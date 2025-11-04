বিমানবন্দরের কাছে কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণ ! পুলিশ এনকাউন্টারে আহত 3 অভিযুক্ত
তদন্ত শুরু হতেই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কোয়েম্বাটুরের এক মন্দিরে গা ঢাকা দেয় 3 অভিযুক্ত ৷ পুলিশ তাদের ধরতে গেলে পাল্টা হামলা করে অভিযুক্তরা ৷
Published : November 4, 2025 at 1:39 PM IST
কোয়েম্বাটুর, 4 নভেম্বর: বন্ধুর চোখের সামনেই গাড়ি থেকে টেনে হেঁচড়ে নামিয়ে কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণ ! রবিবার রাতে পৈশাচিক ঘটনাটি ঘটে দেশের এক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লাগোয়া এলাকায় ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হওয়ার পর সোমবার পুলিশ এনকাউন্টারে আহত হয় 3 অভিযুক্ত ৷ তদন্ত চলছে ৷
ঘটনায় তীব্র নিন্দা করেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন ৷ এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে তিনি লেখেন, "কোয়েম্বাটুরের অমানবিক ঘটনার নিন্দায় ব্য়বহৃত কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয় ৷ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের চিহ্নিত করে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এক মাসের মধ্যে ঘটনায় চার্জশিট জমা দেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, তাদের যাতে দ্রুত সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া যায়, সেই ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতি হচ্ছে ৷ কিন্তু এই ধরনের বিকৃত পৈশাচিক ঘটনা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে ৷"
கோவையில் இளம்பெண்ணுக்கு நிகழ்ந்த துயரம் மனிதத்தன்மையற்றது; இத்தகைய கொடூர குற்றச் செயல்களைக் கண்டிக்க எந்தக் கடுஞ்சொல்லும் போதாது.— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) November 4, 2025
இதில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, உடனடியாகக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஒரு மாதத்திற்குள் குற்றப்பத்திரிகையைத் தாக்கல் செய்து,…
জানা গিয়েছে, রবিবার রাত সাড়ে 10টা নাগাদ তামিলনাড়ুর পিলামেদুতে কোয়েম্বাটুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিকটবর্তী এলাকায় গাড়ির মধ্যে বন্ধুর সঙ্গে বসে ছিলেন কলেজ পড়ুয়া তরুণী ৷ সেই সময় আচমকাই 3 ব্যক্তি বাইকে করে এসে তাঁদের গাড়ি থেকে নামতে বলে ৷ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে দুই তরফের মধ্যে বচসা শুরু হয় ৷ এরই মধ্যে লোহার রড ও হাসোয়া দিয়ে গাড়ির জানলার কাঁচ ভেঙে দেয় 3 অভিযুক্ত ৷ নির্যাতিতার বন্ধু দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গেলে হাসোয়া দিয়ে তাঁর হাতে এবং মাথায় আঘাত করে দুষ্কৃতীরা ৷
গভীর যন্ত্রণায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তরুণ ৷ জ্ঞান হারান তিনি ৷ এরপর ওই তরুণীকে গাড়ি থেকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে 3 অভিযুক্ত বলে অভিযোগ ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত 2টো নাগাদ আহত তরুণের জ্ঞান ফেরার পর তিনি পুলিশে খবর দেন ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দু'জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এরপর নির্যাতিত তরুণের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ ৷ এদিকে ঘটনাটি সামনে আসতেই রাজ্যজুড়ে তোলপাড় শুরু হয় ৷ প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগ উঠতে শুরু করে ৷
এই আবহে অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও ঘটনার তদন্তের জন্য 7 সদস্যের একটি বিশেষ দল গঠন করে পিলামেদু পুলিশ ৷ ঘটনাস্থলে কোনও সিসিটিভি না-থাকায় আশপাশের এলাকার ক্যামেরার ফুটেজ থেকে 3 অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে পুলিশ ৷ এদিকে তদন্ত শুরু হতেই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কোয়েম্বাটুরের থুড়িয়ালুর এলাকার একটি মন্দিরে গা ঢাকা দেয় অভিযুক্তরা ৷ তাদের গ্রেফতারের জন্য এক কনস্টেবল মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলে তাঁকে হাসোয়া দিয়ে আঘাত করে অভিযুক্তরা ৷ এরপরই তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালান পুলিশ আধিকারিকরা ৷
পুলিশ জানিয়েছে, গুলিতে আহত হয়ে কড়া নিরাপত্তায় কোয়েম্বাটুর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে 3 অভিযুক্ত ঘুনা ওরফে থাবাসি, সতীশ ওরফে কুরুপ্পাস্বামী এবং কার্তিক ওরফে কল্লিস্বারণ ৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, 3 জনই শিবগঙ্গা জেলায় ইরুকুরের একটি ভাড়া বাড়িতে থাকে ৷ সেখানে একটি নির্মিয়মাণ সংস্থার অধীনে কাজ করে তারা ৷
কুরুপ্পাস্বামী এবং কল্লিস্বারণ সম্পর্কে দুই ভাই ৷ দু'জনের বিরুদ্ধে পুলিশে একাধিক অভিযোগ রয়েছে ৷ এদিনের ঘটনায় 3 জনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ, চুরি এবং খুনের চেষ্টা মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ তদন্ত চলছে ৷