েকজনের ৷ দুর্ঘটনায় নয় জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। আহতদের স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ গুরুতর আহতদের ফরিদকোটে স্থানান্তর করা হয়েছে। নিহতরা সকলেই ফাজিলকার জালালাবাদ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, এরা সকলেই পরিবারের এক সদস্যের চিতাভস্ম বিসর্জনের জন্য ডেরা বিয়াস যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গিয়েছে, জালালাবাদের একটি পরিবারের সদস্যরা পরিবারের এক বয়স্ক ব্যক্তির চিতাভস্ম বিসর্জনের জন্য ডেরা বিয়াস যাচ্ছিলেন। ওই গাড়িতে মহিলা, পুরুষ ও শিশু-সহ প্রায় 27 জন যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনায় পাঁচ জন মহিলা, তিন জন পুরুষ এবং এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে ৷ প্রায় 15 জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলেও খবর। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। নিহতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, তাঁরা ভোর চারটে নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডেরা বিয়াসের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। কেউ ভাবতেও পারেননি যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদ্দেশে শুরু হওয়া এই যাত্রা এমন মর্মান্তিক পরিণতির দিকে গড়াবে। দুর্ঘটনায় পরিবারের অভিভাবক-সহ বেশ কয়েকজন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পিকআপ ভ্যানটিতে প্রায় 25 জন যাত্রী ছিলেন ৷ তাঁরা সকলেই জালালাবাদ থেকে অমৃতসরের বিয়াস যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনায় আহতদের ফিরোজপুরের সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গুরুতর আহতদের ফরিদকোটের গুরু গোবিন্দ সিং মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করছে ৷ দুর্ঘটনার বিষয়ে এফআইআর (FIR) দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। একই পরিবারের এতজন সদস্যের মৃত্যুতে পুরো এলাকায় শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ফিরোজপুর-ফাজিলকা জাতীয় মহাসড়কে ঘটা এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা মুহূর্তের মধ্যেই একটি সুখী পরিবারের সব আনন্দ ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান শুরু করেছে ৷

TAGGED:

ROAD ACCIDENT FEROZPUR
COLLISION PICKUP TRUCK AND TRAILER
পিকআপ ভ্যান ও ট্রেলারের সংঘর্ষ
দুর্ঘটনা
FEROZEPUR ACCIDENT

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