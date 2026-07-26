যুবসমাজের স্বার্থে কাজ করতে হবে, নয়া শিক্ষামন্ত্রীকে বার্তা সিজেপি'র; দায়িত্ব পেয়ে প্রতিক্রিয়া যোশীরও

যুবসমাজের স্বার্থে কাজ করতে হবে, নয়া শিক্ষামন্ত্রীকে বার্তা সিজেপি'র; দায়িত্ব পেয়ে প্রতিক্রিয়া যোশীরও
প্রহ্লাদ যোশী দায়িত্ব পেতেই সিজেপি মুখপাত্র সৌরভ দাস জানান, যিনিই শিক্ষামন্ত্রী হোন না কেন; তাঁকে বুঝতে হবে দেশের যুবসমাজ সবকিছু নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ।
Published : July 26, 2026 at 9:17 AM IST
নয়াদিল্লি, 26 জুলাই: কর্তব্যবোধকে মাথায় রেখে বিনম্রতার সঙ্গে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ৷ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন প্রহ্লাদ যোশী ৷ দেশজুড়ে 'নিট' (NEET) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে পড়ুয়াদের ব্যাপক বিক্ষোভের জেরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ এরপর যোশীকে শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।
উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে নিজের ভূমিকার পাশাপাশি তাঁকে শিক্ষা মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে । শনিবার রাতে তিনি বলেন, "আমি এইমাত্র জানতে পারলাম যে প্রধানমন্ত্রী আমাকে একটি দায়িত্ব দিয়েছেন । আমি কর্তব্যবোধ ও বিনম্রতার সঙ্গে এই দায়িত্ব গ্রহণ করছি । প্রধানমন্ত্রী মোদির সরকার গত 12 বছরে অনেক ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে । গত চার-পাঁচ বছরে ধর্মেন্দ্র প্রধান জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করেছেনের পাশাপাশি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগও গ্রহণ করেছেন । প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমি আমার সাধ্যমতো কাজ করব ৷ নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করব ।"
'ককরোচ জনতা পার্টি'-র নেতৃত্বে দেশজুড়ে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ ক্রমশ বড় আকার নিচ্ছিল ৷ 'নিট' প্রশ্নপত্র ফাঁস বিতর্কের জেরে ধর্মেন্দ্রর পদত্যাগের দাবি জোরালো হচ্ছিল পাল্লা দিয়ে ৷ এমনই প্রবল চাপের মুখে শনিবার দুপুর নাগাদ ধর্মেন্দ্র প্রধান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন । তিনি জানিয়েছিলেন, শিক্ষামন্ত্রী হওয়া বা এই পদে থেকে যাওয়া তাঁর কাছে ব্যক্তিগত মর্যাদার বিষয় ছিল না ৷ গত 10 দিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন । তার জন্যই পদত্যাগ ৷
শিক্ষা মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রহ্লাদ যোশীর হাতে আসার পর 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস সতর্ক করে দিয়ে জানান, যিনিই শিক্ষামন্ত্রী হোন না কেন, তাঁকে বুঝতে হবে দেশের যুবসমাজ সবকিছু নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ।
সৌরভের কথায়, "আমাদের উদ্বেগ ও দাবিগুলি অনেককে ভিতর থেকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এই সমস্ত দাবি সারা দেশের যুবসমাজের মনে সাড়া ফেলেছিল, আর সে কারণেই এই আন্দোলন দেশব্যাপী সমর্থন লাভ করেছে । যিনিই শিক্ষামন্ত্রী হোন, তাঁকে মাথায় রাখতে হবে- যুবসমাজ নজর রাখছে । তারা জবাবদিহি দাবি করবে । তাই, সময় এলে যুবসমাজের স্বার্থেই কাজ করতে হবে ।"
প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করা এবং সরকারের কাছে আগে পেশ করা দাবিপত্রের পাঁচটি দফা বাস্তবায়নের বিষয়টি আরও একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন সৌরভ । তিনি আরও জানান, তাঁরা খুব শীঘ্রই নতুন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন । সরকার এক মাসের মধ্যে একটি বৈঠক করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৷ এরপর পরিস্থিতি অনুযায়ী পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।