বিসলেরির জলে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া ! জলপাইগুড়ির পরীক্ষার রিপোর্ট ঘিরে শুরু বিতর্ক
Test report sparks controversy: বিসলেরি অবশ্য জানিয়েছে, পানীয় জলের সুরক্ষাই সংস্থার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার । উৎপাদন প্রক্রিয়ার 10টি ধাপে 90টিরও বেশি গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষা করা হয়।
Published : November 28, 2026 at 9:33 PM IST
জলপাইগুড়ি, 28 নভেম্বর: পানীয় জলের গুণমান নিয়ে প্রশ্নের মুখে দেশের অন্যতম পরিচিত প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রস্তুতকারী সংস্থা বিসলেরি । জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের তেলিপাড়ায় সংস্থার উৎপাদনকেন্দ্রে তৈরি জলের একটি নির্দিষ্ট ব্যাচের নমুনায় কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি মিলেছে বলে অভিযোগ ।
বিষয়টি সামনে আসার পর ওই ব্যাচের জল বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (FSSAI) । ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট ব্যাচের জল বাজার থেকে প্রত্যাহার করেছে সংস্থা । তবে, পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে আপত্তি তুলে পালটা স্বাধীন পরীক্ষাগারের রিপোর্টের ভিত্তিতে পর্যালোচনার দাবি জানিয়েছে বিসলেরি ।
সংস্থার তরফে 28 নভেম্বর প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার তেলিপাড়ার উৎপাদনকেন্দ্রে তৈরি PB201 ব্যাচের প্যাকেটজাত পানীয় জলের নমুনা পরীক্ষার পর এই বিতর্কের সূত্রপাত ।
2026 সালের 12 অগস্ট FSSAI ওই ব্যাচের জল বিক্রি নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেয় । খাদ্য নিরাপত্তা সংস্থার নির্দেশ মেনেই সংশ্লিষ্ট ব্যাচের জল বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিসলেরি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড ।
সংস্থার বিবৃতি অনুযায়ী, প্রাথমিক পরীক্ষাগার এবং রেফারেল পরীক্ষাগার- দুই জায়গাতেই নিয়ন্ত্রক নমুনায় কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতির কথা জানানো হয়েছিল । কিন্তু এই পরীক্ষার ফল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সংস্থা । বিসলেরির দাবি, একই ব্যাচের জলের নমুনা তারা পৃথক ভাবে FSSAI-স্বীকৃত একটি স্বাধীন পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করায় । সেখানে পরীক্ষার রিপোর্টে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া-সহ প্রযোজ্য সমস্ত খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত মানদণ্ড পূরণের কথা জানানো হয়েছে ।
পরবর্তী সময়ে আরও একটি স্বাধীন, FSSAI-স্বীকৃত পরীক্ষাগারেও নমুনা পরীক্ষা করানো হয় । সেখানেও জলের নমুনা নির্ধারিত মান পূরণ করেছে বলে দাবি সংস্থার ।
দু'টি স্বাধীন পরীক্ষাগারের রিপোর্টের সঙ্গে সরকারি পরীক্ষাগারের ফলের এই পার্থক্য কেন, তা খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছে বিসলেরি । নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি, পরীক্ষার প্রযুক্তি, পরীক্ষাগারের পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টের মধ্যে পার্থক্যের সম্ভাব্য কারণগুলি বিস্তারিত ভাবে পর্যালোচনার জন্য FSSAI-কে অনুরোধ করেছে তারা ।
সংস্থার বক্তব্য, গোটা বিষয়টি শিল্পক্ষেত্রে প্রযোজ্য একই মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিচার করা উচিত । এই বিষয়ে খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছে সংস্থা ।
বিষয়টি ঘিরে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের বক্তব্যে তৈরি হয়েছে নতুন প্রশ্ন । স্থানীয় প্রশাসনের একাংশের দাবি, তেলিপাড়ার জল প্রস্তুতকারী সংস্থার বিরুদ্ধে নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট কিংবা কোনও সরকারি নির্দেশের বিষয়ে তাঁদের কাছে এখনও আনুষ্ঠানিক তথ্য পৌঁছয়নি ।
জলপাইগুড়ি জেলাশাসক অদিতি চৌধুরী জানিয়েছেন, তাঁর কাছে এই ধরনের কোনও খবর নেই । সংশ্লিষ্ট কারখানা বন্ধ করার নির্দেশও দেওয়া হয়নি । তবে, বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ।
জলপাইগুড়ি জেলার ডেপুটি সিএমওএইচ (2) রুমি মণ্ডলও জানিয়েছেন, বেলাকোবার জল প্যাকেটজাতকারী সংস্থার বিরুদ্ধে নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট সংক্রান্ত কোনও খবর তাঁদের কাছে আসেনি ।
অন্যদিকে, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নিতাই মণ্ডল জানান, তাঁরাও বিষয়টি শুনেছেন । ব্লকের একটি জল প্যাকেটজাতকারী সংস্থার জলের নমুনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি বলে খবর পেয়েছেন তাঁরা । তবে, সরকারিভাবে এখনও কোনও নির্দেশ আসেনি । নির্দেশ এলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে । তাঁর কথায়, সাধারণ মানুষ যাতে স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জল পান, তা নিশ্চিত করা জরুরি ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেলাকোবা-তেলিপাড়া এলাকায় 2012 সাল থেকে এই জল প্যাকেটজাতকরণের কারখানা চালু রয়েছে । বিভিন্ন সময়ে মালিকানা বদলের পর বর্তমানে কলকাতার একটি বেভারেজ সংস্থা সেখানে জল প্যাকেটজাত করার কাজ করে । ওই কারখানা থেকে বিভিন্ন নামী সংস্থার জন্যও জল সরবরাহ করা হয় বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি ।
কারখানাটিতে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে প্রায় 50 জন কর্মী কাজ করেন । ফলে জলের গুণমান নিয়ে ওঠা প্রশ্নের পাশাপাশি কারখানার ভবিষ্যৎ এবং কর্মীদের কাজের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ।
এদিকে, এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাঁদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । ফলে সরকারি পরীক্ষাগারের রিপোর্ট এবং সংস্থার দাবি করা স্বাধীন পরীক্ষাগারের রিপোর্টের মধ্যে কোনটি চূড়ান্ত ভাবে গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে ।
বিসলেরি অবশ্য তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে, পানীয় জলের সুরক্ষাই সংস্থার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার । উৎপাদন প্রক্রিয়ার 10টি ধাপে 90টিরও বেশি গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষা করা হয় বলে দাবি তাদের ।
কিন্তু তেলিপাড়ায় তৈরি PB201 ব্যাচের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে- বাজারে বিক্রি হওয়া প্যাকেটজাত পানীয় জলের নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত ? আপাতত FSSAI-এর পর্যালোচনা এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপের দিকেই নজর রয়েছে ।